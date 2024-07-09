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Управление финансами

Финансовые риски и финмодель: что угрожает бизнесу и как можно защититься

Даже самая продуманная финансовая модель не сможет защитить пекарню от торнадо — это риск, которому нельзя противостоять. Но существуют угрозы, которые можно и нужно контролировать — финансовые. Чтобы свести к минимуму их влияние на бизнес, важно регулярно проверять финансовую модель на устойчивость.
Финансовые риски и финмодель: что угрожает бизнесу и как можно защититься

Автор: Дмитрий Фурье, финансовый директор CanConsult.

Редакторы: эксперты сервиса управленческого учёта «Финансист».

Какие бывают финансовые риски

Финансовый риск — это шанс того, что компания потеряет деньги из-за непредвиденных обстоятельств. Оценка угроз показывает жизнеспособность финансовой модели.

— Этап «примерки» рисков на финмодель обязателен, потому что без такой проверки финмодель просто бесполезна.

Дмитрий Фурье, финансовый директор.

Существует четыре наиболее распространенных вида финансовых рисков.

Кредитные риски

Компания использует заёмные средства для развития и масштабирования, и в это же время она берёт на себя кредитный риск. Это вероятность того, что заёмщик переоценит свои возможности и не сможет вернуть долг. Поэтому перед займом собственник должен определить:

  • сколько денег компания берёт в долг;

  • под какой процент;

  • как быстро деньги нужно вернуть;

  • на что будут потрачены заёмные средства.

И самое главное — действительно ли компания может позволить себе этот займ.

Рыночные риски

Рыночные риски — это внешние факторы, которые могут влиять на доходы компании. Например, колебания валютных курсов или всемирные пандемии. Так как предприятие не может контролировать подобные явления, ему важно научиться адаптироваться под ситуацию.

Например, во время пандемии COVID-19 рестораны не могли принимать посетителей. Заведения были вынуждены быстро подстраиваться под новые условия, чтобы сохранить доходы. Компании выбирали разные подходы: где-то сотрудников переобучали на курьеров, а в некоторых ресторанах увольняли всех официантов и нанимали аутсорсеров для доставки.

— Примерка различных сценариев на финмодели помогает разобраться, как разные решения скажутся на ситуации в компании в динамичных условиях рынка.

Дмитрий Фурье, финансовый директор.

Риск неплатёжеспособности

Ликвидность относится к способности компании оплачивать свои краткосрочные обязательства и избегать кассовых разрывов.

Риск потери ликвидности может угрожать компаниям, в которых руководство:

  • не знает, когда может возникнуть кассовый разрыв;

  • не считает, сколько средств нужно в среднем каждый месяц, чтобы поддерживать операционную деятельность;

  • не структурирует прибыли и убытки;

  • не понимает, какой объём отсрочек платежей можно предоставлять клиентам и партнёрам, чтобы удержаться на плаву;

  • не проводит регулярный поиск нерентабельных товаров, от которых нужно отказаться в пользу высвобождения средств и места на складе;

  • не учитывает сезонность бизнеса.

— Чтобы не стать банкротом во время пандемии, финансисты одной из компаний решили не повышать сотрудников и отложить выплату квартальных премий до более стабильных времен. Это помогло высвободить деньги и избежать риска потери платежёспособности.

Дмитрий Фурье, финансовый директор.

Операционный риск

Операционный риск относится к потерям, которые компания может понести из-за проблем с внутренними процессами, системных сбоев или ошибок сотрудников.

Так, если руководство розничного магазина хочет удвоить количество посетителей с помощью новой рекламы, оно должно оценить нагрузку на текущий персонал. Если окажется, что нужно нанять новых сотрудников, важно убедиться, что всем хватит денег на зарплаты. Также необходимо оценить, как дополнительные расходы скажутся на прибыли.

Если руководство проигнорирует этап анализа операционных рисков и сразу запустит рекламу, оно рискует внести хаос в процессы, снизить качество продукта и спровоцировать конфликты с командой.

