Как государство может забрать все деньги, перечисленные вам по госконтракту

Верховный суд меняет практику изъятия у компаний всех средств, которые они получили по контрактам, заключенным в результате картельного соглашения. Суд сказал или штраф или доход. И то и другое взыскать нельзя. Отличные новости! Подробнее в нашем материале.

Мы часто пишем про сговоры на торгах, например здесь.

Сегодня рассказываем про еще одно возможное неприятное последствие сговора на торгах.

Многие предприниматели уже знают, что обвинение в картеле – совсем неприятная история.

Мало того, что можно получить штраф до 50% от НМЦК, так еще и можно «сесть».

Но это еще не всё. В последние пару лет по искам Прокуратура стала признавать картельные сделки недействительными, а ВСЮ оплату по госконтрактам взыскивали в доход государства. Если контракт крупный, для многих предпринимателей это становилось началом конца.

Лето, однако, принесло хорошие новости! Представители судейского корпуса видимо, приехали с отпусков в благожелательном настроении и сделали предпринимателям пару подарков.

30 июля (почти синхронно с АС Челябинской области) Верховный суд отменил судебные акты по одному из первых дел о признании картеля сделкой и о взыскании в доход РФ всего полученного (что, на минуточку, составляло 1.3 млрд) и направил дело на новое рассмотрение.

Верховный Суд сказал, что:

Целью карательного соглашения выступает не возникновение гражданских прав, а получение конкурентного преимущества на товарном рынке, как правило, влекущее заключение желаемых участниками картеля гражданско-правовых договоров.

Значит, картельное соглашение – не сделка. Следовательно, признать его недействительным и взыскать все, что по контрактам поступило, нельзя. Это работает только при оспаривании самих госконтрактов или возмещении убытков от заниженной цены на торгах.

По ст. 51 Закона о защите конкуренции взыскание дохода в бюджет – альтернатива штрафу.

Одновременно требовать перечисления в бюджет полученного дохода и привлекать к административной ответственности за одно и то же нарушение нельзя.

Думаем (и очень надеемся), что это станет разворотом судебной практики по таких делам.

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