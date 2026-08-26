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Павел Желновод
Советы юристов
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Как купить коммерческую недвижимость и не потерять деньги: 15 юридических проверок

Практическое руководство для тех, кто планирует купить коммерческую недвижимость и не хочет вместе с объектом приобрести чужие проблемы. В статье разобраны 15 ключевых юридических проверок: собственник и история объекта, ЕГРН, земельный участок и ВРИ, перепланировки, арендаторы, судебные и банкротные риски, залоги и обременения, коммуникации.

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Покупка коммерческой недвижимости — одна из самых дорогих сделок для бизнеса. Офис, склад, магазин, производственное помещение или земельный участок могут стоить десятки и сотни миллионов рублей. Ошибка на этапе проверки способна обернуться судебным спором, потерей арендаторов или невозможностью использовать объект по назначению.

Поэтому перед покупкой коммерческой недвижимости важно проверить не только ЕГРН и документы продавца, но и землю, историю объекта, арендаторов, ограничения, суды и саму экономику сделки.

В этой статье разберем 15 юридических проверок коммерческой недвижимости, которые позволяют существенно снизить риски покупателя.

1. Проверьте, кто собственник коммерческой недвижимости

Первый вопрос при покупке недвижимости:

Кто именно продает объект и имеет ли он право это делать?

По выписке ЕГРН нужно установить собственника здания, помещения или сооружения. Но на этом проверка не заканчивается.

Если собственник — юридическое лицо, дополнительно проверяются:

  • сведения о компании;

  • полномочия директора;

  • участники общества;

  • корпоративные ограничения;

  • необходимость одобрения крупной сделки;

  • судебные споры;

  • банкротные риски.

Например, компания продает склад за 300 млн рублей. Договор подписывает генеральный директор.

На первый взгляд все нормально. Но выясняется, что сделка является крупной и необходимые корпоративные процедуры не были соблюдены.

Вывод: при покупке коммерческой недвижимости нужно проверять не только право собственности, но и полномочия лица, которое распоряжается активом.

2. Получите выписку из ЕГРН, но не ограничивайтесь ей

Выписка из ЕГРН — обязательный документ для юридической проверки объекта недвижимости.

Из нее можно узнать:

  • собственника;

  • площадь;

  • кадастровый номер;

  • вид объекта;

  • зарегистрированные ограничения и обременения;

  • наличие ипотеки, ареста и других записей.

Но ЕГРН не отвечает на главный вопрос: почему продавец стал собственником?

Например, сегодня объект принадлежит компании А. Но три года назад он был приобретен у компании Б, которая получила его по спорной сделке.

Поэтому выписка из ЕГРН — это начало проверки истории актива, а не ее результат.

3. Проверьте историю объекта недвижимости

При покупке коммерческой недвижимости важно изучить историю перехода права собственности.

Особенно внимательно стоит проверять объекты, которые за последние несколько лет неоднократно перепродавались.

Например:

2022 год — объект приобретает компания А.
2024 год — продает компании Б.
2026 год — компания Б продает его вам.

Почему это важно?

Потому что проблемы предыдущей сделки иногда становятся проблемами последующего собственника. Поэтому надо проверять предыдущие сделки, так же как бы вы проверяли и вашу сделку.

ГК РФ предусматривает возможность истребования имущества у незаконного владельца, а в установленных законом случаях — и у добросовестного приобретателя (ст. 301302 ГК РФ).

Поэтому чем сложнее история объекта, тем глубже должна быть юридическая проверка.

4. Проверьте земельный участок

Покупая здание, нельзя забывать о земле.

Это одна из самых частых ошибок при покупке коммерческой недвижимости.

Земельный участок под объектом может:

  • находиться в собственности продавца;

  • быть в аренде;

  • принадлежать государству или муниципалитету;

  • иметь нескольких собственников;

  • иметь обременения;

  • не соответствовать фактическим границам использования.

Например, предприниматель покупает складской комплекс за 200 млн рублей.

Здание принадлежит продавцу, но земля находится в государственной собственности и предоставлена продавцу в аренду.

В этом случае покупателю необходимо отдельно проверить право аренды земельного участка и условия его перехода к новому собственнику здания.

Земельный вопрос может существенно влиять на стоимость коммерческого объекта и возможность его дальнейшего использования.

5. Проверьте ВРИ и возможность использовать объект для вашего бизнеса

Вид разрешенного использования земельного участка (ВРИ) — один из ключевых параметров, который нужно проверить до покупки.

