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Иван Шестак
Управленческий учет

В чем риски финансового лизинга? Основные факторы

Финансовый лизинг — это инструмент, который позволяет компаниям использовать оборудование или активы без полной покупки. В основе его механизма лежит долгосрочная аренда. При всех преимуществах финансовый лизинг также имеет ряд минусов и ограничений, которые предприниматели и финансисты должны учитывать перед его использованием.
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В чем риски финансового лизинга? Основные факторы

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Высокие затраты в долгосрочной перспективе

Лизинг позволяет избежать больших начальных капиталовложений, однако в итоге суммарные затраты могут оказаться выше, чем при прямой покупке актива. Это связано с высокими ставками лизинговых компаний, которые включают проценты, комиссии и страхование.

Перед подписанием лизингового соглашения рекомендуется тщательно изучить все условия договора и провести сравнительный анализ с другими формами финансирования.

Ограниченные возможности владения

В процессе финансового лизинга актив фактически принадлежит лизингодателю до окончания соглашения. Это ограничивает способность компании управлять активом и вносить в него изменения по своему усмотрению без согласия владельца.

Перед заключением соглашения нужно уточнить, какие изменения в активе допускаются и кто несёт ответственность за его обслуживание.

Обязательный выкуп

По статье 665 ГК «Договор финансовой аренды», лизинг подразумевает обязательный выкуп актива по окончании срока лизинга. Если стоимость выкупа выше текущей рыночной цены, это может создать дополнительные трудности для бизнеса.

Необходимо заранее взвесить условия выкупа и проанализировать их влияние на бизнес в будущем.

Ограничения в выборе поставщиков

Чаще всего лизингодатель имеет контракты с определёнными поставщиками, и предприниматель обязан приобретать актив именно у них. Это может ограничивать выбор и возможность получить лучшие цены на оборудование или активы.

Перед выбором лизингодателя важно убедиться, что список поставщиков соответствует требованиям и возможностям предприятия.

Бюрократические сложности

В России финансовый лизинг сопряжён с юридическими и налоговыми сложностями. Ошибки в оформлении могут привести к непредвиденным проблемам.

Чтобы избежать ошибок и оптимизировать налоговые обязательства, следует заранее обратиться к юристам и бухгалтерам, которые специализируются на подобных сделках.

Высокие штрафы и санкции

Российский закон устанавливает высокие штрафы и санкции для лизингополучателей в случае нарушения соглашения или несвоевременной оплаты. Это может создать значительные обременения для предпринимателя.

Воспользуйтесь платёжным календарём, чтобы следить за сроками оплаты и другими обязательствами.

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Финансовый лизинг — это инструмент, который позволяет компаниям использовать оборудование или активы без полной покупки. В основе его механизма лежит долгосрочная аренда. При всех преимуществах финансовый лизинг также имеет ряд минусов и ограничений, которые предприниматели и финансисты должны учитывать перед его использованием.

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