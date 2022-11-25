6 причин, почему строительный бизнес и позаказное производство теряют прибыль

В 2023 году журнал Construction Management and Economics выяснил, что 65% строительных проектов не укладываются в бюджет — средний перерасход средств составляет 10% от первоначальной сметы. Все это приводит к снижению прибыли на 20% и более.

Вместе с финансовым директором Ольгой Головиной рассказываем о шести самых частых причинах, которые приводят к потере прибыли в сфере строительства и позаказном производстве.

Автор: Ольга Головина, финансовый директор, ACCA DipIFR, консультант, ex-CFO в «Теле2», «Азия Цемент», «Юниум», ex-product manager сервиса «Моё дело», автор блога «Где деньги, Оль?».

№ 1. Неправильная смета

Если в компании нет регулярного управленческого учета, руководство концентрируется только на базовых процессах, таких как закупка материалов и выплата рабочим. В результате бизнес теряет из виду важную часть дополнительных затрат. В эту категорию входят: налоги, амортизация оборудования, расходы на инструменты и транспорт, нормы брака и убыли и многое другое.

Что делать

Внедрите управленческий учет и отслеживайте затраты в реальном времени.

Создайте регламент для расчёта смет и включите в них сопутствующие расходы, в том числе нормы брака и убыли.

Обучите сотрудников правильно учитывать все статьи расходов при составлении смет.

Регулярно анализируйте расходы, чтобы находить и устранять неэффективные.

№ 2. Ошибки в ценообразовании

В ценообразовании продукта должны участвовать специалисты, которые хорошо в нём разбираются, понимают структуру себестоимости и могут установить нужный размер наценки.



Если цену формируют люди, которые совсем не понимают технологию производства, это может привести к потерям. Например, менеджер по продажам, который не разбирается в том, как вырезать детали по сложному лекалу, может не учесть в цене трудозатраты и сроки исполнения. Такая ситуация характерна для позаказного производства.

Старайтесь пресекать ситуации, когда сотрудник с недостаточной компетенцией может влиять на ценообразование продукта

Что делать

Привлеките к ценообразованию специалистов, которые знают объём затрат на производство и рыночную стоимость работ.

Используйте только самые актуальные цены на сырьё.

Включите в расчёты все прямые и косвенные затраты, в том числе расходы на материалы, оборудование, трудозатраты, накладные расходы и другое.

Следите за рыночными ценами, чтобы обеспечить конкурентоспособность своего предприятия.

Используйте сервисы для автоматизации расчётов цен, чтобы минимизировать ошибки и упростить процесс.

№ 3. Непродуманные сроки проекта

Время проекта, или производственный цикл, имеет колоссальное значение для оборачиваемости денежных средств. Чем он короче, тем быстрее бизнес окупает вложенные в него средства.



Пока проект находится в процессе реализации, у компании будут постоянные затраты, которые не зависят ни от объемов производства, ни от количества заказов. В это время предприятие должно платить зарплату управленческой команде, имущественные налоги и аренду. И чем дольше производственный цикл, тем больше постоянных расходов, которые в итоге увеличивают общую стоимость проекта.

Что делать

Стремитесь к тому, чтобы маржа прибыли по проектам была выше постоянных затрат на их выполнение.

Постоянно контролируйте ход проекта и вовремя корректируйте планы, чтобы не перерасходовать бюджет.

Рассмотрите аутсорсинг или услуги субподрядчиков, чтобы выполнить отдельные задачи и быстрее закончить проект.

№ 4. Неоптимизированные запасы на складе

Если у компании беспорядок в рамках хозяйственного учёта, она столкнется с проблемами на складе.



Например, мастер не может рассчитывать на материалы или запчасти со склада, потому что они уже зарезервированы под другой проект, либо фактически их нет. Или из-за хаоса на складе мебельной фабрики невозможно собрать один комплект изделия. Все имеющиеся компоненты из разных поставок и отличаются по цвету и фактуре.

Некачественный учет не позволит предприятию работать с несколькими проектами сразу

Что делать

Внедрите систему управления складом, чтобы отслеживать запасы и избегать ошибок при списании.

Введите стандарт для качества материалов и строго контролируйте поставки.

Создайте резерв материалов для конкретных проектов, чтобы исключить возможность их использования в других заказах.

№ 5. Неправильный учет затрат на маркетинг

Часто предприятия не учитывают переменные расходы на привлечение клиента: рекламу и маркетинговые акции. В результате стоимость привлечения может оказаться выше маржи проекта.



Исключение составляют случаи, когда от конкретного клиента ожидаются повторные или сопутствующие продажи.

Что делать

Проведите детальный анализ всех затрат на привлечение клиента.

Установите пороговое значение для расходов на привлечение клиентов.

Научитесь использовать LTV, чтобы определять прибыль от конкретного клиента и правильно выбирать каналы продвижения.

№ 6. Отсутствие дополнительных услуг

Дополнительные услуги могут внести ощутимый вклад в прибыль предприятия

Дополнительные сервисы не только повышают удобство клиента, но и помогают компании увеличить доход. Предприятия, у которых нет сопутствующих продаж, упускают возможность заработать больше и получить новые точки соприкосновения с потребителями.

Что делать

Перед внедрением новых услуг исследуйте рынок, чтобы понять потребности и предпочтения целевой аудитории.

Проанализируйте окупаемость вложений в новые направления.

Привлекайте партнёров, которые могут предложить дополнительные услуги или товары для вашего бизнеса. Это позволит расширить ассортимент без больших вложений в разработку собственных проектов.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.