У соискателя нет военного билета. Можно ли отказать в приеме на работу?

У соискателя нет военного билета. Потерял или вообще не вставал на воинский учет. Является ли это основанием для отказа в трудоустройстве?

В последнее время требования к ведению воинского учёта в организациях стали много жёстче. Сократились сроки предоставления отчётности, а штрафы за нарушение порядка ведения воинского учёта наоборот увеличились (закон от 31.07.2023 № 404-ФЗ).



В этой связи работники, ответственные за воинский учет, хотят перестраховаться, чтобы не допустить ошибку. Одним из вариантов такой перестраховки им видится отказ в трудоустройстве тем соискателям, у которых что-то не в порядке с документами воинского учёта либо эти документы вообще отсутствуют.



Тем не менее, трудовое законодательство не содержит такого основания для отказа в трудоустройстве, как отсутствие военного билета (ст.64 ТК).



Да, при заключении трудового договора гражданин предъявляет документы воинского учёта (ст.65 ТК). Но если их нет — работодатель не может отказать в заключении договора.



Такова позиция Минтруда, изложенная в письме от 14.08.2023 № 14-6/В-960.



Отсутствие военного билета, равно как и отсутствие постановки на воинский учет — это неисполнение обязанностей самим гражданином. Это его ответственность.

Работодатель несет ответственность только за неуведомление военкомата об этом факте.

Поэтому трудовой договор заключаем, но направляем в военкомат сведения о неисполнении гражданином обязанности по воинскому учету (подп. Г п. 30 Положения о воинском учете, утв. Постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719).



Срок подачи таких сведений — 5 рабочих дней с момента выявления нарушения. Т.е. в данном случае — с даты заключения трудового договора.



Такой срок уведомления был введён с 05.08.2023 Постановлением Правительства от 25.07.2023 № 1211.

Обратите внимание, что в письме Минтруда, о котором написано выше, содержится информация о 2-недельном сроке подачи этих сведений.

Непонятно, откуда это взялось, т.к. ранее в Положении о воинском учете вообще не было никакого срока... А кроме того, данное письмо было издано позже, чем вступили в силу изменения в постановление № 719, т.е. по логике, письмо Минтруда должно бы уже содержать правильную информацию.

Короче, очередная странность...

Ориентируемся все-таки на постановление Правительства и придерживаемся срока в 5 рабочих дней.



Теперь об ответственности работодателя. С 01.10.2023 г. она сильно увеличивается, причем теперь ответственность будет налагаться не только на юридическое лицо, но и на должностное лицо, осуществляющее ведение воинского учета.

Скорее всего непредоставление сведений в военкомат о гражданах, неисполняющих свои обязанности по воинскому учету, будет подпадать под новую редакцию ст. 21.4 КоАП, которая вступит в силу с 01.10.2023. Данная статья подразумевает штраф:

на должностное лицо, осуществляющее ведение воинского учета в организации, в размере от 40.000 до 50.000 рублей.

Штраф для компании по данной статье не предусмотрен.