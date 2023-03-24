Как Тимати обязал покупателя выкупить у него долю в Black Star Burger

Тимати решил продать свои 17% в Black Star Burger, но сделка пошла не по плану. Покупатель не явился в назначенное время на подписание договора, и Тимати пришлось обратиться в суд, чтобы добиться своих прав. Узнайте, как знаменитый рэпер справился с этим вызовом и победил.

Тимати (по паспорту Юнусов Тимур Ильдарович) владел 17% в ООО «Блэк Стар Фудс», которому принадлежит бренд Black Star Burger.

2021 год: Тимати решил выйти из игры и предложил свою долю Юрию Левитасу - одному из акционеров и, заодно, генеральному директору компании. Но Юрий отказался и посоветовал Тимати другого покупателя – Йоханна Рафаэля Совада, немецкого бизнесмена, владельца ресторанного и нескольких других бизнесов.

Нюанс: Йоханн понимал, что резкий уход Тимати может испортить репутацию бургерных. Ведь Black Star Burger у людей ассоциируется с его личностью. Было решено, что доля перейдет к покупателю через год, а до этого будет в доверительном управлении.

Стороны решили заключить два договора:

Предварительный договор купли-продажи доли: Обязывает стороны заключить основной договор купли-продажи доли по цене 70 млн руб. Договор доверительного управления долей: Доля перешла в управление ООО ГК «СПА», принадлежащему Йоханну.

Оплата:

При заключении сделки Тимати получил 63 млн рублей в качестве обеспечительного платежа. Оставшиеся 7 млн должен был получить после заключения основного договора.

Проблемы:

Основная сделка была назначена на 23 мая 2022 года – но Йоханн в нотариальную контору не явился и не отреагировал на новые предложенные даты.

Решение:

Тимати обратился в суд с требованием к Йоханну заключить основной договор купли-продажи. Суд удовлетворил это требование.



Почему покупатель хотел отказаться от сделки и почему суд эти причины не признал уважительными?

В процессе рассмотрения дела Йоханн Совада объяснял свой отказ от покупки следующим:

Тимати предоставил ему неверные данные о финансовом положении Блэк Стар Фудс.

Блэк Стар Фудс имеет кредиты, по которым поручителем выступает сам Тимати.

Тимати не исполнял свои обязательства по рекламе и сохранению деловой репутации компании.

Прибыль Блэк Стар Фудс от одного из франчайзи снизилась после смены акционеров последнего.

Тимати является участником ООО «Флэйва», что нарушает обязательства о неконкуренции.

санкциями, принятыми после начала спецоперации.

Однако суд посчитал, что ни одна из этих причин не может быть законным основанием для отказа от сделки.



Во-первых, суд указал, что покупатель несколько раз менял свою позицию:

Январь 2022 года : покупатель утверждал, что финансовое состояние компании недостоверно и что она имеет значительные кредитные обязательства.

Дата подписания договора: на этот раз основной акцент сделан на проблемах с франчайзи и нарушении обязательств о неконкуренции.

Судебный процесс: покупатель переключил внимание на указы президента.

Суд расценил такое поведение как недобросовестное.

Это то, о чем мы всегда говорим нашим клиентам: история, которую сторона рассказывает суду, должна быть последовательной и непротиворечивой. Непоследовательность поведения для суда – в большинстве случаев признак того, что сторона лжет.

Во-вторых, ни одна из перечисленных покупателем причин по условиям договора не давала ему права на отказ от сделки:

Финансовое состояние компании. В предварительном договоре не было гарантии продавца относительно финансового состояния компании. Также не было условий о пересмотре цены сделки, если информация о финансовом состоянии окажется недостоверной или положение компании ухудшится после подписания предварительного договора. Участие Тимати в конкурирующих бизнесах. По всей видимости, предварительный договор не содержал запрета на участие Тимати в конкурирующих бизнесах. Франчайзинговая сеть. Договором не предусматривалась возможность покупателя отказаться от сделки в случае утраты части франчайзинговой сети. Даже если бы это было прописано, это не помогло бы покупателю, так как отношения с франчайзи, о котором шла речь, были прекращены уже после того, как он отказался от сделки. Более того, после заключения предварительного договора, Блэк Стар Фудс управлялась покупателем, а не продавцом, так что такие события находились в его зоне контроля. Рекламные обязательства Тимати. В договоре не было увязки рекламных обязательств Тимати с правом на отказ от сделки. Указы Президента. Ссылку на указы суд посчитал злоупотреблением правом со стороны покупателя. Поскольку покупатель живет и ведет предпринимательскую деятельность в России, он мог использовать прибыль на территории страны. Ссылки на указы были попыткой гражданина Германии уклониться от выполнения своих обязательств перед российским контрагентом и получить преимущество перед продавцом.

В итоге суд обязал Йоханна Соваду заключить с Тимати основной договор купли-продажи доли в ООО «Блэк Стар Фудс» и выплатить оставшиеся 7 млн. стоимости доли, а также неустойку в размере 0,01% от суммы задолженности в случае просрочки.

Обжалование решения суда в апелляционный суд не принесло Йоханну результата, и как видно из реестра юридических лиц, на сегодня решение суда исполнено – Йоханн Совада является собственником 17% долей в ООО «Блэк Стар Фудс».

В конце как обычно наши рекомендации:

1. Договор о покупке бизнеса — это библия, по которой продавец и покупатель будут жить достаточно долго — минимум в течение сроков исковой давности. Поэтому к его подготовке нужно подойти очень тщательно:

Оцените активы: выясните, какие из активов бизнеса представляют наибольшую ценность. Что с ними может произойти в период переговоров и до заключения основной сделки? Какие могут быть последствия?

Анализируйте риски: изучите, какие риски могут быть связаны с предыдущей деятельностью компании. Подумайте, как такие риски могут повлиять на будущее.

Требуйте гарантии: возьмите с продавца гарантии в отношении всей предоставленной до сделки информации о бизнесе.

Пропишите право на отказ: обязательно включите в договор право отказа, если информация окажется недостоверной.

Участие продавца: если для вас важно, чтобы продавец продолжил участвовать в бизнесе после его продажи, детально пропишите эти обязательства. Свяжите их с окончательной покупкой.

Неконкуренция: прописывайте обязательства о неконкуренции продавца, если для вашего сегмента бизнеса это критично. Важно защитить себя от возможной конкуренции.

2. Если назревает конфликт – подумайте о суде. Продумывайте, какую историю вы будете рассказывать суду, если дело дойдет до него. Насколько убедительным и правдивым будет ваш рассказ? Насколько справедливым ваше поведение покажется судье?

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