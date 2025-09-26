Уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса РФ. Признательные показания. Часть 1
Многие рассуждают, так что, по таким делам не сажают (хотя из последнего интервью главы ФНС можно понять, что ситуацию нужно менять..).
И думают, что лучше признаться даже в том преступлении, которого не совершали, чтобы побыстрее избавиться от уголовного преследования, чем безусловно облегчают работу правоохранителям и не только…
Безусловно, признание вины и особый порядок рассмотрения дела в суде это самый постой вариант для всех (обвиняемого, адвоката, следователя и суда), всё происходит быстро и без противостояния (нет дополнительных стрессовых ситуаций от допрос, очных ставок и т.д.) .
Однако, в последствии могут возникнуть новые уголовные дела из подобных (необдуманных) признательных показаний и приводят к посадкам.
Так например, если компания работала по госзакупкам, то впоследствии Ваши признательные показания могут стать повод для привлечения Вас к ответственности за нецелевое использование бюджетных средств (включая, обналичивание, мошенничество, присвоение или растрата и др.действия).
А за эти преступления уже могут посадить, в дальнейшем взыскать ущерб и конфисковать имущество
И, к сожалению, многие недооценивают существование ещё более серьёзных уголовных и и имущественных рисков.
В нашей практике мы неоднократно встречались с подобными ошибками в защите, которые далеко не всегда можно исправить. Поэтому лучше изначально просчитывать все риски, мыслить глобально и доверять защиту квалифицированным юристам.
Вместе мы победим!
