Уголовная ответственность «за бумажный НДС». Закон принят Госдумой!

18.11.2024 Госдума РФ приняла закон о внесении в Уголовный кодекс РФ новой статьи 173.3 «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций»

Логика законодателей (и ФНС РФ) ясна и понятна, мошенники, которые оформляют и сбывают подложные документы, от имени юрлиц, оформленных на подставных лиц должны привлекаться к уголовной ответственности. И трудно не согласиться, что госбюджет несёт большие финансовые потери от подобной незаконной деятельности.

Вместе с тем новая статья ст. 173.3 УК РФ несёт риск привлечения к уголовной ответственности большого круга лиц.

Полагаем, к уголовной ответственности по новой статье УК РФ могут быть привлечены не только организаторов незаконного бумажного НДС. Также могут быть привлечены лица, которые организовали предоставление в налоговые органы заведомо подложных счетов фактур и налоговых деклараций.

И подозреваемыми (обвиняемыми) по ст.173.3 УК РФ могут стать директора, бухгалтеры и т.д.

Некоторые юристы считают, что если налоговики полагают, что налогоплательщик должен ответить за разрыв, следователи будут считать, что у плательщика есть человек, который должен ответить за нарушение лично. Уголовное преследование могут начать по новой статье 173.3. УК РФ. А если компания добровольно уточниться (уплатит налоги за подставную компанию), то правоохранители могут посчитать это косвенным признаком признания вины.

Важно отметить, что для возбуждения уголовного дела по ст.173.3 УК РФ не нужно решения по налоговой проверки и возможно заключение в СИЗО на время следствия, т.к. статья относиться к тяжким преступлениям до7 лет.

К существенным рискам, можно отнести, что эта статья УК РФ может стать действенным рычагом давления на бизнес...