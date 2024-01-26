Удобство и эффективность: новый личный кабинет для работодателей в Клерк.Работа

Рассмотрим преимущества личного кабинета детальнее.
1. Аналитика каждой вакансии
С новым личным кабинетом работодатели могут легко отслеживать статус каждой вакансии. Все вакансии проходят модерацию, чтобы следить за статусом достаточно теперь просто зайти в Личный кабинет. Вы будете получать комментарии от модератора, статистику по каждой вакансии (просмотры, отклики), а также когда вакансия уйдет в архив. Это поможет работодателям быть в курсе текущего состояния каждой вакансии и принимать своевременные решения.
2. Отклики
Все кандидаты, которые откликнулись на вашу вакансию будут доступны в одном месте. Контакты кандидатов, которые прислали отклик будут доступны вам даже если вы не приобретали доступ к базе резюме.
3. Данные о подключенном тарифе
Личный кабинет для работодателей на сервисе Клерк.Работа предоставляет актуальную информацию о тарифах и возможностях использования сервиса. Работодатели могут легко ознакомиться с доступными тарифами и выбрать наиболее подходящий для своих потребностей.
4. Быстрый доступ к базе резюме
Работодатели имеют быстрый доступ к базе резюме, что позволяет эффективно находить подходящих кандидатов для своих вакансий и быстро переключаться между разделами.
5. Создание вакансий от бренда компании
Теперь работодатели могут создавать вакансии от имени компании. Это позволяет установить связь между страницей компании (работодателем) и потенциальными соискателями, а также повысить узнаваемость компании.
Вам нужно лишь создать компанию на Клерке и начать размещать вакансии или искать сотрудников.
Новый личный кабинет для работодателей на сервисе Клерк.Работа значительно упрощает процесс поиска и управления вакансиями. Благодаря возможности создания вакансий от бренда компании, отслеживанию статуса вакансий и быстрому доступу к откликнувшихся кандидатам и базе резюме, работодатели могут эффективно находить и привлекать талантливых сотрудников.
Новый личный кабинет становится незаменимым инструментом для успешного поиска персонала.
Комментарии1
круто, была бы у меня своя компания, завела бы личный кабинет! Звучит все очень разумно