Обнал. Как обналичивание денег приводит к уголовному делу за уклонение от уплаты налогов

Данная статья основана исключительно на фактических и практических данных из нашего 15 летнего опыта и анализа судебной практики по экономическим и налоговым преступлениям.

Уголовный кодекс РФ и правоприменительная практика, в настоящее время, квалифицируют действия лиц, которые занимаются обналичиванием денежных средств (обнал) по статье 172 (Незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса РФ (далее ст. 172 УК).

Сегодня мы рассмотрим пример, как правоохранительные органы по ст.172 и ст.199 УК доказывают роль бенефициара.

Не секрет, что финансовые следы могут быть оставаться от получения денежных средств как напрямую (в кассе банка, на банковские карты, наличные), так и через третьих (подставных) лиц. Силовикам, уже давно известны случаи, когда деньги выводятся через несколько юрлиц, одна из компаний, например, подконтрольна родственникам или друзьям (одноклассники, соседи, коллеги по работе) бенефициара.

В целом, нужно понимать, что выгодоприобретатель может быть засвечен даже при получении денег от «обнальщиков» или контрагентов. С учётом, того что составы преступлений по статьям 172 и 199 УК тесно взаимосвязаны не стоит недооценивать данный риск. Так, перед возбуждением уголовного дела по ст. 172 УК на протяжении как минимум года проводят оперативно-розыскные мероприятии (прослушка, опросы, наблюдения и др.), которые документально фиксируют факты незаконной банковской деятельности (банковские переводы, оформление документов и обналичивание).

Затем, возбуждается уголовное дело по ст.172 УК и почти одновременно проводят обыски, допросы организаторов и других соучастников. Вся полученная в ходе этих мероприятий информация фиксируются в многочисленных следственных документах. Почти все клиенты «обнальной площадки» становятся свидетелями по уголовному делу (ст.172 УК) и, естественно, допрашиваются полицейскими. Допросы, зачастую, проводят оперативники ОЭБиПК (экономическая полиция), которые также проводят оперативные мероприятия и по ст.199 УК. Несложно догадаться, что опера и следователи, которые разрабатывали (расследовали) дело по «площадке» получат информацию для новых уголовных дел уже по ст.199 УК.

Впоследствии, многие клиенты «площадки» становятся уже сами фигурантами новых уголовных дел по ст.199 УК (если, сумма неуплаченных налогов достигает 15 млн.рублей или выявлена преступная группа лиц: учредитель и гендиректор). Как известно, при обналичивании денег компании-клиентов с фирмами-однодневками заключают фиктивные договора, по которым происходят банковские перечисления денег. После чего, деньги, как правило через подконтрольные ИП обналичиваются и выдаются клиентам площадки. Поэтому связь между уголовными делами по ст.172 УК и ст.199 УК и их последствия очевидны.

Дальше, полицейские при необходимости с помощью допросов, прослушки и наблюдения устанавливают личность бенефициара. Далее, бенефициара допрашивают, делают различные запросы и проводят обыски, т.е. формируют необходимую доказательственную базу.

О сложности доказывания умысла в действиях лица, которого пытаются сделать бенефициаром, мы уже писали ранее.

Вместе с тем, правоохранители, в большинстве случаев, совершают множество нарушений и допускают существенные недоработки, которые могут разбить позицию обвинения и развалить уголовное дело. Уровень квалификации сотрудников полиции, большой объём работы, нехватка времени и ресурсов, обычно, приводят к серьёзным ляпам в формировании доказательственной базы.

Продолжение следует…

Несомненно, защита должна иметь соответствующий опыт работы по экономическим уголовным делам.