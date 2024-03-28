Альберт Ханов
Выездные налоговые проверки

Верховный суд РФ может изменить практику назначения выездных налоговых проверок

Мнение налогового адвоката о судебном иске к ФНС о незаконности налоговой проверки.
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Верховный суд РФ может изменить практику назначения выездных налоговых проверок
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Возможно, подход к назначению выездной проверки (ВНП) может измениться в самое ближайшее время.

Верховный суд РФ рассматривает дело № АКПИ23-1033, которое может кардинально изменить критерии назначения ВНП.

Компания потребовала через суд признать недействительным 7-й критерий концепции выездных (приложение 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333). В нём указано об отражении индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год.

Среди причин обращения в ВС РФ налогоплательщик указал нормативный характер документа, а у ФНС нет права заниматься нормативно-правовой деятельностью.

Безусловно, этот довод уже давно заслуживает правовой оценки высшей судебной инстанции, т.к. ФНС действительно «грешит» изданием аналогичных приказов без предварительной регистрации в Минюсте.

Вместе с тем, такие приказы ФНС, зачастую, могут значительно ограничивать права налогоплательщиков.

Стоит отметить, что подобные приказы ФНС не получают предварительной надлежащей правовой оценки и публичных обсуждений, т.е. оформляются вне установленного правового порядка.

По сути, судебное решение ВС РФ может поставить точку в самостоятельной нормативно-правовой деятельности налоговиков, что представляется вполне обоснованным и законным.

Важно, что доводы налогоплательщика поддержал Минюст, который участвует в споре как третья сторона. Известно, что налоговики попросили Минюст пересмотреть отзыв. ФНС считает, что позиция министерства создает угрозу отмены всего приказа № ММ-3-06/333. А значит, решение суда в пользу заявителя может поставить под сомнения всю предыдущую работу налоговиков по стимулированию предприятий к добросовестному поведению. И возможно, что в последствии к пересмотру решений о назначении ВНП и решений по ВНП.

Заслуживает уважения, активная позиция налогоплательщика, который обратился с мотивированным иском в ВС РФ. Надеемся, что для многих налогоплательщиков это станет дополнительным стимулом для юридической защиты своих прав, т.к. только активная позиция может изменить ситуации в области налоговых проверок и споров.

Мы полностью разделяем и поддерживаем позицию компании-налогоплательщика и рекомендуем активно отстаивать своих права. Наша практика подтверждает эффективность подобной активной защиты прав. 

💯Уверен, вместе мы победим!

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