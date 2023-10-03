Налоговая подозревает в прикрытии трудовых отношений гражданскими: как защитить компанию

Представьте, ваша компания нашла эффективный и удобный способ взаимодействия с исполнителями: в формате гражданско-правовых отношений. Как защитить себя и что делать после получения уведомления налоговой.

Если налоговая нашла признаки трудовых правоотношений в сотрудничестве с исполнителями — физическими лицами, самозанятыми или ИП, — то по истечении годового налогового периода компаниям приходят информационные письма или уведомления о вызове в налоговую.

В них ФНС:

требует дать пояснения по сотрудничеству с самозанятыми;

вызывает для дачи пояснений или на допрос;

просит предоставить документы.

Ответить на информационное письмо нужно за 5 рабочих дней, а на уведомление — за 10. Если этого не сделать, ФНС может устроить выездную проверку, а то и оштрафовать. Прийти могут к крупному бизнесу или к ИП, который сотрудничает с двумя и более самозанятыми.

Если всё плохо и вы на самом деле прикрываете трудовые правоотношения договором ГПХ, лучше возьмите человека в штат, заплатите налоги и забудьте как страшный сон. Поверьте — так дешевле.

Если с документами всё в порядке и правоотношения выстроены в гражданско-правовом поле, то ничего страшного в уведомлении или письме от ФНС нет.

А если не уверены, что всё в порядке, читайте статью и проверяйте свои документы на наличие признаков трудовой терминологии. Разберемся, что за это признаки трудовых правоотношений, какие риски переквалификации бывают и что отвечать налоговой.

Признаки трудовых отношений

В договоре указано, что человек выполняет работу определенного рода, а не разовое задание заказчика. В договоре отсутствует конкретный объем работ. Заказчик использует труд самозанятого 3 и более месяцев подряд. Договором установлена ежемесячная в определенной сумме оплата труда. Самозанятый был сотрудников компании в течение последних двух лет.

Когда присылают информационное письмо

Если налоговая не нашла конкретных нарушений, то компании присылают информационное письмо. Конкретные данные не предоставляются, но пояснения по спорным вопросам запрашиваются. Их нужно предоставить в течение пяти дней. В информационном письме налоговая также часто намекает переквалифицировать самозанятых в сотрудников и заплатить налоги.

Как ответить на информационное письмо

В информационном письме ФНС абстрактно просит дать какие-то пояснения. Если не обнаружили риски у себя и можете объяснить, почему правоотношения с самозанятыми у вас находятся в гражданско-правовом поле, то нужно написать, что вы проанализировали ваши правоотношения по каждому критерию — и признаков трудовых правоотношений нет. Советуем предоставлять ФНС только ту информацию, которую они запрашивают, иначе к вам может быть еще больше вопросов.

Когда присылают уведомления

Если налоговая выявила конкретные проблемы, вам пришлют уведомление о вызове в ФНС для дачи пояснений, запросят документы и письменные пояснения.

В уведомлении будет дата и время, когда нужно явиться, документы, которые нужно предоставить, и вопросы, на которые нужно ответить письменно до посещения налоговой.

Как ответить на уведомление

Если вам пришло уведомление, где указаны конкретные нарушения, то вот что нужно делать:

Отправить документы, которые запросила налоговая.

Ответить на вопросы в уведомлении. Старайтесь отвечать строго на заданный вопрос, не вступая в пространные размышления. Важно, чтобы ответ трактовался однозначно.

Если ФНС написала, какие признаки трудовых правоотношений у вас нашли, обоснуйте, почему правоотношения с исполнителями у вас устроены именно так и почему трактовать их как признак не стоит. Но только если ФНС РФ задает такие вопросы в уведомлении.

Если у вас нет обоснования насчет какого-то признака переквалификации, который нашла ФНС, и вы не можете однозначно ответить, лучше ничего про это не писать. Но только если ФНС не просит дать пояснения по этому поводу.

Если просит, то советуем отвечать честно, потому что налоговая проверит ваши документы и узнает, как есть на самом деле.

Что не нужно делать, если пришло информационное письмо или уведомление

1. Врать налоговой или пытаться переделать документы задним числом, если выявили, что что-то не так. Возможно, у налоговой уже были ваши документы до прихода к вам. Постарайтесь успокоиться и обосновать ФНС, почему ее обвинения беспочвенны — если они беспочвенны.

Помимо уведомления для компании налоговая отправляет еще опрос для самозанятых, которые с этой компанией сотрудничают. Опрос появляется в приложении «Мой налог».

Самозанятому могут позвонить и задать вопросы о ваших с ним правоотношениях, а также пригласить на допрос. Так что обмануть налоговую не выйдет.

2. Оплачивать штрафы и налоги до принятия судом решения о переквалификации. Любая оплата по решению налоговой воспринимается как ваше признание вины.

Что делать, если налоговая вынесла решение о привлечении к ответственности

Решение ФНС выдает по результатам проверки или иных действий. Если у вас всё законно, а от решения о переквалификации зависит ваша деятельность, то мы считаем, надо биться до последнего.

Вот что советуем:

Обжаловать это решение в вышестоящем налоговом органе — для этого нужно подать заявление через налоговый орган, который вынес решение.

Обжаловать это решение в суде после завершения досудебного разбирательства. Хотя налоговая и считает, что 2–3 признака — это переквалификация, итоговое решение всё равно принимает суд.

Если до этого вы справлялись своими силами, то на этом этапе советуем привлекать юристов, чтобы они подготовили ответ, обоснование и выступили в суде, если понадобится.

А лучше привлекать юриста на всех стадиях общения с налоговой.