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Иван Шестак
Управление финансами

Роль финансового директора: чего хотеть гендиру?

Чтобы финансовый директор смог принести максимальную пользу бизнесу, гендир должен сформулировать для него чёткие требования. Желания всегда будут зависеть от ситуации в бизнесе: растёт ли компания, запускается ли новый проект или предприятие оказалось на грани кассового разрыва.
Роль финансового директора: чего хотеть гендиру?

Однако чаще всего гендир не понимает, что именно спрашивать у специалиста. Особенно когда должность финансового директора только появляется в компании.

Генеральный директор «СКАДО Бизнес Эксперт» Лариса Шляхова объяснила, какие существуют типы финдиров, в чём заключается их функционал и как они помогают наладить процессы в компании.

Лариса Шляхова, консультант по управлению и организационному развитию, член НИСКУ, эксперт по внедрению изменений, бизнес-процессов производственных предприятий, генеральный директор «СКАДО Бизнес Эксперт».

Когда нужен финдир

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Гендир (Chief Executive Officer, CEO) должен чётко понимать, какие проблемы и задачи должен решать финдир (Chief Financial Officer, CFO). Чаще всего финансовый директор нужен, когда бизнес испытывает серьёзные проблемы.

  • Предприятие развивается и уже не справляется со свободным денежным потоком. Собственник не понимает, куда уходят средства.

  • Компании становится сложно управлять финансовыми потоками. Требуется структурировать источники поступления и выплат денежных средств — банки, расчётные счета, контрагенты, заказы, проекты и другое. Собственнику нужен более точный учёт затрат.

  • Организации требуется регулярное планирование, план-факт анализ, бюджетирование и анализ отклонений, чтобы не попасть в кассовый разрыв и иметь возможность инвестировать свободные денежные средства.

  • Бизнесу необходимо сформулировать финансовые цели и разработать стратегию для их достижения.

  • Компании нужно эффективно использовать разные источники финансирования: кредитные линии, факторинг и лизинг.

  • Бизнесу необходима прозрачная система ведения учёта и ответственности за финансовые результаты.

Самые частые признаки, что бизнесу пора нанимать финансового директора.

Из этих проблем вытекает общий список обязанностей, которые гендир обычно возлагает на финдира. Так, в вакансиях для финансовых директоров чаще всего упоминаются следующие требования:

  • полный контроль финансов;

  • планирование и корректировка бюджета;

  • анализ и снижение расходов;

  • управление дебиторской и кредиторской задолженностями;

  • ведение реестра платежей и платёжного календаря;

  • организация и поддержание платежной дисциплины;

  • подготовка отчётов по периодам;

  • поиск финансирования во внешних и внутренних источниках;

  • помощь в стратегическом планировании;

  • консультация сотрудников в финансовых вопросах.

В идеале финансовый директор должен владеть всеми выше описанными навыками, но может и специализироваться на одном или нескольких направлениях.

Типы финдиров

CEO должен подбирать финансового директора с учётом целей компании. Функции CFO могут отличаться в зависимости от квалификации и компетенций.

  • Финансовый эксперт.

    Профессионал с глубокими знаниями в области финансов. Он необходим стартапам и компаниям с децентрализованной моделью управления.

  • Универсальный финансист.

    Специалист не только в финансах, но и в управлении. При необходимости способен заменить генерального директора.

  • Финансовый эксперт по производительности.

    Финансист, который помогает извлечь из ограниченных ресурсов компании максимум пользы. Он может быть экспертом в определённых сферах, но его знания позволяют охватить всё управление финансами. Например, такой финдир может работать в производственных или строительных компаниях.

  • Стратегический финансист.

    Специалист, который умеет работать с ценными бумагами, решает задачи с инвестициями, дивидендами и разрабатывает долгосрочные финансовые стратегии.

  • Эксперт по цифровизации.

    Специалист, который легко инициирует и контролирует оцифровку документооборота и автоматизацию в компании.

Финдир в действии

Оценить конкретную пользу финдира можно на примере небольшого производственного бизнеса.

В компанию пригласили независимого финансового директора в качестве консультанта. Руководство хотело знать:

  • как может развиваться предприятие с введением управленческого учёта;

  • являются ли денежные средства на расчётном счёте свободными для инвестиций в оборудование;

  • как планировать бюджеты и финансовые потоки, чтобы избежать кассовых разрывов и понимать, где все денежные средства;

  • каков размер реальной чистой прибыли.

— Из списка запросов стало понятно, что руководителю нужна информация по разным аспектам бизнеса. CEO интересовало всё сразу: и стратегия развития, и финансовое планирование, и более мелкие процессы в разрезе разных проектов.

Лариса Шляхова, генеральный директор.

Прежде, чем приступить к разработке стратегии, CFO изучил отчётность компании.

  • Баланс предприятия показал, что кредиторская задолженность почти на 50% превышает дебиторскую. Это грозит проблемами с погашением своих обязательств.

  • Контроль сроков оплаты и реестр заказов никак не фиксировался в отчётах — менеджеры делали бóльшую часть работы по памяти или в своих файлах.

  • Фактические сроки дедлайнов для оплаты от заказчиков и поставщиков тоже нигде не велись. Оплаты счетов контрагентам-поставщикам происходили в любое время, когда приносили «срочный» счёт.

— Было очевидно, что ни о какой финансовой стратегии не может быть и речи, пока не появится детальная и фиксированная отчётность по работе с контрагентами.

Лариса Шляхова, генеральный директор.

На первом этапе финдир убедил СЕО нанять руководителя отдела продаж для работы с базой заказчиков, для ведения бюджета доходов и бюджета поступления денежных средств. Новый специалист начал сводить воедино информацию по каждому заказчику и договору. Это оказалось полезно для отладки процессов в отделе продаж.

Далее по рекомендациям финансиста руководство начало плавное внедрение полноценного платёжного календаря. В компании начался переход на фиксированный режим платёжных дней в два раза в неделю.

В итоге на этом этапе в организации получили:

  • актуальную и детальную информацию по каждому заказчику и договору;

  • управляемые и упорядоченные процессы в отделе продаж;

  • чёткий график платежей, которые можно отслеживать в платёжном календаре.

— Самым приятным результатом стало освобождение денежных средств, которые раньше не отслеживались в виде дебиторской задолженности. Это произошло после изменений условий оплаты от заказчиков и увеличения объёмов продаж.

Лариса Шляхова, генеральный директор.

Конечно, чтобы понять реальную чистую прибыль, необходим не только финансовый, но и производственный учёт. Этим и занялся CFO после отладки финучёта.

Подытожим

Генеральный директор не обязан разбираться в нюансах движения денег в компании. Его главные задачи — стратегическое планирование и управленческие решения. А для успешного управления ему необходим финансовый директор. Специалист может детально настроить финансовую систему компании и предоставить гендиректору и собственнику понятную и актуальную картину бизнеса.

Поэтому, как минимум, в обязанности финдиректора входит:

  • синхронизация со стратегией и целями собственника;

  • выбор метрик, по которым можно отслеживать динамику бизнеса;

  • определение показателей, по которым собственники и гендир могут следить за результатами компании;

  • организация детального анализа доходов и расходов в разрезе проектов и договоров;

  • синхронизация данных по управленческому и бухгалтерскому учётам с помощью внедрения единого документооборота и автоматизации бизнес-процессов;

  • планирование доходов и расходов и движения денежных средств, а также составление платёжного календаря и бюджетов;

  • организация прозрачной и реальной себестоимости продукции или услуг;

  • определение статей затрат и участие в утверждении норм списания;

  • организация регламентов и контроль их исполнения.

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