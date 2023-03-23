Учредители компании несут расходы на процедуру банкротства, если у нее недостаточно средств для этого

Все знают, что руководитель компании обязан заявить о её банкротстве, если компания финансово несостоятельна. В противном случае он рискует оказаться под субсидиарной ответственностью за новые долги компании. И да, для этого ему не нужно согласие собственников бизнеса.
В каких случаях это возникает и что можно сделать первым и вторым – рассказываем кратко и по делу в нашем новом материале.
Краткие выводы
1. Руководителю — в суд
Если ваша компания на грани банкротства, директор обязан подать заявление о банкротстве в арбитражный суд. Неважно, согласны ли собственники бизнеса. Если этого не сделать, директор попадет под личную материальную ответственность за все новые долги компании.
2. Нет денег на процедуру банкротства - платите сами
Если у компании нет средств для оплаты процедуры банкротства, эти расходы переходят на учредителей — собственников бизнеса, акционеров и участников.
3. Что за расходы в процедуре банкротства
Не путайте долги перед внешними кредиторами, бюджетами и сотрудниками с расходами на процедуру банкротства. К последним относятся: оплата арбитражного управляющего, расходы на публикацию информации о банкроте, организация торгов по продаже активов, оплата услуг привлеченных специалистов (аудиторов, оценщиков и т.д.), а также прочие судебные расходы (пошлины).
Подробности
Итак, как мы говорили чуть выше, заявление о банкротстве нужно подать в арбитражный суд. И вот кто может это сделать:
Контрагент по гражданско-правовой сделке (конкурсный кредитор)
Налоговая инспекция (уполномоченный гос. орган)
Работники компании, включая бывших сотрудников
Сама компания
Кто может подать заявление от имени компании?
Руководитель
Ликвидатор (если компания в процессе ликвидации)
Учредители, акционеры, участники
Закон не только даёт право представителям компании подавать заявление на банкротство, но и обязывает их делать это в определённых случаях.
Важный нюанс - отсутствие у компании денег на процедуру банкротства не снимает такой обязанности
Если компания должна инициировать собственное банкротство, то наличие или отсутствие денег для этой процедуры не имеет значения. В этом случае расходы на банкротство ложатся на собственников бизнеса. Такая обязанность возникает из их статуса (участник/учредитель) и не зависит от личной вины отдельного участника/акционера в финансовых проблемах компании. Верховный Суд подтвердил это в деле № А05-14088/2018.
Расходы на банкротство ≠ долги компании
Долги, которые возникают в процессе процедуры банкротства, не равны обычным долгам компании (например, перед коммерческими кредиторами). Эти расходы связаны с решением о банкротстве, которое принимают представители компании. Даже если участники компании не согласны финансировать процедуру банкротства, арбитражные управляющие не должны попадать из-за этого в плохие условия и отказываться от дел.
Что интересно: Если учредителей несколько, они обязаны делить расходы на банкротство солидарно. Все собственники бизнеса должны участвовать в финансировании процедуры до полного погашения долга, но оплатить долги может как один из них, так и все вместе. Закон возлагает эту обязанность только на участников компании, другие контролирующие лица могут быть привлечены только к субсидиарной ответственности. Например, см. дело № А47-1109/2016.
Рекомендации
1. Иногда бизнесу приходится самому начинать процедуру банкротства. Но учтите: это может иметь финансовые последствия для владельцев, даже если они не виноваты в финансовых проблемах компании. Если у компании нет средств на оплату судебной процедуры банкротства, недостающую сумму могут взыскать с владельцев.
Наш совет:
Если банкротство неизбежно, внимательно следите за всеми расходами, которые инициирует арбитражный управляющий.
Оспаривайте ненужные или чрезмерные траты в суде.
2. Иногда руководители не начинают процедуру банкротства, потому что у компании нет денег на это. Но это нарушение закона! За это можно получить ответственность за новые долги компании. Верховный Суд указал, что владельцы бизнеса могут покрывать эти расходы.
Наш совет:
Если у вашей компании финансовые проблемы, учитывайте позицию Верховного Суда. Начинайте процесс банкротства вовремя, даже если придется привлекать владельцев для оплаты расходов.
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