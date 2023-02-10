Как не потерять бизнес? Налоговая задолженность

Мнение налогового юриста. Случай, из практики. В отношении компании (1) была проведена выездная налоговая проверка и начислены налоги.

После чего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 УК РФ, по которому выявлен и привлечён бенефициар (фактический собственник) в качестве обвиняемого. Но участие бенефициара ещё не установлено приговором суда, т.е. не доказана.

Тем времен, в отношении компании (2) также проведена налоговая проверка, в которой налоговики указали в качестве того же бенефициара. Деятельность компаний идентичная.

Фискалы, вероятно, сделали это умышленно, чтобы взыскать с компании (2), которая имеет активы и банковские счета по ст.45 НК РФ налоговую задолженность компании (1).

Налоговые проверки проводились в разных инспекциях Москвы.

В результате компании (2) угрожает банкротство, т.к. налоговики подала в арбитражный суд. И появляется риск возбуждения нового уголовного дела за неуплату налогов.

Полагаем, ситуация знакома, т.к. многие переводят бизнес на другие компании (создают клоны).

Как можно разрешить такую запутанную и сложную ситуации?

Можно пойти через примирительные процедуры с налоговиками.

И есть вариант, реструктуризации задолженности.

Но действовать необходимо своевременно и находиться в диалоге с инспекторами. В нашем случае, дела были заказными, что усложняло разрешение налоговых проблем.

Мы рекомендуем, учитывать возможный конфликт внутриведомственных интересов, т.к. у разных отделов интересы, цели и пути разрешения могут значительно отличаться.

Мы являемся сторонниками активной защиты, которая снижает риски и способствует оперативному разрешению спорных налоговых ситуаций и претензий. И наша практика направлена на эффективную защиту бизнеса.

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