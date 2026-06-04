Редакция ≠ контент-завод: как устроены сильные коммерческие медиа

Почему компании превращают редакции в контент-заводы

Во многих организациях редакция воспринимается как сервисное подразделение: есть поток задач, есть контент-план, есть дедлайны. Редакция должна взять тему, написать текст, согласовать его и выпустить публикацию. Чем больше материалов вышло за месяц, тем лучше считается результат.

На первый взгляд система выглядит логично. Но именно здесь начинается главная проблема. Когда редакция отвечает только за производство контента, она перестает отвечать за его эффективность.

Фокус смещается с вопроса «зачем мы это публикуем?» на вопрос «сколько материалов мы успеем выпустить до конца месяца?».

В результате появляются десятки статей, которые никто не читает, посты без внятной задачи и контент, который существует сам для себя.

При этом сотрудники работают много. Контент-план выполняется. Отчеты выглядят красиво. Но бизнес не получает того эффекта, ради которого вообще создавалась редакция.