Что я делаю? Как правильно разделить понятия «работа» и «услуга»

Как правильно разделить понятия «работа» и «услуга»
По НК РФ (ст. 38 НК):
Работа — это деятельность, результаты которой имеют:
● материальное выражение
● могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физлиц. Например: ремонт двигателей.
Услуга — это деятельность, результаты которой:
● не имеют материального выражения,
● реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.
Например, клининг.
По ГК РФ
Услуга (гл. 39 ГК) — определенное действие или деятельность, которые:
● исполнитель осуществляет по заданию Заказчика.
● При этом для заказчика ценность представляет процесс исполнения договора, то есть сами действия исполнителя, которые не всегда имеют овеществленный результат.
Услуги
● связи,
● медицинских,
● ветеринарных,
● аудиторских,
● консультационных,
● информационных,
● обучения,
● туристического обслуживания,
● иных видов услуг.
Работа
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Работой признаются действия исполнителя, оказываемые по договорам:
● подряда (гл. 37 ГК),
● выполнения НИОКР (гл. 38 ГК),
● перевозки грузов и пассажиров (гл. 40 ГК),
● транспортной экспедиции (гл. 41 ГК),
● расчетно-банковского обслуживания (гл. 44-46 ГК РФ),
● хранения (гл. 47 ГК),
● поручения (гл. 49 ГК),
● комиссии (гл. 51 ГК),
● доверительного управления имуществом,
● иные виды работ.
Бухгалтерский учет
Для работ и услуг действует одно правило:
Расходы признаются в том периоде, в котором они имели место (п. 18 ПБУ 10/99).Согласно п. 1 ст. 318, ст. 319 НК:
Налоговый учет
Для услуг (п. 2 ст. 318 НК)
Сумма прямых и косвенных расходов текущего периода в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки НЗП.
Для работ (п. 1 ст. 318, ст. 319 НК):
Прямые расходы относятся к расходам текущего периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены (с распределением прямых расходов между НЗП и готовой продукцией).
Косвенные расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам этого периода.
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