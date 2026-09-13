IV квартал на носу: что ИП важно проверить до конца 2026 года

Последний квартал года для ИП — это не только время подводить итоги. Именно сейчас становится понятно, насколько корректно был выстроен учёт весь год, хватает ли денег на обязательные платежи и не появились ли налоговые риски, о которых лучше узнать до декабря.



Вот что стоит проверить уже в сентябре.



1. Посчитайте доход с начала года



Это важно не только для понимания финансового результата. От суммы дохода зависят налоговые лимиты, страховые взносы и право применять отдельные режимы.



Например, для ИП на ПСН в 2026 году действует лимит дохода 20 млн ₽. Если он превышен, право на патент можно потерять.



2. Проверьте аванс по УСН за 9 месяцев



Для ИП на УСН авансовый платеж за 9 месяцев нужно перечислить не позднее 28 октября 2026 года. Перед расчётом важно убедиться, что доходы и расходы отражены корректно, а все подтверждающие документы собраны.



3. Не забудьте про страховые взносы за себя



Фиксированные страховые взносы ИП за 2026 год составляют 57 390 ₽, срок уплаты — не позднее 28 декабря 2026 года. Если доход за год превысит 300 000 ₽, дополнительно возникает взнос 1% с суммы превышения — его можно уплатить до 1 июля 2027 года.



4. Проверьте, правильно ли уменьшаете налог на взносы



Для ИП на УСН и ПСН страховые взносы могут уменьшать налог, но правила зависят от режима и наличия сотрудников. Ошибка здесь нередко приводит либо к переплате, либо к недоимке.



5. Посмотрите на первичные документы



Если вы на УСН «доходы минус расходы», недостаточно просто оплатить расход. Он должен быть экономически обоснован и подтверждён документами. Четвёртый квартал — хорошее время запросить недостающие акты, УПД и закрывающие документы.



6. Оцените, подходит ли вам текущий налоговый режим на 2027 год



Бизнес мог измениться: вырос оборот, появились сотрудники, изменились расходы или структура клиентов. Режим, который был выгоден год назад, необязательно останется оптимальным в следующем.



7. Проверьте ЕНС



Перед концом года лучше убедиться, что на Едином налоговом счёте нет неожиданной задолженности, пеней или неверно распределённых платежей.



Главный совет на IV квартал



Не ждите декабря, чтобы впервые посмотреть на результаты года.



К сентябрю–октябрю уже можно сделать предварительный налоговый расчёт до конца 2026 года и понять:



— сколько ещё предстоит заплатить;

— есть ли риск превышения лимитов;

— все ли расходы учтены;

— можно ли законно уменьшить налог;

— нужно ли что-то изменить перед 2027 годом.



Для ИП хороший конец года начинается не 31 декабря, а тогда, когда цифры проверены заранее.