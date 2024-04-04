Выездная налоговая проверка. Какая средняя сумма доначислений?

Мнение налогового адвоката. В 2023 году количество выездных налоговых проверок (ВНП) по РФ сократилось почти вдвое по сравнению с годом ранее (с 9,8 до 5,2 тыс.). А вот суммы доначислений практически не изменились.

Так, в 2023 году в среднем налоговики по результатам ВНП доначислили компаниям налогов на сумму в 65,9 млн рублей. Рейтинг самых дорогих ВНП возглавляет Калужская область — сумма доначислений в бюджет 177,3 млн руб.

Далее следует, г.Москва и Санкт-Петербург сумма доначислений — до 108,8 и 139,8 млн рублей. В других регионах РФ суммы доначислений меньше.

Почти половина ВНП проходит в сопровождении сотрудников ОЭБиПК (МВД).

В г.Москве, Московской области и Краснодарском крае полицейские работали совместно с инспекторами чаще всего.

Таким образом, мы видим, тренд на устойчивый рост количества ВНП, проводимых совместно с сотрудниками полиции, что в большинстве случаев, вероятно, способствует более эффективному достижению финансовых целей проверяющих.

Важно, что компаниям-налогоплательщикам нужно учитывать, что при проведении таких совместных ВНП идёт процесс формирования доказательственной базы для будущих уголовных по статьям 159, 174.1198, 199, 199.2, 174.1 и др.

Поэтому представляется логичным и правильным компаниям готовиться к юридической защите от дальнейшего уголовного преследования уже на стадии назначения ВНП.

Неприятными особенностями подобных совместных проверок, зачастую, являются:

допросы работников компании и контрагентов с применением психологического и морального давления, угрозами дальнейшего уголовного преследования ;

выемки (фактически обыски);

опись имущества проверяющими офисов и складов с возможным дальнейшим опечатыванием (арестом) продукции и товаров, что может повлечь фактическое приостановление работы компании, упущенную выгоду, потерю контрагентов, увольнение работников и убытки.

Вместе с тем, нередко, когда такие крайние меры проверяющих являются нарушением, которые можно предотвратить и остановить, при условии грамотной и оперативной юридической защиты.

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