Предположим, инвестор покупает земельный участок с помещением за 100 млн рублей и планирует построить склад.

Но выясняется, что действующий ВРИ не позволяет реализовать задуманный проект без дополнительных процедур.

Получается парадокс: недвижимость куплена, а бизнес-проект реализовать нельзя.

Поэтому до сделки необходимо проверить:

  • категорию земель;

  • ВРИ;

  • территориальную зону;

  • градостроительные ограничения;

  • возможность реконструкции;

  • возможность строительства;

  • соответствие фактического использования объекта установленным требованиям.

Если коммерческая недвижимость приобретается ради последующей реконструкции или девелопмента, этот пункт становится одним из самых важных.

От продавца просите предоставить ГПЗУ, расширенную выписку на з/у, геоподоснову, договор аренды з/у, доказательства внесения арендных платежей, акт сверки с собственником з/у по аренде.

6. Сопоставьте документы с фактическим состоянием объекта

Не всегда то, что написано в документах, совпадает с тем, что покупатель видит на месте.

Например:

по ЕГРН — 1 000 кв. м,
фактически используется — 1 200 кв. м.

Или на земельном участке стоит объект, который отсутствует в документах.

Или часть помещения фактически присоединена к соседней площади.

Поэтому перед покупкой коммерческой недвижимости желательно сопоставить: ЕГРН + техническую документацию + фактическое состояние объекта.

Если документы и реальность не совпадают, сначала нужно выяснить причину.

7. Проверьте перепланировки и реконструкцию

Для коммерческих объектов это особенно актуально и очень часто встречается в моей практике.

Собственник мог:

  • сделать пристройку;

  • увеличить площадь;

  • изменить конфигурацию помещений;

  • построить дополнительный этаж;

  • перенести несущие стены;

  • изменить входные группы;

  • установить дополнительные инженерные системы.

Покупатель видит готовый объект и считает его площадь исходя из фактического состояния.

Но юридически часть объекта может быть оформлена иначе. В результате после сделки покупателю придется самостоятельно решать вопросы легализации реконструкции или перепланировки.

Если фактическая недвижимость отличается от технических документов — это серьезный повод провести дополнительную юридическую и техническую проверку.

8. Проверьте арендаторов и доходность объекта

Если вы покупаете ГАБ (готовый арендный бизнес): торговый центр, склад, бизнес-центр или другой доходный объект, вы покупаете не только стены.

Вы покупаете арендный поток. Поэтому необходимо проверить:

  • договоры аренды;

  • сроки их действия;

  • арендную плату;

  • индексацию;

  • обеспечительные платежи;

  • задолженность;

  • возможность досрочного расторжения;

  • субаренду;

  • судебные споры с арендаторами.

Продавец может сказать: «Объект приносит 5 млн рублей в месяц» и подтвердит вам это документально - это конечно хорошо, но, смотрим глубже, если три крупнейших арендатора (их называют “якорными“) имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке например в течение месяца, эта цифра мало что говорит о будущей доходности.

Поэтому при покупке доходной коммерческой недвижимости юридический анализ аренды фактически является частью финансового анализа объекта.

9. Проверьте судебные споры

Перед покупкой конечно нужно проверить судебную историю:

  • самого собственника;

  • предыдущих собственников;

  • объекта;

  • земельного участка;

  • арендаторов.

Особенно важны споры:

  • о признании права собственности;

  • об оспаривании сделок;

  • о выселении;

  • о взыскании арендной платы;

  • о земельном участке;

  • о реконструкции;

  • о границах;

  • о банкротстве.

Если продавец говорит: «Суд есть, но он никак не повлияет на покупателя», не стоит принимать это на веру.

Нужно попросить предоставить материалы дела. Ознакомиться и понять самому, какое отношение спор имеет к объекту и будущему собственнику. Изучать судебную историю конечно лучше юристу-судебнику, желательно с профилем в сфере недвижимости.

10. Проверьте банкротные риски продавца

Покупка недвижимости у компании, и тем более у испытывающей финансовые проблемы, требует особой осторожности.

Если продавец находится на грани банкротства, сделка с недвижимостью впоследствии может стать предметом оспаривания.

Проверять нужно:

  • полную бухгалтерскую отчетность;

  • судебные дела;

  • исполнительные производства;

  • крупные задолженности;

  • заявления о банкротстве;

  • уже возбужденные дела о банкротстве;

  • сделки с другими активами.

Особенно подозрительно выглядит ситуация: компания недавно приобрела объект за 100 млн рублей и через несколько месяцев продает его за 200 млн рублей.

