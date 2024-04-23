Кейс. Как автоматизаторы санаториев разобрались с финансами и избежали штрафов

Есть мнение, что «айтишники» способны сами решить все свои проблемы. Но это работает не всегда — бывают ситуации, когда определенные задачи лучше передать специалистам.

В этом материале рассказываем, как «Финансист» помог компании «Санаториум» уйти от штрафов за просрочку подписания актов, создать ОДДС и отследить рентабельность.

Кто клиент?

«Санаториум» — сервис, который автоматизирует всю работу санаториев, реабилитационных центров и медицинских SPA-салонов — от брони заказов до отчётности.

Компания уже 12 лет упрощает работу врачей и менеджеров в семи странах СНГ и Европы. Команда «Санаториума» улучшает экономические показатели клиентов, оптимизирует бизнес-процессы и помогает увеличить клиентскую загрузку и средний чек.

Что происходило внутри холдинга?

Задачей управленческого учёта долго занимался руководитель компании. Для этого он он использовал Excel-таблицы, а ещё функцию аналитики бухгалтерии в специальном сервисе.



Процесс выглядел так: данные приходили в банк и оттуда выгружались в Excel. Потом их сравнивали с ожидаемой оплатой, после чего вручную готовили документы закрытия.



Такой процесс был сопряжен с рядом сложностей:

данные в бухгалтерском сервисе могли появляться с недельной задержкой;

задержки мешали компании вовремя подписывать акты — это стало причиной многократных штрафов на суммы от 30 тысяч рублей;

появились сложности с учётом зарплаты — компания платила сотрудника по-разному, и один человек просто не успевал всё учесть.

Чем осложнялась ситуация?

В 2017 году «Санаториум» нанял финансового специалиста. Новый сотрудник помог компании добиться быстрого роста: открылось второе юридическое лицо, количество сотрудников увеличилось в два с лишним раза.



Однако это привело и к другим последствиям: в компании резко выросло количество данных, увеличилось число непредвиденных штрафов и бесконтрольных трат на закупки. Вести учёт вручную стало невозможно — для этой задачи потребовалось бы нанять пять новых сотрудников.



В итоге в «Санаториуме» приняли решение оптимизировать финансовые процессы и обратились в «Финансист».

Как изменились процессы?

Менять процессы не пришлось — «Финансист» позволил сохранить привычную структуру и убрал из процессов самое неприятное — ручной труд. Мы оперативно интегрировали все инструменты, а команда «Санаториума» быстро адаптировалась под наш сервис.

Каких результатов добились?

По итогу команда «Санаториума» получила несколько возможностей:

контролировать приход денег от клиентов и не попадать в кассовые разрывы благодаря отчёту ДДС; смотреть ретроспективу данных, делать выводы по закупкам и осуществлять трендовый анализ; смотреть историю платежей и обоснованно договариваться о скидках; планировать деньги и контролировать зарплату сотрудников с помощью ОДДС; отслеживать подписанные и неподписанные акты; проверять рентабельность с помощью отчёта о прибылях и убытках (ОПиУ).

Чем всё закончилось?

Теперь директору компании не приходится составлять отчёты вручную. В любой момент он может открыть собранные отчёты ДДС и ПиУ, изучить информацию о занятости сотрудников в проектах и оценить готовый финансовый анализ.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.