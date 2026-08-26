Как купить коммерческую недвижимость и не потерять деньги: 15 юридических проверок

Покупка коммерческой недвижимости — одна из самых дорогих сделок для бизнеса. Офис, склад, магазин, производственное помещение или земельный участок могут стоить десятки и сотни миллионов рублей. Ошибка на этапе проверки способна обернуться судебным спором, потерей арендаторов или невозможностью использовать объект по назначению.
Поэтому перед покупкой коммерческой недвижимости важно проверить не только ЕГРН и документы продавца, но и землю, историю объекта, арендаторов, ограничения, суды и саму экономику сделки.
В этой статье разберем 15 юридических проверок коммерческой недвижимости, которые позволяют существенно снизить риски покупателя.
1. Проверьте, кто собственник коммерческой недвижимости
Первый вопрос при покупке недвижимости:
Кто именно продает объект и имеет ли он право это делать?
По выписке ЕГРН нужно установить собственника здания, помещения или сооружения. Но на этом проверка не заканчивается.
Если собственник — юридическое лицо, дополнительно проверяются:
сведения о компании;
полномочия директора;
участники общества;
корпоративные ограничения;
необходимость одобрения крупной сделки;
судебные споры;
банкротные риски.
Например, компания продает склад за 300 млн рублей. Договор подписывает генеральный директор.
На первый взгляд все нормально. Но выясняется, что сделка является крупной и необходимые корпоративные процедуры не были соблюдены.
Вывод: при покупке коммерческой недвижимости нужно проверять не только право собственности, но и полномочия лица, которое распоряжается активом.
2. Получите выписку из ЕГРН, но не ограничивайтесь ей
Выписка из ЕГРН — обязательный документ для юридической проверки объекта недвижимости.
Из нее можно узнать:
собственника;
площадь;
кадастровый номер;
вид объекта;
зарегистрированные ограничения и обременения;
наличие ипотеки, ареста и других записей.
Но ЕГРН не отвечает на главный вопрос: почему продавец стал собственником?
Например, сегодня объект принадлежит компании А. Но три года назад он был приобретен у компании Б, которая получила его по спорной сделке.
Поэтому выписка из ЕГРН — это начало проверки истории актива, а не ее результат.
3. Проверьте историю объекта недвижимости
При покупке коммерческой недвижимости важно изучить историю перехода права собственности.
Особенно внимательно стоит проверять объекты, которые за последние несколько лет неоднократно перепродавались.
Например:
2022 год — объект приобретает компания А.
2024 год — продает компании Б.
2026 год — компания Б продает его вам.
Почему это важно?
Потому что проблемы предыдущей сделки иногда становятся проблемами последующего собственника. Поэтому надо проверять предыдущие сделки, так же как бы вы проверяли и вашу сделку.
ГК РФ предусматривает возможность истребования имущества у незаконного владельца, а в установленных законом случаях — и у добросовестного приобретателя (ст. 301–302 ГК РФ).
Поэтому чем сложнее история объекта, тем глубже должна быть юридическая проверка.
4. Проверьте земельный участок
Покупая здание, нельзя забывать о земле.
Это одна из самых частых ошибок при покупке коммерческой недвижимости.
Земельный участок под объектом может:
находиться в собственности продавца;
быть в аренде;
принадлежать государству или муниципалитету;
иметь нескольких собственников;
иметь обременения;
не соответствовать фактическим границам использования.
Например, предприниматель покупает складской комплекс за 200 млн рублей.
Здание принадлежит продавцу, но земля находится в государственной собственности и предоставлена продавцу в аренду.
В этом случае покупателю необходимо отдельно проверить право аренды земельного участка и условия его перехода к новому собственнику здания.
Земельный вопрос может существенно влиять на стоимость коммерческого объекта и возможность его дальнейшего использования.
5. Проверьте ВРИ и возможность использовать объект для вашего бизнеса
Вид разрешенного использования земельного участка (ВРИ) — один из ключевых параметров, который нужно проверить до покупки.
Предположим, инвестор покупает земельный участок с помещением за 100 млн рублей и планирует построить склад.
Но выясняется, что действующий ВРИ не позволяет реализовать задуманный проект без дополнительных процедур.
