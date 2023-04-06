Как эксперты Трибуны сохраняют клиентам квартиры и миллионы рублей

Наша редакция сделала тематическую подборку обзоров судебной практики блогеров Трибуны. Читайте, удивляйтесь, наслаждайтесь.

Обзор судебной практики, в котором задаешься вопросом «Как, вообще возможно, что подобные дела доходят до Верховного суда?». Краткое и емкое повествование о том, как бывшая жена чуть не осталась на улице из-за банкротства фирмы бывшего мужа.

Автор рассказывает о сложном опыте в котором акционеры потребовали от генерального директора лично оплатить налоговые убытки в 150 млн руб. Директор использовал схемы уклонения от уплаты налогов. Как юридическая фирма «вырулила» в этом деле и превратила обстоятельства «против» в стратегию защиты ― читайте в посте.

Разбор судебного дела, в котором организация отбилась от претензий НИ. В ходе проверки сотрудники инспекции за два года доначислили НДС и налога на прибыль на 21 млн руб. Налоговую не устроила схема организации бизнеса. В чем налоговики заметили подвох, как судились и как проиграли ― видеобзор о том, как налогоплательщик разбил в пух и прах доводы налоговых органов.

Обзор судебной практики, в котором Верховный суд опять решил дело в пользу истца. Наследники квартиры, видимо, посчитали вступление в наследство чистой формальностью, а через 20 лет выяснилось, что владельцами унаследованной квартиры они не являлись. Департамент, районный суд и все вышестоящие суды могли бы забрать квартиру, если бы ВС не отменил их решение. Это дело закончилось положительно для наследников. Но пост напоминает нам, что не следует избегать формальностей и всегда нужно помнить о правилах вступления в наследство.

В этой подборке Верховный суд ― спасение для граждан. Разбор дела от 2021 года, которое увенчалось успехом для землевладельцев. Как автору удалось снизить ставку земельного налога с 1,5% до 0,3% и кто попадает под это решение, читайте в обзоре.