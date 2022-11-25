Как провести аудит управленческого учета в компании

В этом материале опытный финансовый директор Юрий Кузьменков изложил свою точку зрения на аудит управленческого учёта предприятий МСБ и рассказал про три ключевых грани этого процесса.
Автор: Юрий Кузьменков, финансовый директор с 20-летним стажем.
Любой аудит состоит из классических этапов: сбора данных, анализа и формирования выводов. Однако про них в этом материале рассказывать не будем, а вместо этого сфокусируемся на трёх плоскостях аудита управленки.
Операционные процессы
В этой плоскости нужно убедиться, насколько полно и точно операционные процессы предприятия отражаются в управленческом учёте:
выделены ли отдельные направления бизнеса;
разделены ли производство и администрирование;
похожи ли процессы друг на друга или есть принципиальные различия;
будет ли результат работы того или иного сотрудника отражён в каком-либо отчёте.
Например, компания занимается ремонтом объектов инфраструктуры — своими силами и силами подрядчиков. Руководитель искренне считает, что привлекать подрядчиков невыгодно — выручка та же самая, но при этом подрядчикам надо платить.
До аудита затраты на сотрудников компании не относили к конкретному направлению и считали в общем производстве. После соотнесения оказалось, что собственные рабочие обходятся компании дороже подрядчиков.
Аналитика и расчёты
В этой плоскости стоит рассмотреть то, насколько точно операции и начисления отражаются в учёте:
какая отчётность есть и насколько она соответствует потребностям компании;
выделен ли НДС в доходах и расходах, учтены ли НДФЛ и взносы;
корректно ли посчитаны рентабельность, маржинальность и структура расходов;
достаточно ли средств на счетах.
На этом этапе проверяют корректность формул и расчётов — при ведении управленческого учёта не в сервисе, а в Google Таблицах или Excel ошибки встречаются часто. Параллельно нужно убедиться, попадают ли цифры туда, куда надо.
Чаще всего недочёты можно найти в учёте НДС, расходах на покупку основных средств и начислении процентов по кредитам. При этом в компаниях бывает с десяток отчётных форм, дублирующих друг друга, которые только по-разному раскрашены.
Документы и регламенты
В этой плоскости нужно оценить, насколько процесс управленческого учёта задокументирован и описан:
есть ли в компании учётная политика;
регламентировано ли описание счетов;
прописан ли порядок статей по операциям;
как закрывается отчётный период;
есть ли инструкции и спецификации.
На этапе проверки документов и регламентов самый распространенный вывод — «управленка есть, а документов нет».
Результаты аудита
Провести аудит управленческого учёта означает описать, проанализировать и дать рекомендации по всем трём вышеуказанным аспектам. Этого будет более чем достаточно для качественной и полной проверки процессов предприятия из сегмента МСБ.
Однако перед аудитом следует заранее обговорить с заказчиком рамки, состав и результаты проекта. Иначе можно или не выполнить задачу, или сделать кучу дополнительной работы.
Например, выяснится, что не хватает некоторых документов и собственник может потребовать их составления. Или станет известно, что для описания процессов компании потребуются процедуры, которые в компании ещё не выстроены. И собственник может попросить помочь их построить.
Также необходимо предупредить заказчика, что результатом аудита может быть условное «всё нормально». То есть существует вероятность, что не будет найдено никаких ошибок и рекомендации не потребуются.
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