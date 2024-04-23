Кейс. Как компании из бьюти-сферы удалось повысить маржинальность

Отслеживать управленческую отчётность важно в любом бизнесе. Это позволяет принимать грамотные и обоснованные решения для увеличения эффективности. В этом материале рассказываем, как «Финансист» помог салону красоты определить, какие маркетинговые стратегии работают, от каких услуг лучше отказаться и какая стратегия бюджетирования подойдёт.

Кто клиент?

spa.sibo — один из крупнейших салонов красоты в Калининградской области. В компании работает около 30 человек.

Что происходило в компании?

В spa.sibo управленческий учёт вели в Excel на основе данных из CRM-системы. Процесс был неудобный: управляющий тратил около шести часов в неделю только на сбор отчётов. Это было нерационально: час рабочего времени управляющего стоит намного больше, чем стоимость системы управленческого учёта.



Кроме того, собственнику не хватало инструментов финансового анализа, из-за чего приходилось принимать решения на ощупь. В итоге бизнес приносил меньше прибыли, чем мог бы.

Как выбирали продукт?

В компании рассматривали несколько систем. О «Финансисте» узнали случайно: собственник изучал статьи о финансах и увидел контекстную рекламу.



Сервис приглянулся во время первой встречи. Команда аналитиков на примере данных spa.sibo объяснила, как работает система, ответила на все вопросы и рассказала, как может помочь сервис.

Было очень приятно общаться с девушками: не было продажи в лоб, нам просто показали, как работает система. Подкупило искреннее желание помочь. Валерия Зубатова, собственник spa.sibo

Что мы сделали?

Загрузили в сервис все необходимые данные.

Настроили отчёты ПиУ и ДДС.

Проверили изменения ключевых показателей.

Провели ABC-анализ и посоветовали отказаться от немаржинальных товаров.

Помогли по-новому взглянуть на отчёты.

Собственнику spa. sibo хотелось добавить порядка в управленческую отчетность. С этим помог финансовый директор на аутсорсе из «Финансиста» — специалист внедрил систему и навёл порядок в цифрах. Управляющего и собственника салона красоты научили пользоваться системой и быстро проводить необходимый анализ.

Нам очень понравилось, что можно было задать неограниченное количество вопросов. Специалист полностью погрузился в наши проекты и специфику деятельности. Ещё помог большой опыт финдира: мы смогли по-новому взглянуть на отчётность. Валерия Зубатова, собственник spa.sibo

Что получили в результате?

1. Бюджетирование



В компании появилось бюджетирование. Финдир из «Финансиста» объяснил, от чего отталкиваться и как правильно планировать средства.



2. ABC-анализ



Благодаря системе spa. sibo начали анализировать деятельность. Так, руководители узнали, какие товары приносят меньше всего прибыли. После этого в компании отказались от низкомаржинальных предложений и повысили эффективность бизнеса.



3. Изменения показателей



Стало легко проверить, насколько увеличилась или уменьшилась прибыль. Благодаря этому собственник и управляющий теперь могут определить причины изменений и принять оперативные меры. В частности, так удалось понять, какое специальное предложение хорошо сработало в прошлом месяце и принесло результаты.



Теперь на предприятии есть понятные и точные отчёты, а управляющему больше не нужно каждую неделю тратить время на то, чтобы их свести.

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