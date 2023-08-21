Бенефициар в уголовном деле по статье 199 УК

О незаконности привлечения бенефициаров к уголовной ответственности.

Практика расследования уголовных дел по статьям 198 и 199 УК в 2023 году изменила вектор развития. Мы наблюдаемактивныеоперативные и решительные следственные действиях в части попыток привлечения к уголовной ответственности бенефициаров, т.е. фактических владельцев бизнеса и компаний.

Отметим, что имеется и обратная тенденция, когда к уголовной ответственности привлекаются номинальные руководители и рядовые исполнители преступлений, а реальные их организаторы к ответственности не привлекаются. Это тема для отдельной статьи.

Итак, кого закон признаёт бенефициаром?

Легальное понятие бенефициара дано только в Федеральном законе N115-ФЗ от 07 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно статье 3 вышеназванного закона бенефициарный владелец — физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие – более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом – либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Иное законодательное толкование бенефициара отсутствует.

Возникает резонный и логичный вопрос: насколько применимо к налоговым преступлениям определение бенефициара, данное в Федеральном законе N115-ФЗ от 07 августа 2001 г.?

В НК также нет определения понятия «бенефициар».

УК тоже не раскрывает его.

Согласно ч.1 ст.3 УК, преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК. При этом, законодательно установлен запрет на применение уголовного закона по аналогии (ч.2 ст.3 УК).

Получается, что в настоящее время нет законодательно установленного понятия бенефициара применительно к налоговым преступлениям, т.е. имеется правовой пробел.

Таким образом, необходимо сначала закрепление правового статуса бенефициара именно для целей наличия выявления признаков преступления. А затем дальнейшая нормативно-правовая регламентации возможности привлечения бенефициара к уголовной ответственности.

В то же время государственные и надзорные органы характеризуют и представляют происходящее в российской экономике как некую манию бенефициарного характера отношений и владения бизнесом.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что привлечение к уголовной ответственности по налоговым преступлениям физического лица как бенефициара в условиях правовой неопределённости незаконно.

И все попытки следствия привлечь физическое лицо как организатора основаны на догадках, предположениях и домыслах, что недопустимо.

Перечислим некоторые поводы для привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям физического лица как бенефициара:

Использование собранного налоговиками материала налоговых проверок, в которых уже имеется необходимая информация о фактическом собственнике компании. Оперативные разработки. Результаты оперативно-следственных мероприятий (наблюдение, прослушивание телефонных разговоров, выемки, допросы, обыски, очные ставки, аресты и т.д.), которые выявляют и подтверждают информацию об управлении и владении компанией. Материалы судебных дел о привлечении лиц к субсидиарной ответственности. Информация, предоставленная конкурентами (заказные уголовные дела). Коррупционные дела по заявлениям обиженных родственников (бывших жён, любовниц, детей и т.д.). Информация от бывших плохо уволенных работников с предоставлением практически полного доступа к инсайдерской информации. Результаты Прокурорских и иных проверок. В результате проверок выясняются факты неуплаты налогов, которые свидетельствуют о налоговых нарушениях. Информация из уголовных дел. Например, расследуется дело по ст.172 УК (обнальная статья), и многие клиенты обнальной площадки становятся в дальнейшем фигурантами дела по ст.199 УК.

Первичные причины привлечения бенефициаров очевидны и понятны: как правило, это обеспеченные люди, которые могут погасить задолженность или иным способом загладить вину…

Вместе с тем доказать наличие состава преступления в действиях бенефициара по налоговому преступлению и его роль в преступлении достаточно сложно. Судебная практика привлечения бенефициаров по налоговым составам единична и противоречива.

Полагаю, что следствие обязано доказывать, что физические лица являлись ответственными за организацию бухгалтерского учёта, принимали участие в сделках, которые повлекли причинение вреда имущественным правам кредиторов и т.д.

Сами по себе признательные показания номинальных руководителей и подставных лиц, без установления умысла, наличия выгод и обладания активами, не могут являться безусловными доказательствами наличия признаков вменяемого бенефициару преступления.

Правоохранители сейчас целенаправленно стараются сформировать доказательственную базу, подтверждающую факты владения, контроля управления и распоряжения компанией и её активами бенефициаром, а также получения финансовых и иных выгод от деятельности компании.

Имеют место необоснованные и неправомерные попытки привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям физического лица как бенефициара.

Так, в следственном протоколе указываются следующие формулировки: В материалах уголовного дела имеются сведения о том, что ООО…. являются аффилированными организациями, бенефициаром которых является гражданин…

Вместе с тем следователь неправомерно не раскрывает, какие именно имеются сведения и указывает законодательно не установленное понятие бенефициара, что является существенным нарушением закона и влечёт незаконность действий следствия.

При этом де-юре физическое лицо не владеет долями (акциями) компании и не оформлен в компании в качестве наёмного работника.

Между тем силовики с помощью многочисленных допросов свидетелей, изучения и анализа документов могут добыть доказательства его причастности как бенефициара.

Зачастую получению данных способствуют откровенно незаконные методы правоохранителей с использованием шантажа, угроз и давления.

Нередки, случаи, когда следователи и оперативники, действуя нагло и уверенно, пытаются запугать свидетеля даже в присутствии адвоката.

Отмечаются случаи необоснованных задержаний и арестов бизнесменов и предпринимателей. Правоохранители необоснованно производят выемки имущества (автомобилей, денежных средств др.).

Вышеуказанные нарушения полиции и следователей, на наш взгляд, требуют своевременного и активного обжалования.

Наша юридическая практика доказывает эффективность подобной активно-агрессивной защиты бизнеса. Как результат, бизнесменов освобождают из изоляторов временного содержания по истечении 48 часов, и они остаются на свободе, а неправомерно изъятое имущество возвращается.

Следует обратить внимание на случаи, когда параллельно возбуждают новые уголовные дела по общеуголовным составам (например, ст.222, 288 УК и др), возможно, это делается для закрепления обвинения.

Поэтому физические лица как бенефициарные владельцы компаний не могут привлечены к уголовной ответственности из-за отсутствия необходимой законодательной базы.

Итак, незаконное привлечение физического лица как бенефициара к уголовной ответственности противоречит следующим принципам уголовного права: законности, равенству граждан перед законом, вины и справедливости.

По оценкам юристов, ситуация в будущем будет только усугубляться в худшую сторону, потому что агрессивнее условия ведения бизнеса, экономическая обстановка и высоко конкурентная среда, коррупция и кадровый голод в правоохранительной системе в совокупности приводят ко множественным нарушениям.

Нужно учитывать, что пассивная защита может также негативно отразиться на возможности привлечения бенефициара к уголовной ответственности.

Поэтому только комплекс юридических мер совместно с имеющимся опытом, знаниями, профессиональными навыками и профессионализмом юриста будет наиболее эффективной защитой лица, привлекаемого в качестве бенефициара к уголовной ответственности.

P.S. Мы с коллегами собираем и обобщаем судебную практику незаконных уголовных дел по статье 199 УК с целью дальнейшего обжалования, в том числе в Конституционный суд.