Получается парадокс: недвижимость куплена, а бизнес-проект реализовать нельзя.
Поэтому до сделки необходимо проверить:
категорию земель;
ВРИ;
территориальную зону;
градостроительные ограничения;
возможность реконструкции;
возможность строительства;
соответствие фактического использования объекта установленным требованиям.
Если коммерческая недвижимость приобретается ради последующей реконструкции или девелопмента, этот пункт становится одним из самых важных.
От продавца просите предоставить ГПЗУ, расширенную выписку на з/у, геоподоснову, договор аренды з/у, доказательства внесения арендных платежей, акт сверки с собственником з/у по аренде.
6. Сопоставьте документы с фактическим состоянием объекта
Не всегда то, что написано в документах, совпадает с тем, что покупатель видит на месте.
Например:
по ЕГРН — 1 000 кв. м,
фактически используется — 1 200 кв. м.
Или на земельном участке стоит объект, который отсутствует в документах.
Или часть помещения фактически присоединена к соседней площади.
Поэтому перед покупкой коммерческой недвижимости желательно сопоставить: ЕГРН + техническую документацию + фактическое состояние объекта.
Если документы и реальность не совпадают, сначала нужно выяснить причину.
7. Проверьте перепланировки и реконструкцию
Для коммерческих объектов это особенно актуально и очень часто встречается в моей практике.
Собственник мог:
сделать пристройку;
увеличить площадь;
изменить конфигурацию помещений;
построить дополнительный этаж;
перенести несущие стены;
изменить входные группы;
установить дополнительные инженерные системы.
Покупатель видит готовый объект и считает его площадь исходя из фактического состояния.
Но юридически часть объекта может быть оформлена иначе. В результате после сделки покупателю придется самостоятельно решать вопросы легализации реконструкции или перепланировки.
Если фактическая недвижимость отличается от технических документов — это серьезный повод провести дополнительную юридическую и техническую проверку.
8. Проверьте арендаторов и доходность объекта
Если вы покупаете ГАБ (готовый арендный бизнес): торговый центр, склад, бизнес-центр или другой доходный объект, вы покупаете не только стены.
Вы покупаете арендный поток. Поэтому необходимо проверить:
договоры аренды;
сроки их действия;
арендную плату;
индексацию;
обеспечительные платежи;
задолженность;
возможность досрочного расторжения;
субаренду;
судебные споры с арендаторами.
Продавец может сказать: «Объект приносит 5 млн рублей в месяц» и подтвердит вам это документально - это конечно хорошо, но, смотрим глубже, если три крупнейших арендатора (их называют “якорными“) имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке например в течение месяца, эта цифра мало что говорит о будущей доходности.
Поэтому при покупке доходной коммерческой недвижимости юридический анализ аренды фактически является частью финансового анализа объекта.
9. Проверьте судебные споры
Перед покупкой конечно нужно проверить судебную историю:
самого собственника;
предыдущих собственников;
объекта;
земельного участка;
арендаторов.
Особенно важны споры:
о признании права собственности;
об оспаривании сделок;
о выселении;
о взыскании арендной платы;
о земельном участке;
о реконструкции;
о границах;
о банкротстве.
Если продавец говорит: «Суд есть, но он никак не повлияет на покупателя», не стоит принимать это на веру.
Нужно попросить предоставить материалы дела. Ознакомиться и понять самому, какое отношение спор имеет к объекту и будущему собственнику. Изучать судебную историю конечно лучше юристу-судебнику, желательно с профилем в сфере недвижимости.
10. Проверьте банкротные риски продавца
Покупка недвижимости у компании, и тем более у испытывающей финансовые проблемы, требует особой осторожности.
Если продавец находится на грани банкротства, сделка с недвижимостью впоследствии может стать предметом оспаривания.
Проверять нужно:
полную бухгалтерскую отчетность;
судебные дела;
исполнительные производства;
крупные задолженности;
заявления о банкротстве;
уже возбужденные дела о банкротстве;
сделки с другими активами.
Особенно подозрительно выглядит ситуация: компания недавно приобрела объект за 100 млн рублей и через несколько месяцев продает его за 200 млн рублей.
Это не означает автоматически, что сделка незаконна. Но такую ситуацию необходимо тщательно объяснить документами и экономикой сделки.
