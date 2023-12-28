Возмещение НДС в ускоренном порядке. Как это происходит

Расскажу, кто и как проходит процедуру возмещения НДС в ускоренном порядке.

Возмещение НДС в ускоренном порядке

Возместить НДС в ускоренном порядке могут практически все налогоплательщики.

Условия возмещения:

● Возместить НДС могут налогоплательщики на общей системе, которые не используют освобождение от НДС.

По декларации НДС, принимаемый к вычету должен быть больше, чем НДС начисленный.

Как возместить НДС?

1) получить из бюджета на расчетный счет

2) пополнить единый налоговый счет (ЕНС).

Виды возмещения НДС:

● стандартное (срок возврата 2-3 мес.)

● ускоренное (или возмещение в заявительном порядке). - не нужно ждать окончания проверки декларации, возврат денег - на 2-3 месяца раньше.

Кто может возместить НДС в ускоренном порядке?

● Представители крупного бизнеса, которые заплатили налогов за предыдущие 3 года более 2 млрд рублей;

● Налогоплательщики, которые предоставили банковскую гарантию или поручительство;

● Резиденты «особых» территорий;

● Налогоплательщики, в отношении которых проводится налоговый мониторинг;

● Производители вакцины от ковида (могут применять заявительный порядок только за 2021-2023 годы).

● Все налогоплательщики, которые не находятся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

Порядок и сроки ускоренного возмещения НДС

Декларация по НДС сдается только в электронном виде,

В декларации заполните:

● По строке 055 раздела 1 впишите код основания применения заявительного порядка возмещения НДС. При возмещении по новому основанию «для всех», указывайте код 08. При возмещении по нескольким основаниям, укажите все по строке 055.

● По строке 056 раздела 1 укажите общую сумму НДС, которую хотите возместить по всем кодам оснований.

Вместе с декларацией или в течение 5 дней после ее сдачи подайте заявление на возмещение НДС.

● Для нового основания «для всех» - код 8.

● Если часть НДС к возмещению превышает налоги, уплаченные в прошлом году, укажите дополнительно код 2 или 5.

● Заполните сведения о возврате — на сумму НДС, которую хотите вернуть. Важно! Возврат НДС налоговая одобрит за вычетом задолженности перед бюджетом по любым налогам, пеням, штрафам.

● Заполните сведения о зачете — на сумму НДС, которую хотите зачесть.

Важно! Если после камеральной проверки налоговая отменит принятое ранее решение о возмещении НДС в заявительном порядке, вам придется:

1. Вернуть в бюджет возмещенный ранее НДС и уплатить проценты за незаконное пользование бюджетными деньгами.

Проценты начисляются по двукратной ставке рефинансирования за период начиная с третьего дня после принятия решения о возмещении до дня принятия решения об отмене.

2. Уплатить штраф — 20% излишне возмещенного НДС.

3. Уплатить пени с суммы излишне возмещенного НДС — за период начиная со дня, следующего за днем принятия решения об отмене решения о возмещении НДС.