Это не означает автоматически, что сделка незаконна. Но такую ситуацию необходимо тщательно объяснить документами и экономикой сделки.

11. Проверьте залог, ипотеку и другие обременения

Коммерческая недвижимость часто используется как обеспечение по кредитам.

Например, здание стоимостью 500 млн рублей заложено банку.

Продавец говорит: «Не переживайте, после получения денег я погашу кредит».

Для покупателя этого недостаточно. Нужно юридически выстроить порядок:

расчеты → погашение задолженности → снятие ипотеки → регистрация перехода права.

По общему правилу заложенное по договору об ипотеке имущество можно продать другому лицу только с согласия залогодержателя, если договором об ипотеке не предусмотрено иное (ст. 37 Закона № 102-ФЗ «Об ипотеке»). А это значит, что в сделке еще одна сторона - Банк.

Конкретная последовательность зависит от банка и условий сделки, поэтому ее нужно согласовать до подписания договора, а не после передачи денег.

Перед сделкой я бы запросил:

  • актуальную выписку ЕГРН;

  • договор ипотеки;

  • информацию об остатке задолженности;

  • согласие банка на продажу;

  • порядок погашения кредита;

  • документы, подтверждающие снятие обременения;

  • порядок расчетов между покупателем, продавцом и банком.

12. Проверьте подъезд, сервитуты и доступ к объекту

Иногда юридическая проблема находится не внутри здания, а на пути к нему.

Например, склад расположен на участке, но единственная дорога к нему проходит через соседнюю землю.

Фактически собственники годами пользовались дорогой. Юридически — никаких прав на проезд нет.

После покупки сосед устанавливает шлагбаум. И склад стоимостью 300 млн рублей оказывается практически недоступным.

Поэтому нужно проверить:

  • подъездные дороги;

  • право прохода и проезда;

  • сервитуты;

  • доступ к коммуникациям;

  • право пользования соседними территориями.

Коммерческий объект должен оцениваться вместе с инфраструктурой, без которой его невозможно нормально использовать.

13. Проверьте инженерные коммуникации

Для офиса электричество может быть второстепенным вопросом. Для производства или склада — критическим.

Перед покупкой нужно проверить:

  • электрическую мощность;

  • газ;

  • воду;

  • канализацию;

  • отопление;

  • вентиляцию;

  • технические условия;

  • документы на подключение;

  • собственников инженерных сетей.

Простой пример. Производственный комплекс продается за 500 млн рублей. Покупателю обещают мощность 2 МВт.

После сделки выясняется, что официально подключено только 500 кВт. Для производства это может означать необходимость дополнительных инвестиций в десятки миллионов рублей.

Коммуникации — это часть стоимости коммерческой недвижимости, а не техническая мелочь.

14. Проверьте рыночную стоимость и экономику покупки

Юридический due diligence нужен не только для того, чтобы ответить на вопрос: «Можно ли купить этот объект?»

Нужно ответить и на второй: «За сколько его имеет смысл покупать?»

При оценке коммерческой недвижимости нужно учитывать:

  • рыночную стоимость;

  • кадастровую стоимость;

  • доходность;

  • арендные платежи;

  • состояние здания;

  • стоимость ремонта;

  • стоимость земельных прав;

  • налоговую нагрузку;

  • необходимые инвестиции.

Особенно интересна ситуация, когда объект имеет юридический дефект. Например:

нормальная рыночная цена здания — 200 млн рублей, но для устранения проблем с землей потребуется еще 30 млн.

Тогда экономически объект должен стоить меньше. Юридический риск превращается в финансовый дисконт - многие юристы в своих заключениях (red flag анализ) сразу прописывают ориентировочную стоимость рисков, чтобы покупателю была понятна экономика сделки.

15. Проверьте договор купли-продажи

Даже если сам объект юридически чистый, покупатель может получить проблемы из-за плохо составленного договора.

В договоре нужно подробно определить:

  • объект сделки;

  • цену;

  • порядок расчетов;

  • сроки передачи;

  • состояние недвижимости;

  • арендаторов;

  • задолженность;

  • обременения;

  • ответственность продавца;

  • заверения об обстоятельствах;

  • порядок передачи документов;

  • последствия выявления скрытых обстоятельств.

По ст. 551 ГК РФ переход права собственности на недвижимость подлежит государственной регистрации. Передача недвижимости оформляется в соответствии со ст. 556 ГК РФ.

