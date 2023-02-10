За незаконную регистрацию ИП введут уголовное наказание

Очевидно, что скоро примут закон, по которому физлицам будет грозить уголовная ответственность за регистрацию в качестве ИП через подставных лиц, представление в ЕГРИП данных, повлекших внесение в реестр сведений о подставных лицах и за незаконное использование документов для регистрации ИП.

К уголовке смогут привлечь как самого Ипэшника, так и бенефициара, т.е. выгодоприобретателя.

Депутаты предлагают дополнить ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица» и ст. 173.2 «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

Наказание за данное преступление от штрафа от 100 тыс. руб. до лишения свободы на срок до двух лет лишения свободы.

Известно, что ИП активно используют при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью (ст.172 УК РФ), уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества (ст.198, 199 УК РФ), получением налоговых вычетов, банкротством, легализацией (отмыванием) денежных средств (ст.174.1 УК РФ) и др.

Как выявляют подставные ИП:

при налоговых проверках;

при допросах;

при расследовании экономических преступлений;

в случаях, дачи признательных показаний.

Вместе с тем, правоохранители уже несколько лет активно применяют ст. 173.1 УК РФ за незаконное образование юридического лица и ст. 173.2 УК РФ за незаконное использование документов для образования юридического лица, как правило, по налоговым преступлениям.

И наша защита учитывает весь комплекс налоговых и уголовных рисков, что способствует максимальной защите бизнеса.

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