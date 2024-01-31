Что я делаю? Как правильно разделить понятия «работа» и «услуга»

Почему в отчетности ошибки, почему налоги рассчитаны не корректно? Все просто, некоторые не задумываются о том, чем же занимается компания.

Как правильно разделить понятия «работа» и «услуга»

По НК РФ (ст. 38 НК):

Работа — это деятельность, результаты которой имеют:

● материальное выражение

● могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физлиц. Например: ремонт двигателей.

Услуга — это деятельность, результаты которой:

● не имеют материального выражения,

● реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.

Например, клининг.

По ГК РФ

Услуга (гл. 39 ГК) — определенное действие или деятельность, которые:

● исполнитель осуществляет по заданию Заказчика.

● При этом для заказчика ценность представляет процесс исполнения договора, то есть сами действия исполнителя, которые не всегда имеют овеществленный результат.

Услуги

● связи,

● медицинских,

● ветеринарных,

● аудиторских,

● консультационных,

● информационных,

● обучения,

● туристического обслуживания,

● иных видов услуг.

Работа

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Работой признаются действия исполнителя, оказываемые по договорам:

● подряда (гл. 37 ГК),

● выполнения НИОКР (гл. 38 ГК),

● перевозки грузов и пассажиров (гл. 40 ГК),

● транспортной экспедиции (гл. 41 ГК),

● расчетно-банковского обслуживания (гл. 44-46 ГК РФ),

● хранения (гл. 47 ГК),

● поручения (гл. 49 ГК),

● комиссии (гл. 51 ГК),

● доверительного управления имуществом,

● иные виды работ.

Бухгалтерский учет

Для работ и услуг действует одно правило:

Расходы признаются в том периоде, в котором они имели место (п. 18 ПБУ 10/99).Согласно п. 1 ст. 318, ст. 319 НК:

Налоговый учет

Для услуг (п. 2 ст. 318 НК)

Сумма прямых и косвенных расходов текущего периода в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки НЗП.

Для работ (п. 1 ст. 318, ст. 319 НК):

Прямые расходы относятся к расходам текущего периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены (с распределением прямых расходов между НЗП и готовой продукцией).

Косвенные расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам этого периода.