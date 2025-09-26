Уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса РФ. Признательные показания. Часть 1

Какие негативные последствия может повлечь признание вины по делу за неуплату налогов? Мнение налогового адвоката.

Многие рассуждают, так что, по таким делам не сажают (хотя из последнего интервью главы ФНС можно понять, что ситуацию нужно менять..).

И думают, что лучше признаться даже в том преступлении, которого не совершали, чтобы побыстрее избавиться от уголовного преследования, чем безусловно облегчают работу правоохранителям и не только…

Безусловно, признание вины и особый порядок рассмотрения дела в суде это самый постой вариант для всех (обвиняемого, адвоката, следователя и суда), всё происходит быстро и без противостояния (нет дополнительных стрессовых ситуаций от допрос, очных ставок и т.д.) .

Однако, в последствии могут возникнуть новые уголовные дела из подобных (необдуманных) признательных показаний и приводят к посадкам.

Так например, если компания работала по госзакупкам, то впоследствии Ваши признательные показания могут стать повод для привлечения Вас к ответственности за нецелевое использование бюджетных средств (включая, обналичивание, мошенничество, присвоение или растрата и др.действия).

А за эти преступления уже могут посадить, в дальнейшем взыскать ущерб и конфисковать имущество

И, к сожалению, многие недооценивают существование ещё более серьёзных уголовных и и имущественных рисков.

В нашей практике мы неоднократно встречались с подобными ошибками в защите, которые далеко не всегда можно исправить. Поэтому лучше изначально просчитывать все риски, мыслить глобально и доверять защиту квалифицированным юристам.

Вместе мы победим!

