Как защитить компанию, если представитель по доверенности совершил невыгодную сделку?

Доверенность – это как волшебная палочка в бизнесе. Она помогает мгновенно реагировать на множество задач и виртуально присутствовать там, где вы физически не успеваете. Но есть опасные нюансы.

Доверенность – это как волшебная палочка в бизнесе. Она помогает мгновенно реагировать на множество задач и виртуально присутствовать там, где вы физически не успеваете. Но есть опасные нюансы.

Виды доверенностей:

Узкие полномочия: «...продать объект только Обществу „Ромашка“ и по цене 100 ₽…». Можно спокойно выдыхать. Генеральные полномочия: «...совершать сделки по цене и на условиях по своему усмотрению…». Вот тут становится страшно.

Риски генеральных доверенностей:

Такая свобода действий может привести к невыгодной или даже убыточной сделке для компании. Причины могут быть разные: цена, условия оплаты, санкции за нарушения и т.д.

Что делать, если представитель компании по доверенности действует против ваших интересов?

Главное помнить: Доверенность — это не лицензия на бесконтрольные действия! Даже если у поверенного есть все на руках, сделки с явным ущербом для компании можно и нужно оспаривать в суде.

Условия для оспаривания сделки

Для успешного оспаривания в суде сделки, которую совершил представитель по доверенности, должны выполняться 2 условия:

Сделка должна наносить явный ущерб интересам компании-доверителя (например, цена сильно ниже рыночной). Вторая сторона сделки знала об ущербе или не могла не догадываться о таком ущербе.

Как доказать второй пункт?

Вторая сторона аффилирована с представителем по доверенности? Её осведомленность об ущербе для суда сразу же очевидна.

Или если условия сделки значительно отклоняются от среднерыночных показателей. Например, если цена продажи в два раза ниже рыночной – это практически гарантия того, что суд встанет на вашу сторону.

Подведем итоги:

Для защиты бизнеса оспаривайте сделки с явным ущербом, доказывая, что вторая сторона знала об этом. Суд учитывает, насколько сильно условия сделки отличаются от рыночных, и значительное отклонение цены повышает шансы на успешное оспаривание.

«Значительное отличие» – оценка суда. По нашему опыту, если цена в 2 раза ниже рыночной, почти наверняка суд станет на вашу сторону.

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