Но важно понимать: государственная регистрация перехода права не означает, что государство гарантирует покупателю безопасность сделки.

Регистрация подтверждает юридический переход права. Она не заменяет полноценную проверку продавца, истории объекта и экономических рисков.

5 красных флагов при покупке коммерческой недвижимости.

Есть ситуации, когда я бы рекомендовал не торопиться с подписанием договора.

1. Продавец торопит

Фраза: «Если сегодня не подпишете, завтра продам другому» не является юридическим аргументом.

2. Продавец не дает документы

Если собственник отказывается (или сообщает о каких либо причинах) показать договоры аренды, документы на землю или историю приобретения, это повод насторожиться.

3. Большая скидка без понятной причины

Скидка 30–40% может быть отличной возможностью. А может быть стоимостью проблемы, которую покупатель пока не обнаружил.

4. Объект недавно купили и сразу перепродают

Это не нарушение закона само по себе, но требует объяснения.

5. «Не переживайте, это стандартный договор»

Обычно, когда так говорят, значит он точно с подвохом, знаю из личного опыта. Для объекта за 100–500 млн рублей стандартный договор продавца редко является оптимальным договором покупателя.

Что проверить перед покупкой коммерческой недвижимости: короткий чек-лист

Перед внесением аванса я бы хотел получить ответы хотя бы на эти вопросы:

Продавец

  • Кто собственник?

  • Кто подписывает договор?

  • Есть ли корпоративные ограничения?

  • Нет ли банкротных рисков?

Объект

  • Что именно покупается?

  • Совпадает ли фактическая площадь с документами?

  • Есть ли реконструкция?

  • Есть ли обременения?

Земля

  • Кто собственник участка?

  • Какое право на землю переходит покупателю?

  • Какой ВРИ?

  • Есть ли ограничения и сервитуты?

Бизнес

  • Кто арендаторы?

  • Какой реальный арендный поток?

  • Можно ли использовать объект для запланированного бизнеса?

  • Хватает ли мощности инженерных сетей?

Сделка

  • Почему продавец продает объект?

  • Почему именно такая цена?

  • Как будет происходить расчет?

  • Что произойдет, если после сделки обнаружатся проблемы?

Главный принцип юридической проверки недвижимости

Проверка коммерческой недвижимости — это не поиск одной «плохой записи» в ЕГРН.

Это последовательная проверка цепочки:

продавца → права собственности → истории объекта → земли → разрешенного использования → фактического состояния → арендаторов → судов → банкротства → обременений → коммуникаций → цены → договора.

И только после этого можно сказать: «Я понимаю, что именно покупаю».

Коммерческая недвижимость — это инвестиционный актив. Поэтому хороший адвокат при покупке должен проверить не только возможность зарегистрировать право собственности, но и способность этого актива приносить ту экономическую отдачу, ради которой его покупают.

Именно поэтому юридический due diligence перед сделкой стоимостью 100, 300 или 500 млн рублей — это не лишний расход. Это страховка от покупки чужой проблемы за свои деньги. Кроме того в суде, в случае доказывания должной осмотрительности, такой отчет будет явны плюсом для покупателя.

Частые вопросы:

Нужно ли проверять коммерческую недвижимость, если продавец — крупная известная компания?

Да. Размер и известность компании не исключают ошибок в документах, корпоративных споров, проблем с землей или арендаторами.

Достаточно ли выписки из ЕГРН?

Нет. Выписка показывает зарегистрированные права и ряд ограничений, но не заменяет проверку истории объекта, продавца, земельного участка, судебных и банкротных рисков.

Нужно ли проверять земельный участок при покупке здания?

Практически всегда. Право на землю, ее ВРИ, границы и ограничения напрямую влияют на возможность эксплуатации и стоимость коммерческого объекта.

Можно ли самостоятельно проверить объект?

Базовую проверку — да. Но при покупке дорогой коммерческой недвижимости самостоятельной проверки обычно недостаточно: необходимо сопоставить сведения из нескольких источников и оценить их юридические последствия.

Сколько времени занимает юридическая проверка коммерческой недвижимости?

Простой объект можно проверить за несколько рабочих дней. Сложный объект с арендаторами, землей, реконструкцией, корпоративной историей и судебными спорами может потребовать значительно больше времени (1-3 недели).

Главное правило: чем дороже объект и чем больше денег покупатель собирается вложить в него после покупки, тем глубже должна быть предварительная юридическая проверка.

Информации об авторе

Павел Желновод

Павел Желновод

Управляющий партнер

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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