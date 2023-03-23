Учредители компании несут расходы на процедуру банкротства, если у нее недостаточно средств для этого

Если у компании нет денег на процедуру банкротства, эти расходы лягут на собственников бизнеса — акционеров и участников.

Все знают, что руководитель компании обязан заявить о её банкротстве, если компания финансово несостоятельна. В противном случае он рискует оказаться под субсидиарной ответственностью за новые долги компании. И да, для этого ему не нужно согласие собственников бизнеса.

В каких случаях это возникает и что можно сделать первым и вторым – рассказываем кратко и по делу в нашем новом материале.

Краткие выводы

1. Руководителю — в суд

Если ваша компания на грани банкротства, директор обязан подать заявление о банкротстве в арбитражный суд. Неважно, согласны ли собственники бизнеса. Если этого не сделать, директор попадет под личную материальную ответственность за все новые долги компании.

2. Нет денег на процедуру банкротства - платите сами

Если у компании нет средств для оплаты процедуры банкротства, эти расходы переходят на учредителей — собственников бизнеса, акционеров и участников.

3. Что за расходы в процедуре банкротства

Не путайте долги перед внешними кредиторами, бюджетами и сотрудниками с расходами на процедуру банкротства. К последним относятся: оплата арбитражного управляющего, расходы на публикацию информации о банкроте, организация торгов по продаже активов, оплата услуг привлеченных специалистов (аудиторов, оценщиков и т.д.), а также прочие судебные расходы (пошлины).

Подробности

Итак, как мы говорили чуть выше, заявление о банкротстве нужно подать в арбитражный суд. И вот кто может это сделать:

Контрагент по гражданско-правовой сделке (конкурсный кредитор)

Налоговая инспекция (уполномоченный гос. орган)

Работники компании, включая бывших сотрудников

Сама компания

Кто может подать заявление от имени компании?

Руководитель

Ликвидатор (если компания в процессе ликвидации)

Учредители, акционеры, участники

Закон не только даёт право представителям компании подавать заявление на банкротство, но и обязывает их делать это в определённых случаях.

Важный нюанс - отсутствие у компании денег на процедуру банкротства не снимает такой обязанности

Если компания должна инициировать собственное банкротство, то наличие или отсутствие денег для этой процедуры не имеет значения. В этом случае расходы на банкротство ложатся на собственников бизнеса. Такая обязанность возникает из их статуса (участник/учредитель) и не зависит от личной вины отдельного участника/акционера в финансовых проблемах компании. Верховный Суд подтвердил это в деле № А05-14088/2018.

Расходы на банкротство ≠ долги компании

Долги, которые возникают в процессе процедуры банкротства, не равны обычным долгам компании (например, перед коммерческими кредиторами). Эти расходы связаны с решением о банкротстве, которое принимают представители компании. Даже если участники компании не согласны финансировать процедуру банкротства, арбитражные управляющие не должны попадать из-за этого в плохие условия и отказываться от дел.

Что интересно: Если учредителей несколько, они обязаны делить расходы на банкротство солидарно. Все собственники бизнеса должны участвовать в финансировании процедуры до полного погашения долга, но оплатить долги может как один из них, так и все вместе. Закон возлагает эту обязанность только на участников компании, другие контролирующие лица могут быть привлечены только к субсидиарной ответственности. Например, см. дело № А47-1109/2016.

Рекомендации

1. Иногда бизнесу приходится самому начинать процедуру банкротства. Но учтите: это может иметь финансовые последствия для владельцев, даже если они не виноваты в финансовых проблемах компании. Если у компании нет средств на оплату судебной процедуры банкротства, недостающую сумму могут взыскать с владельцев.

Наш совет:

Если банкротство неизбежно, внимательно следите за всеми расходами, которые инициирует арбитражный управляющий.

Оспаривайте ненужные или чрезмерные траты в суде.

2. Иногда руководители не начинают процедуру банкротства, потому что у компании нет денег на это. Но это нарушение закона! За это можно получить ответственность за новые долги компании. Верховный Суд указал, что владельцы бизнеса могут покрывать эти расходы.

Наш совет:

Если у вашей компании финансовые проблемы, учитывайте позицию Верховного Суда. Начинайте процесс банкротства вовремя, даже если придется привлекать владельцев для оплаты расходов.

Помощь консультанта:

Мы готовы оказать вам юридическую поддержку, если ваш бизнес столкнулся с трудностями. Вот как мы можем помочь:

Проконсультируем по вопросам банкротства. Поможем разобраться, что делать, если ваш бизнес не справляется с финансовыми обязательствами, и расскажем о последствиях для владельцев и руководителей.

Выступим представителями в суде и перед арбитражными управляющими. Мы будем отстаивать ваши интересы на всех уровнях!

Следите за нами в телеграм-канале и будьте всегда информированы о важных юридических решениях для вашего бизнеса! Тут Право твоего бизнеса размещаем актуальные материалы и советы.