11. Проверьте залог, ипотеку и другие обременения
Коммерческая недвижимость часто используется как обеспечение по кредитам.
Например, здание стоимостью 500 млн рублей заложено банку.
Продавец говорит: «Не переживайте, после получения денег я погашу кредит».
Для покупателя этого недостаточно. Нужно юридически выстроить порядок:
расчеты → погашение задолженности → снятие ипотеки → регистрация перехода права.
По общему правилу заложенное по договору об ипотеке имущество можно продать другому лицу только с согласия залогодержателя, если договором об ипотеке не предусмотрено иное (ст. 37 Закона № 102-ФЗ «Об ипотеке»). А это значит, что в сделке еще одна сторона - Банк.
Конкретная последовательность зависит от банка и условий сделки, поэтому ее нужно согласовать до подписания договора, а не после передачи денег.
Перед сделкой я бы запросил:
актуальную выписку ЕГРН;
договор ипотеки;
информацию об остатке задолженности;
согласие банка на продажу;
порядок погашения кредита;
документы, подтверждающие снятие обременения;
порядок расчетов между покупателем, продавцом и банком.
12. Проверьте подъезд, сервитуты и доступ к объекту
Иногда юридическая проблема находится не внутри здания, а на пути к нему.
Например, склад расположен на участке, но единственная дорога к нему проходит через соседнюю землю.
Фактически собственники годами пользовались дорогой. Юридически — никаких прав на проезд нет.
После покупки сосед устанавливает шлагбаум. И склад стоимостью 300 млн рублей оказывается практически недоступным.
Поэтому нужно проверить:
подъездные дороги;
право прохода и проезда;
сервитуты;
доступ к коммуникациям;
право пользования соседними территориями.
Коммерческий объект должен оцениваться вместе с инфраструктурой, без которой его невозможно нормально использовать.
13. Проверьте инженерные коммуникации
Для офиса электричество может быть второстепенным вопросом. Для производства или склада — критическим.
Перед покупкой нужно проверить:
электрическую мощность;
газ;
воду;
канализацию;
отопление;
вентиляцию;
технические условия;
документы на подключение;
собственников инженерных сетей.
Простой пример. Производственный комплекс продается за 500 млн рублей. Покупателю обещают мощность 2 МВт.
После сделки выясняется, что официально подключено только 500 кВт. Для производства это может означать необходимость дополнительных инвестиций в десятки миллионов рублей.
Коммуникации — это часть стоимости коммерческой недвижимости, а не техническая мелочь.
14. Проверьте рыночную стоимость и экономику покупки
Юридический due diligence нужен не только для того, чтобы ответить на вопрос: «Можно ли купить этот объект?»
Нужно ответить и на второй: «За сколько его имеет смысл покупать?»
При оценке коммерческой недвижимости нужно учитывать:
рыночную стоимость;
кадастровую стоимость;
доходность;
арендные платежи;
состояние здания;
стоимость ремонта;
стоимость земельных прав;
налоговую нагрузку;
необходимые инвестиции.
Особенно интересна ситуация, когда объект имеет юридический дефект. Например:
нормальная рыночная цена здания — 200 млн рублей, но для устранения проблем с землей потребуется еще 30 млн.
Тогда экономически объект должен стоить меньше. Юридический риск превращается в финансовый дисконт - многие юристы в своих заключениях (red flag анализ) сразу прописывают ориентировочную стоимость рисков, чтобы покупателю была понятна экономика сделки.
15. Проверьте договор купли-продажи
Даже если сам объект юридически чистый, покупатель может получить проблемы из-за плохо составленного договора.
В договоре нужно подробно определить:
объект сделки;
цену;
порядок расчетов;
сроки передачи;
состояние недвижимости;
арендаторов;
задолженность;
обременения;
ответственность продавца;
заверения об обстоятельствах;
порядок передачи документов;
последствия выявления скрытых обстоятельств.
По ст. 551 ГК РФ переход права собственности на недвижимость подлежит государственной регистрации. Передача недвижимости оформляется в соответствии со ст. 556 ГК РФ.
Но важно понимать: государственная регистрация перехода права не означает, что государство гарантирует покупателю безопасность сделки.
