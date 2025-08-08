Статья-инструкция: как специалистам по закупкам избежать ошибок при заполнении конкурсной документации и работе с запросами на разъяснение

ТОП-3 ОШИБОК ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Чаще всего проблемы возникают, когда специалист по закупкам неправильно определяет что является предметом закупки: "Оказание услуг", "Оказание услуг с поставкой оборудования" или "Поставка оборудования". Это базовая операция, от которой зависит всё дальнейшее применение нацрежима. Чтобы не допустить ошибок, нужно исходить из цели закупки, начиная со статьи финансирования (статьей затрат - на что организация выделила средства). Кстати, контрольный вопрос: "Что именно мы хотим получить в результате — вещь или действие?" помогает избежать 80% ошибок классификации. 2. Также специалист по закупкам совершает грубейшую ошибку, когда при оформлении заявки на "Оказание услуг" прописывает требование передавать оборудование по первичным бухгалтерским документам: УПД, ТОРГ-12, счёт-фактура.

Здесь важно понять суть: при оказании услуг не производится ни поставка товара, ни какая-либо иная передача товара, ни его приемка к бухгалтерскому учету. Все оборудование, которое используется при оказании услуг, считается материалами, а не поставляемым/ передаваемым оборудованием. Поэтому ограничительные меры нацрежима на закупки услуг не устанавливаются.*

Другими словами при закупке услуг предметом закупки являются сами услуги/работы. И конечным результатом - выполненная работа, например, установленная система. Поэтому закрывающими документами могут быть УПД на услуги, акт приемки результатов выполненных работ или формы Кс2, КС3 для строительных организаций, например.

Поэтому специалист по закупкам должен включить в закупочную документацию указание на то, что приведенные в технических требованиях материалы используются при проведении работ, а не поставляются заказчику, и что результат услуг сдается по акту выполненных работ как комплекс работ без передачи оборудования. А также, что конечным результатом является выполненная работа. Это соответствует принципу "простого согласия", когда участник подтверждает, что готов выполнить работу, но не обязан раскрывать детали используемых материалов или оборудования**.

Если этого не сделать, контролирующие органы сделают ошибочные выводы о том, что при оказании услуг было передано оборудование, поэтому необходимо установить ограничительные меры нацрежима.

!!! Одна ошибка при заполнении заявки может запустить цепь нарушений. Например, если в заявке на услуги специалист по закупкам укажет требование отчитываться по первичным бухгалтерским документам, то далее он будет вынужден принимать к бухучёту те материалы, которые использовались при выполнении работ. А если материалы приняты к бухучёту, то их нужно оплатить. А у заказчика на нужной статье не выделено на это средств, и он будет вынужден оплатить с другой статьи, что может быть расценено как нецелевое использование с последующим применением штрафов к специалистам по закупкам, и даже послужить основанием для признания сделки ничтожной, с последующим взысканием денег. Далее у контролирующих органов возникнут вопросы о том, почему поставка товара не сопровождалась описанием этих товаров согласно 33 статье 44ФЗ, почему в заявках участников не потребовали описание технических характеристик поставляемых товаров и т.д. Все это будет считаться грубыми нарушениями и приведет к серьезным последствиям.

Поэтому важно запомнить, что при оформлении заявки на "Оказание услуг" ни в коем случае нельзя прописывать:

требования к товару;

прямые указания на поставку оборудования и условие, что оборудование перейдет на баланс заказчика;

условия о том, что элементы оборудования передаются заказчику по первичным бухгалтерским документам (товарной накладной, акту передачи или иным аналогичным документам, счетам фактур и т.д.) или что они принимаются к бухгалтерскому учету заказчика;

положения о порядке и сроках передачи товара (оборудования), его приемки и оплаты.

3. Еще одна распространенная ошибка, когда специалист по закупкам в заявке на "Поставку оборудования" или "Оказание услуг с поставкой оборудования" неправильно выбирает код ОКПД2 и защитные меры.

Чтобы этого избежать и правильно определить код, достаточно воспользоваться каталогом на официальном сайте ЕИС (https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/startPage.html) или любых специализированных ресурсах.

А чтобы правильно устанавливать защитные меры, достаточно сверить код с приложениями к Постановлению Правительства №1875. Правило простое: если код есть в Перечне № 1 - устанавливайте меру "Запрет", если в Перечне №2 - "Ограничение". При отсутствии в Перечнях №1 и №2 - "Преимущество".

Вроде все просто, но дьявол кроется в деталях.

О чём важно помнить: при описании технических характеристик поставляемого оборудования необходимо руководствоваться требованиями статьи 33 закона №44-ФЗ. На практике это означает, что в документации не должно содержаться технических характеристик, отсутствующих у российских аналогов. Например, нельзя указывать требования к камерам видеонаблюдения с разрешением 16К, если такие модели отсутствуют в реестре Минпромторга. Чтобы избежать ошибок, лучше открыть платформу ГИСП и смотреть, какие характеристики есть у российского оборудования, и аналогичные характеристики брать в свою заявку.

Важно: Постановление №1875 содержит ряд исключений, которые позволяют получить разрешение Минпромторга на закупку иностранного товара. Заказчик до объявления закупки обращается в Минпромторг с запросом, описывает, какой товар ему нужен, и чем ему не подходят товары из реестра. Заявка рассматривается, выдаётся разрешение, действует только для конкретной закупки. На основании этого разрешения заказчик не применяет меру "Запрет", несмотря на то, что ОКПД2 подпадает в Перечень №1.

Также не применяется "Запрет" при стоимости одной единицы продукции менее 300 000 рублей, и совокупной стоимостью по позиции ниже 1 000 000 рублей. Например, заказчику нужна "Шуба меховая", код которой подпадает под "Запрет". Если она стоит менее 300 000 рублей, то заказчик не применяет в документации "Запрет", если больше – применяет. При этом если шуб много, и начальная цена нескольких шуб больше одного миллиона, то всё равно применяет, даже если стоимость одной единицы 50 000 рублей, например.