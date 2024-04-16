Коротко. Как составить отчёт о прибыли и убытках?

Чтобы правильно оценить финансовое положение компании и её заработок, организации используют разные отчёты и сводят их в управленческом учёте. Важной частью этого процесса является создание отчёта о прибылях и убытках (ОПиУ), который помогает оценить эффективность деятельности компании.

Отвечает: Юрий Кузьменков, финансовый директор с 20-летним стажем.

Структура ОПиУ

Этот отчёт отражает основные финансовые показатели компании: доход от продаж, производственные затраты, расходы и конечный результат — чистую прибыль или убыток. ОПиУ можно самостоятельно сформировать как таблицу в Excel или через специальные сервисы с готовыми шаблонами.



Отчёт разделяется на доходы и расходы. Он показывает финансовые результаты за определённый период с начала года: за квартал, полугодие, девять месяцев и год. Частота составления ОПиУ зависит от политики предприятия.

Важно помнить, что отчёт составляется по принципу начисления: он фиксирует доходы и расходы в момент фактического совершения операций, а не поступления или выбытия денег.

Регулярный анализ ОПиУ помогает выявлять угрозы и предотвращать снижение прибыли, особенно когда расходы растут быстрее доходов. Цель отчёта — не только поддержание бизнеса, но и его прибыльное развитие.

Правила создания ОПиУ

ОПиУ можно составлять только при условии, что денежные потоки систематизированы и упорядочены. В процессе его создания следует придерживаться двух основных правил.



1. В ОПиУ не отражается НДС

Налог на добавленную стоимость не считается в ОПиУ, так как он оплачивается клиентом, а не компанией.



2. Отчёт охватывает только выполненные обязательства

Компания фиксирует прибыль или убыток лишь тогда, когда она исполнила свои обязательства.

Виды расходов

Фиксирование расходов в ОПиУ позволяет оценить прибыльность компании, контролировать затраты, планировать бюджет и поддерживать прозрачность финансовой деятельности предприятия. Существуют несколько принципов классификации расходов.



Прямые и косвенные

Прямые расходы связаны с производством продукта или услуги. Например, цена сырья или зарплата сотрудников, которые непосредственно заняты на производственной линии.



Косвенные расходы не привязаны к конкретным действиям и распределяются между разными процессами или продуктами. Это может быть зарплата административного персонала.



Переменные и постоянные расходы

Переменные расходы варьируются в зависимости от объёма производства или типа деятельности. К ним относятся платежи за электричество.



Постоянные расходы остаются неизменными независимо от объёма производства, вроде арендной платы за помещение.



Общепроизводственные и административные расходы

Общепроизводственные расходы связаны с производственным процессом. Например, расходы на технику.



Административные расходы касаются управления и организации бизнеса. В числе таких затрат — зарплата управленческого персонала.



Коммерческие расходы

Они связаны с продажей продукции и привлечением покупателей. Например, затраты на рекламу и маркетинг.

Виды доходов

К основным видам доходов компании можно отнести операционную и чистую прибыль.



Операционная прибыль

Чтобы получить операционную прибыль, необходимо суммировать все доходы организации от её основной деятельности и отнять от них переменные и постоянные расходы. Этот показатель зависит от управленческих решений, поскольку компания может улучшать сервис и качество работы команды.



Чистая прибыль

Если вычесть из операционной прибыли налоги, проценты по кредитам, амортизацию и прочие внереализационные расходы, то получится чистая прибыль. Этот показатель мало зависит от решений руководства.

Насколько бы ни был хорош финансовый директор, он не сможет предотвратить убытки, если компания столкнётся с непредвиденными рыночными колебаниями. Потери будут результатом внешних экономических факторов, а не управленческих решений.

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