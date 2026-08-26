Как купить коммерческую недвижимость и не потерять деньги: 15 юридических проверок

Покупка коммерческой недвижимости — одна из самых дорогих сделок для бизнеса. Офис, склад, магазин, производственное помещение или земельный участок могут стоить десятки и сотни миллионов рублей. Ошибка на этапе проверки способна обернуться судебным спором, потерей арендаторов или невозможностью использовать объект по назначению.

Поэтому перед покупкой коммерческой недвижимости важно проверить не только ЕГРН и документы продавца, но и землю, историю объекта, арендаторов, ограничения, суды и саму экономику сделки.

В этой статье разберем 15 юридических проверок коммерческой недвижимости, которые позволяют существенно снизить риски покупателя.