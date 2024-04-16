Коротко. Как составить отчёт о прибыли и убытках?

Отвечает: Юрий Кузьменков, финансовый директор с 20-летним стажем.
Структура ОПиУ
Этот отчёт отражает основные финансовые показатели компании: доход от продаж, производственные затраты, расходы и конечный результат — чистую прибыль или убыток. ОПиУ можно самостоятельно сформировать как таблицу в Excel или через специальные сервисы с готовыми шаблонами.
Отчёт разделяется на доходы и расходы. Он показывает финансовые результаты за определённый период с начала года: за квартал, полугодие, девять месяцев и год. Частота составления ОПиУ зависит от политики предприятия.
Важно помнить, что отчёт составляется по принципу начисления: он фиксирует доходы и расходы в момент фактического совершения операций, а не поступления или выбытия денег.
Регулярный анализ ОПиУ помогает выявлять угрозы и предотвращать снижение прибыли, особенно когда расходы растут быстрее доходов. Цель отчёта — не только поддержание бизнеса, но и его прибыльное развитие.
Правила создания ОПиУ
ОПиУ можно составлять только при условии, что денежные потоки систематизированы и упорядочены. В процессе его создания следует придерживаться двух основных правил.
1. В ОПиУ не отражается НДС
Налог на добавленную стоимость не считается в ОПиУ, так как он оплачивается клиентом, а не компанией.
2. Отчёт охватывает только выполненные обязательства
Компания фиксирует прибыль или убыток лишь тогда, когда она исполнила свои обязательства.
Виды расходов
Фиксирование расходов в ОПиУ позволяет оценить прибыльность компании, контролировать затраты, планировать бюджет и поддерживать прозрачность финансовой деятельности предприятия. Существуют несколько принципов классификации расходов.
Прямые и косвенные
Прямые расходы связаны с производством продукта или услуги. Например, цена сырья или зарплата сотрудников, которые непосредственно заняты на производственной линии.
Косвенные расходы не привязаны к конкретным действиям и распределяются между разными процессами или продуктами. Это может быть зарплата административного персонала.
Переменные и постоянные расходы
Переменные расходы варьируются в зависимости от объёма производства или типа деятельности. К ним относятся платежи за электричество.
Постоянные расходы остаются неизменными независимо от объёма производства, вроде арендной платы за помещение.
Общепроизводственные и административные расходы
Общепроизводственные расходы связаны с производственным процессом. Например, расходы на технику.
Административные расходы касаются управления и организации бизнеса. В числе таких затрат — зарплата управленческого персонала.
Коммерческие расходы
Они связаны с продажей продукции и привлечением покупателей. Например, затраты на рекламу и маркетинг.
Виды доходов
К основным видам доходов компании можно отнести операционную и чистую прибыль.
Операционная прибыль
Чтобы получить операционную прибыль, необходимо суммировать все доходы организации от её основной деятельности и отнять от них переменные и постоянные расходы. Этот показатель зависит от управленческих решений, поскольку компания может улучшать сервис и качество работы команды.
Чистая прибыль
Если вычесть из операционной прибыли налоги, проценты по кредитам, амортизацию и прочие внереализационные расходы, то получится чистая прибыль. Этот показатель мало зависит от решений руководства.
Насколько бы ни был хорош финансовый директор, он не сможет предотвратить убытки, если компания столкнётся с непредвиденными рыночными колебаниями. Потери будут результатом внешних экономических факторов, а не управленческих решений.
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