Допрос в налоговой. Номинал

Допрос в налоговой инспекции может проводиться как при проведении налоговых проверок, так вне рамок проведения налоговых проверок (на наш взгляд, правовой беспредел).

Обычно, допрос проводится в служебном кабинете в налоговой инспекции, хотя может происходить и на территории налогоплательщика.

Нередко проверяющие допрашивают свидетелей до налоговой проверки для выявления фактов (предположений) о возможных и различных нарушениях налогового законодательства.

Сейчас допрос - это важное и ключевое доказательство, которое может опровергнуть документы (договора и т.д.), привлечь к ответственности и исключить из ЕГРЮЛ.

Важно понимать, что, пожалуй, одной из первых целей налоговиков при допросах является выявления номинальности генерального директора (учредителя), т.е. оформления на подставное лицо, которое фактически не является руководителя (учредителем) компании. Это лицо, является руководителем (учредителем) компании по документам, т.е. де-юре. А де-факто руководит компанией другое лицо (или лица).

Налоговики активно используют допросы (опросы) для установления факта номинальности генерального директора (учредителя) с помощью списка вопросов. После чего допросить могут любое лицо из компании (включая, уборщицу, грузчика, водителя и т.д.)), которое подтвердит, что директор, например, не появляется на работе…

И делают это фискалы достаточно профессионально и умело (во многих случаях, даже, лучше оперативные сотрудники МВД).

В практике, имеются случаи, когда налоговики перестарались и попытались признать реального директора (учредителя) номинальным. Происходит такое в большинстве случае, когда, директора приходят на допросы без юристов (адвокатов) и без предварительных консультаций.

Далее налоговики с помощью путанных вопросов, угроз, обещаний, искажения ответов, моральным измором, психологическим давлением, провокационными вопросами и пользуясь невнимательностью и доверием директоров фиксируют в протоколах допроса факты, которые, на их взгляд, подтверждают неосведомленность и номинальность директора.

После чего в ЕГРЮЛ делается запись о недостоверности, блокируются банковские счета и деятельность компании. И бизнесу может грозить банкротство…

Но всё же бояться допросов не надо. Нужно быть к ним готовым и уверенно на них отвечать!

И помните, что допрос - это хорошая возможность получить ценную информацию, о том, что интересует налоговиков и какие сомнения (подозрения) у них есть. Сам факт понимания этого предоставляет уникальную возможность исключить налоговые риски, при условии грамотной и мотивированной защиты.

В свою очередь, юридическая грамотная подготовка может нивелировать и исключить не желаемый риск, что подтверждает наша практика.

Вместе мы победим!

Наш телеграмм: https://t.me/Business_Legal_Defenceman