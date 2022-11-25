10 шагов для автоматизации управленческого учёта

Сейчас на российском рынке есть два вида ПО, с помощью которого можно автоматизировать управленческий учёт — это разные конфигурации 1С и сервисы финансового учёта.

Сравнение достоинств и недостатков автоматизации через 1С и сервисы финансового учёта

— Чаще всего я использую интеграцию между 1С и сервисом финучёта. Это позволяет воспользоваться плюсами обеих систем в одном проекте.



1С — это классная система с сильными механизмами для расчёта себестоимости любой сложности, но со слабой визуализацией. Я использую 1С для ведения производственного и складского учёта, другого способа расчёта себестоимости, а также для контроля дебиторской и кредиторской задолженностей. А для формирования управленческих отчётов интегрирую данные из разных источников в сервис финансового учёта.

Софья Бурцева, финансовый директор