Регистрация подтверждает юридический переход права. Она не заменяет полноценную проверку продавца, истории объекта и экономических рисков.
5 красных флагов при покупке коммерческой недвижимости.
Есть ситуации, когда я бы рекомендовал не торопиться с подписанием договора.
1. Продавец торопит
Фраза: «Если сегодня не подпишете, завтра продам другому» не является юридическим аргументом.
2. Продавец не дает документы
Если собственник отказывается (или сообщает о каких либо причинах) показать договоры аренды, документы на землю или историю приобретения, это повод насторожиться.
3. Большая скидка без понятной причины
Скидка 30–40% может быть отличной возможностью. А может быть стоимостью проблемы, которую покупатель пока не обнаружил.
4. Объект недавно купили и сразу перепродают
Это не нарушение закона само по себе, но требует объяснения.
5. «Не переживайте, это стандартный договор»
Обычно, когда так говорят, значит он точно с подвохом, знаю из личного опыта. Для объекта за 100–500 млн рублей стандартный договор продавца редко является оптимальным договором покупателя.
Что проверить перед покупкой коммерческой недвижимости: короткий чек-лист
Перед внесением аванса я бы хотел получить ответы хотя бы на эти вопросы:
Продавец
Кто собственник?
Кто подписывает договор?
Есть ли корпоративные ограничения?
Нет ли банкротных рисков?
Объект
Что именно покупается?
Совпадает ли фактическая площадь с документами?
Есть ли реконструкция?
Есть ли обременения?
Земля
Кто собственник участка?
Какое право на землю переходит покупателю?
Какой ВРИ?
Есть ли ограничения и сервитуты?
Бизнес
Кто арендаторы?
Какой реальный арендный поток?
Можно ли использовать объект для запланированного бизнеса?
Хватает ли мощности инженерных сетей?
Сделка
Почему продавец продает объект?
Почему именно такая цена?
Как будет происходить расчет?
Что произойдет, если после сделки обнаружатся проблемы?
Главный принцип юридической проверки недвижимости
Проверка коммерческой недвижимости — это не поиск одной «плохой записи» в ЕГРН.
Это последовательная проверка цепочки:
продавца → права собственности → истории объекта → земли → разрешенного использования → фактического состояния → арендаторов → судов → банкротства → обременений → коммуникаций → цены → договора.
И только после этого можно сказать: «Я понимаю, что именно покупаю».
Коммерческая недвижимость — это инвестиционный актив. Поэтому хороший адвокат при покупке должен проверить не только возможность зарегистрировать право собственности, но и способность этого актива приносить ту экономическую отдачу, ради которой его покупают.
Именно поэтому юридический due diligence перед сделкой стоимостью 100, 300 или 500 млн рублей — это не лишний расход. Это страховка от покупки чужой проблемы за свои деньги. Кроме того в суде, в случае доказывания должной осмотрительности, такой отчет будет явны плюсом для покупателя.
Частые вопросы:
Нужно ли проверять коммерческую недвижимость, если продавец — крупная известная компания?
Да. Размер и известность компании не исключают ошибок в документах, корпоративных споров, проблем с землей или арендаторами.
Достаточно ли выписки из ЕГРН?
Нет. Выписка показывает зарегистрированные права и ряд ограничений, но не заменяет проверку истории объекта, продавца, земельного участка, судебных и банкротных рисков.
Нужно ли проверять земельный участок при покупке здания?
Практически всегда. Право на землю, ее ВРИ, границы и ограничения напрямую влияют на возможность эксплуатации и стоимость коммерческого объекта.
Можно ли самостоятельно проверить объект?
Базовую проверку — да. Но при покупке дорогой коммерческой недвижимости самостоятельной проверки обычно недостаточно: необходимо сопоставить сведения из нескольких источников и оценить их юридические последствия.
Сколько времени занимает юридическая проверка коммерческой недвижимости?
Простой объект можно проверить за несколько рабочих дней. Сложный объект с арендаторами, землей, реконструкцией, корпоративной историей и судебными спорами может потребовать значительно больше времени (1-3 недели).
Главное правило: чем дороже объект и чем больше денег покупатель собирается вложить в него после покупки, тем глубже должна быть предварительная юридическая проверка.
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