Иван Шестак
Учет в строительстве

6 причин, почему строительный бизнес и позаказное производство теряют прибыль

В 2023 году журнал Construction Management and Economics выяснил, что 65% строительных проектов не укладываются в бюджет — средний перерасход средств составляет 10% от первоначальной сметы. Все это приводит к снижению прибыли на 20% и более.
6 причин, почему строительный бизнес и позаказное производство теряют прибыль

Вместе с финансовым директором Ольгой Головиной рассказываем о шести самых частых причинах, которые приводят к потере прибыли в сфере строительства и позаказном производстве.

Автор: Ольга Головина, финансовый директор, ACCA DipIFR, консультант, ex-CFO в «Теле2», «Азия Цемент», «Юниум», ex-product manager сервиса «Моё дело», автор блога «Где деньги, Оль?».

№ 1. Неправильная смета

Если в компании нет регулярного управленческого учета, руководство концентрируется только на базовых процессах, таких как закупка материалов и выплата рабочим. В результате бизнес теряет из виду важную часть дополнительных затрат. В эту категорию входят: налоги, амортизация оборудования, расходы на инструменты и транспорт, нормы брака и убыли и многое другое.

Что делать

  • Внедрите управленческий учет и отслеживайте затраты в реальном времени.

  • Создайте регламент для расчёта смет и включите в них сопутствующие расходы, в том числе нормы брака и убыли.

  • Обучите сотрудников правильно учитывать все статьи расходов при составлении смет.

  • Регулярно анализируйте расходы, чтобы находить и устранять неэффективные.

№ 2. Ошибки в ценообразовании

В ценообразовании продукта должны участвовать специалисты, которые хорошо в нём разбираются, понимают структуру себестоимости и могут установить нужный размер наценки.

Если цену формируют люди, которые совсем не понимают технологию производства, это может привести к потерям. Например, менеджер по продажам, который не разбирается в том, как вырезать детали по сложному лекалу, может не учесть в цене трудозатраты и сроки исполнения. Такая ситуация характерна для позаказного производства.

Старайтесь пресекать ситуации, когда сотрудник с недостаточной компетенцией может влиять на ценообразование продукта

Что делать

  • Привлеките к ценообразованию специалистов, которые знают объём затрат на производство и рыночную стоимость работ.

  • Используйте только самые актуальные цены на сырьё.

  • Включите в расчёты все прямые и косвенные затраты, в том числе расходы на материалы, оборудование, трудозатраты, накладные расходы и другое.

  • Следите за рыночными ценами, чтобы обеспечить конкурентоспособность своего предприятия.

  • Используйте сервисы для автоматизации расчётов цен, чтобы минимизировать ошибки и упростить процесс.

№ 3. Непродуманные сроки проекта

Время проекта, или производственный цикл, имеет колоссальное значение для оборачиваемости денежных средств. Чем он короче, тем быстрее бизнес окупает вложенные в него средства.

Пока проект находится в процессе реализации, у компании будут постоянные затраты, которые не зависят ни от объемов производства, ни от количества заказов. В это время предприятие должно платить зарплату управленческой команде, имущественные налоги и аренду. И чем дольше производственный цикл, тем больше постоянных расходов, которые в итоге увеличивают общую стоимость проекта.

Что делать

  • Стремитесь к тому, чтобы маржа прибыли по проектам была выше постоянных затрат на их выполнение.

  • Постоянно контролируйте ход проекта и вовремя корректируйте планы, чтобы не перерасходовать бюджет.

  • Рассмотрите аутсорсинг или услуги субподрядчиков, чтобы выполнить отдельные задачи и быстрее закончить проект.

№ 4. Неоптимизированные запасы на складе

Если у компании беспорядок в рамках хозяйственного учёта, она столкнется с проблемами на складе.

Например, мастер не может рассчитывать на материалы или запчасти со склада, потому что они уже зарезервированы под другой проект, либо фактически их нет. Или из-за хаоса на складе мебельной фабрики невозможно собрать один комплект изделия. Все имеющиеся компоненты из разных поставок и отличаются по цвету и фактуре.

Некачественный учет не позволит предприятию работать с несколькими проектами сразу

Что делать

  • Внедрите систему управления складом, чтобы отслеживать запасы и избегать ошибок при списании.

  • Введите стандарт для качества материалов и строго контролируйте поставки.

  • Создайте резерв материалов для конкретных проектов, чтобы исключить возможность их использования в других заказах.

№ 5. Неправильный учет затрат на маркетинг

Часто предприятия не учитывают переменные расходы на привлечение клиента: рекламу и маркетинговые акции. В результате стоимость привлечения может оказаться выше маржи проекта.

Исключение составляют случаи, когда от конкретного клиента ожидаются повторные или сопутствующие продажи.

Что делать

  • Проведите детальный анализ всех затрат на привлечение клиента.

  • Установите пороговое значение для расходов на привлечение клиентов.

Научитесь использовать LTV, чтобы определять прибыль от конкретного клиента и правильно выбирать каналы продвижения.

№ 6. Отсутствие дополнительных услуг

Дополнительные услуги могут внести ощутимый вклад в прибыль предприятия

Дополнительные сервисы не только повышают удобство клиента, но и помогают компании увеличить доход. Предприятия, у которых нет сопутствующих продаж, упускают возможность заработать больше и получить новые точки соприкосновения с потребителями.

Что делать

  • Перед внедрением новых услуг исследуйте рынок, чтобы понять потребности и предпочтения целевой аудитории.

  • Проанализируйте окупаемость вложений в новые направления.

  • Привлекайте партнёров, которые могут предложить дополнительные услуги или товары для вашего бизнеса. Это позволит расширить ассортимент без больших вложений в разработку собственных проектов.

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