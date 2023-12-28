Возмещение НДС в ускоренном порядке. Как это происходит

Возмещение НДС в ускоренном порядке
Возместить НДС в ускоренном порядке могут практически все налогоплательщики.
Условия возмещения:
● Возместить НДС могут налогоплательщики на общей системе, которые не используют освобождение от НДС.
По декларации НДС, принимаемый к вычету должен быть больше, чем НДС начисленный.
Как возместить НДС?
1) получить из бюджета на расчетный счет
2) пополнить единый налоговый счет (ЕНС).
Виды возмещения НДС:
● стандартное (срок возврата 2-3 мес.)
● ускоренное (или возмещение в заявительном порядке). - не нужно ждать окончания проверки декларации, возврат денег - на 2-3 месяца раньше.
Кто может возместить НДС в ускоренном порядке?
● Представители крупного бизнеса, которые заплатили налогов за предыдущие 3 года более 2 млрд рублей;
● Налогоплательщики, которые предоставили банковскую гарантию или поручительство;
● Резиденты «особых» территорий;
● Налогоплательщики, в отношении которых проводится налоговый мониторинг;
● Производители вакцины от ковида (могут применять заявительный порядок только за 2021-2023 годы).
● Все налогоплательщики, которые не находятся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.
Порядок и сроки ускоренного возмещения НДС
Декларация по НДС сдается только в электронном виде,
В декларации заполните:
● По строке 055 раздела 1 впишите код основания применения заявительного порядка возмещения НДС. При возмещении по новому основанию «для всех», указывайте код 08. При возмещении по нескольким основаниям, укажите все по строке 055.
● По строке 056 раздела 1 укажите общую сумму НДС, которую хотите возместить по всем кодам оснований.
Вместе с декларацией или в течение 5 дней после ее сдачи подайте заявление на возмещение НДС.
● Для нового основания «для всех» - код 8.
● Если часть НДС к возмещению превышает налоги, уплаченные в прошлом году, укажите дополнительно код 2 или 5.
● Заполните сведения о возврате — на сумму НДС, которую хотите вернуть. Важно! Возврат НДС налоговая одобрит за вычетом задолженности перед бюджетом по любым налогам, пеням, штрафам.
● Заполните сведения о зачете — на сумму НДС, которую хотите зачесть.
Важно! Если после камеральной проверки налоговая отменит принятое ранее решение о возмещении НДС в заявительном порядке, вам придется:
1. Вернуть в бюджет возмещенный ранее НДС и уплатить проценты за незаконное пользование бюджетными деньгами.
Проценты начисляются по двукратной ставке рефинансирования за период начиная с третьего дня после принятия решения о возмещении до дня принятия решения об отмене.
2. Уплатить штраф — 20% излишне возмещенного НДС.
3. Уплатить пени с суммы излишне возмещенного НДС — за период начиная со дня, следующего за днем принятия решения об отмене решения о возмещении НДС.
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