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Иван Шестак
Обзоры для бухгалтера

Топ-7 книг для предпринимателя: что почитать про управление и стратегии

Предпринимателю ничто не заменит личный опыт и шишки, который он набил в процессе. Но иногда полезные и интересные советы можно найти в бизнес-литературе — главное, знать, где искать. Чтобы вы не тратили время на поиск, команда «Финансиста» подготовила интересную подборку для предпринимателей.
Топ-7 книг для предпринимателя: что почитать про управление и стратегии

Авторы: редакторы сервиса управленческого учёта «Финансист»

Все книги объединяет фокус на адаптивность, повышение финансовой грамотности и стратегическое мышление. Они вышли в свет с 2010 по 2021 годы, так что никаких поросших плесенью учебников не будет.

Метод стартапа. Предпринимательские принципы управления для долгосрочного роста компании

Эрик Рис акцентирует внимание на трёх идеях: постоянное тестирование, цикл «создать-измерить-научиться» и «пивоты».

Пивот — резкое изменение направления стартапа с целью его дальнейшего развития и сохранения жизнеспособности

По его мнению, регулярная проверка гипотез и обучение помогают найти рабочие стратегии, минимизировать потери и увеличить шансы на успех. Метод базируется на том, что бизнесу нужно постоянно улучшать продукты и услуги на основе реальных данных и обратной связи.

Книга изобилует реальными примерами и кейсами, что делает её практичной для предпринимателей. Эрик Рис излагает свои мысли легко и доступно так, что человек без образования поймёт сложные конструкции. Однако книга вряд ли подойдёт для топ-менеджеров крупных компаний.

Доставка счастья. От нуля до миллиарда

Тони Шей делится историей успеха одного из крупнейших интернет-магазинов по продаже одежды Zappos.

В 2009 году Amazon купил Zappos за 1,2 млрд долларов. Примечательно, что до Zappos Тони Шей основал сеть LinkExchange, которую в 1998 году приобрёл Microsoft за 265 млн долларов.

Автор не только описывает стратегии, но и говорит о счастье сотрудников. Вместо стремления по-быстрому получить прибыль Шей делает акцент на создании ценности в долгосрочной перспективе. Это включает инвестиции в сотрудников, клиентов и корпоративную культуру.

Личные истории автора и анекдоты из жизни Zappos добавляют книге эмоциональности. При этом текст наполнен рекомендациями и нестандартными идеями, которые можно применить в небольшом бизнесе. Однако некоторым читателям может показаться, что истории Шея слишком оптимистичны и идеализированы.

Построение бизнес-моделей: настольная книга стратега и новатора

Александр Остервальдер и Ив Пинье представляют свой подход к разработке и анализу бизнес-моделей. Повествование строится вокруг визуальной схемы, которая помогает предпринимателям и менеджерам разрабатывать свои стратегии. Лист бумаги и блок стикеров — всё, что нужно для освоения авторского метода.

Книга раскрывает важность итеративного процесса работы, в том числе постоянное тестирование и адаптацию бизнес-модели на основе обратной связи. Кроме того, в тексте много практических примеров и кейсов, которые будут понятны и предпринимателям, и студентам. Однако для полного понимания всех авторских идей требуется реальный опыт в бизнесе.

Малый бизнес: от иллюзий к успеху. Возвращение к мифу предпринимательства

Майкл Гербер разрушает мифы о предпринимательстве и предлагает структурированный подход к развитию малого бизнеса. Автор акцентирует внимание на том, что собственники должны создавать системы и процессы, которые могут функционировать без них. Это даёт им возможность сосредоточиться на стратегии и не закапываться в рутину.

Гербер предлагает предпринимателям строить бизнес по принципу франчайзинга, даже если компания не пойдёт на продажу. Кроме того, автор даёт советы по всем жизненным этапам предприятия. Логическая структура делает книгу настоящим пошаговым руководством. Однако для некоторых предпринимателей часть идей может показаться очевидными.

Будущее быстрее, чем вы думаете. Как конвергентные технологии меняют бизнес, индустрии и нашу жизнь

Питер Диамандис и Стивен Котлер исследуют искусственный интеллект, биотехнологии, робототехнику и цифровые платформы. Словом, обсуждают всё то, что радикально меняет бизнес и повседневную жизнь. Авторы акцентируют внимание на том, как технологии в обозримом будущем изменят экономику, здравоохранение, образование, транспорт и производство.

Диамандис и Котлер дают практические советы, как компании могут использовать перемены для роста и развития. Однако некоторые читатели могут найти подход авторов слишком оптимистичным.

Принципы. Жизнь и работа

Рэй Далио делится принципами, которые помогли ему построить одну из крупнейших инвестиционных компаний в США — Bridgewater Associates. Книга представляет собой практические руководство, которое основано на его опыте управленца.

Далио подробно описывает, как использует алгоритмы и данные для принятия решений. Он рассказывает о системах и процессах, которые помогают минимизировать субъективность и повысить эффективность управления. При этом личные истории и примеры из жизни автора делают книгу интересной и вдохновляющей.

Сложные решения. Как управлять бизнесом, когда нет простых ответов

Бен Хоровиц делится уроками, которые он извлёк из опыта управления стартапами и инвестирования в высокотехнологичные компании. Автор подчёркивает, что трудные решения — неотъемлемая часть работы любого лидера. Он рассказывает, как справлялся с кризисами и проблемами, когда на кону стояла судьба компаний.

Хоровиц даёт советы, как справляться с финансовыми кризисами, внутренними конфликтами и негативными рыночными изменениями. При этом он объясняет, как правильная культура и ценности компании могут стать ключом к успеху. Правда, большинство примеров и кейсов касаются американской бизнес-среды, поэтому их сложно адаптировать для российского рынка.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Предпринимателю ничто не заменит личный опыт и шишки, который он набил в процессе. Но иногда полезные и интересные советы можно найти в бизнес-литературе — главное, знать, где искать. Чтобы вы не тратили время на поиск, команда «Финансиста» подготовила интересную подборку для предпринимателей.

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