— Некоторые решения в бизнесе могут быть на границе сразу нескольких видов рисков. Например, покупка оборудования. Приобретение станка требует от руководства решить, насколько он нужен и не лучше ли прибегнуть к аутсорсингу. Также важно определить, следует ли покупать оборудование в кредит и насколько такая инвестиция будет обоснована.

Дмитрий Фурье, финансовый директор.

Как проверить финмодель

Существует несколько способов проверки финмодели на риски.

Анализ чувствительности

Основная цель анализа чувствительности — определить, какие факторы сильнее всего влияют на важные финансовые показатели, вроде чистой прибыли, цены и объёма продаж. Это позволяет компании сфокусироваться на трёх-пяти ключевых показателях, от которых зависят стратегические решения.

Как часто проводить?
Такой анализ нужно проводить при создании финмодели, а затем повторять каждые полгода, чтобы обновлять или подтверждать актуальность данных.

Сценарное тестирование

Сценарный анализ — это способ предсказывать разные будущие ситуации для компании с помощью моделирования возможных событий. В этих сценариях учитываются изменения важных факторов, которые могут повлиять на бизнес.

Такой метод помогает в кризисных ситуациях или чрезвычайных происшествиях. Например, при пожаре на складе руководство компании может рассмотреть две стратегии: восстановить поврежденный склад или перенести процессы на другую точку. Каждый сценарий потребует анализа потенциальных затрат, выгод и рисков.

Как часто проводить?

Сценарный анализ обычно проводится ежегодно в рамках стратегического планирования. Он может проводиться чаще при значительных изменениях в отрасли или перед важными бизнес-решениями. Кроме того, метод используется при форс-мажорных обстоятельствах.

Проверка гипотез

Такой тактический анализ актуален во время стратегических сессий и обсуждений, когда подразделения компании рассматривают различные гипотезы и идеи.

Как часто проводить?
Анализ гипотез обычно проводят в ходе стратегического планирования, например, при составлении бюджетов на квартал, полгода или год.

Стресс-тестирование

Стресс-тестирование — процесс, который помогает определить минимально комфортные условия для работы предприятия. Этот метод включает в себя анализ всех возможных рисков — от экстремальных финансовых колебаний до операционных сбоев.

Стресс-тестирование часто используют в сочетании со сценарным тестированием. Особенно это актуально в чрезвычайных ситуациях, когда нужно оценить, как экстремальные условия могут повлиять на стабильность компании.

Например, бюро переводов может через два года столкнуться с ситуацией, когда из-за развитых нейросетей спрос на услуги переводчиков упадёт на 90%. В ответ бюро может провести стресс-тестирование, изучить востребованность постредактирования машинных переводов или переквалифицировать сотрудников для работы с новыми технологиями.

Как часто проводить?

Такой метод лучше использовать при значительном изменении в экономической, политической или технологической среде. Наиболее эффективно способ раскроется при анализе угроз для операционной деятельности компании.

Основные способы, которые помогают проверить надёжность и устойчивость финансовой модели бизнеса.

Коротко о главном

  • Кредитные, рыночные, операционные риски и риск неплатёжеспособности — ключевые виды финансовых угроз, с которыми сталкиваются компании.

  • Анализ чувствительности выявляет главные факторы влияния на финансовые показатели и помогает в стратегическом планировании.

  • Сценарное тестирование проверяет устойчивость финмодели: метод позволяет моделировать возможные будущие ситуации и подготавливать компанию к различным кризисам.

  • Проверка гипотез — залог точности финмодели. Такой инструмент помогает оценивать различные идеи и гипотезы для принятия обоснованных решений.

  • Стресс-тестирование помогает определить минимально комфортные условия для работы предприятия и разработать стратегии для адаптации к экстремальным условиям.

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Даже самая продуманная финансовая модель не сможет защитить пекарню от торнадо — это риск, которому нельзя противостоять. Но существуют угрозы, которые можно и нужно контролировать — финансовые. Чтобы свести к минимуму их влияние на бизнес, важно регулярно проверять финансовую модель на устойчивость.

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