Основы. Как составить бюджет доходов и расходов?

Бюджет доходов и расходов — это финансовый план, который помогает оценить предполагаемые доходы и расходы организации за определённый период времени. Обычно он составляется на год и включает в себя прогнозы по всем основным статьям доходов и расходов. БДР необходим для финансового планирования, прогнозирования прибыли и принятия управленческих решений.

Отвечает: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса.

Из чего состоит БДР

Бюджет доходов и расходов должен содержать в себе:

доходы от операционной деятельности , например, выручку от продаж товаров, сдачи недвижимости, предоставления услуг;

переменные расходы , которые варьируются в соответствии с объёмом продаж или производства. Например, расходы на сырьё, упаковку и комиссии от продаж;

постоянные расходы — аренду, зарплаты, страховку и амортизацию. В эту категорию также входят некоторые налоги, в том числе на имущество. Этот вид расходов остаётся относительно неизменным в течение долгого времени независимо от уровня продаж или производства;

налог на прибыль , который компания должна уплатить. Он рассчитывается на основе прибыли за определённый период;

проценты по кредитам, которые являются платой за использование заёмных средств.

Этапы создания БДР

Существует алгоритм, который помогает сформировать БДР для компании.

Этап 1. Анализ предыдущих результатов

Необходимо начать с анализа данных о продажах за прошлый период. Нужно принять во внимание сезонность, ассортимент, ценообразование и рост выручки.

Этап 2. Прогноз объёма продаж

После анализа нужно установить, какие продукты и в каком количестве требуется продать, чтобы достичь финансовых целей.

Этап 3. Расчёт переменных расходов

На этом этапе необходимо определить переменные расходы на сырьё, материалы и комиссионные. Также важно определить, какая доля этих расходов учтена в общей выручке.



При наличии данных о себестоимости и поштучных продажах можно более точно спрогнозировать, сколько денег понадобится на производство товара. Для оценки остальных расходов можно использовать статистику из предыдущих периодов.

Этап 4. Определение постоянных расходов

Чтобы спланировать постоянные расходы, нужно учесть стоимость аренды, заработной платы, расходы на маркетинг и другое.

Этап 5. Расчёт налоговых обязательств

Чтобы определить прогнозируемую чистую прибыль компании, необходимо запланировать налоговые платежи с доходов. Для этого также можно использовать данные за прошлый период.

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