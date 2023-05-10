«Трибуна — отличный канал продвижения личного бренда». Поговорили с Еленой Аверичевой о карьере, блогерстве и о том, как достичь невозможного

Елена Аверичева о том, как решила стать блогером на Трибуне, что к этому ее сподвигло и какой опыт ей пригодился. Тоже хотите рассказать о себе и своих успехах? Заводите блог на Трибуне!

Поговорим с Еленой Аверичевой, нашим блогером Трибуны. Елена создала блог совсем недавно, но ее посты собирают массу просмотров, а под публикациями разворачиваются настоящие мексиканские страсти. Тоже хотите рассказать о себе и своих успехах? Заводите блог на Трибуне!

Давайте начнем с самого начала. С чего началась ваша карьера?

— Сначала я училась на бухгалтера в техникуме при ЦБ РФ. После окончания мне повезло, и я сразу пошла работать главным бухгалтером. Потом был декрет, а очень хотелось в институт. Я мечтала учится в Плехановской академии. И моя мечта сбылась. В процессе обучения я буквально заболела финансовым анализом — и начался мой путь к должности финансового директора. Потом в моей жизни появился знаковый человек, который перевернул мое мышление главного бухгалтера, и научил мыслить, как финансист. Потом были долгие 15 лет работы финдиром и 5 лет операционным директором. После этого пришло понимание, что для дальнейшего развития надо организовать свою компанию.

Вы начали вести блог на Трибуне относительно недавно, как решились стать блогером?

— Блогерство в целом и Трибуна в частности — отличный канал продвижения личного бренда. А какое развитие бизнеса без личного бренда.

Как вам блогерский опыт? Нравится получать отклики? Не пугает напор наших пользователей?

— Я уже год веду телеграмм канал, читаю вебинары на разных площадках. Поэтому я уже опытный блогер и с большим удовольствием общаюсь с слушателями и подписчиками. И потом, чем больше напор — тем больше узнаваемость.

В вашем профиле написано «фанат управленческого учета и финансового анализа». Какие вопросы в этой сфере сейчас самые актуальные?

— Для всех предпринимателей, кто обращается ко мне в последнее время сейчас самые актуальные вопросы: кассовые разрывы, как автоматизировать бизнес, как составить БДДС, какие показатели вывести на Дашборды, как увеличить прибыль, как внедрить юнит-экономику.

Будете их освещать на Трибуне?

— Да, обязательно, так как эти вопросы важны так же и для главных бухгалтеров, которые хотят вырасти до финансового директора

Чем еще увлекаетесь, кроме учета и анализа?

— Если честно, то все свободное время я посвящаю развитию своего бизнеса, изучаю темы: как увеличить продажи, технику продаж,создание скриптов, отработка возражений, как увеличитьэффективность маркетинга, как правильно составить портрет целевойаудитории, какие приемы и инструменты маркетинга можноиспользовать для повышения продаж.

Какую из прочитанных книг вы порекомендуете нашим пользователям для саморазвития?

— Книга Леонида Кроля «Как убедить Дракона». это очень хорошая книга по искусству переговоров. А эффективные переговоры важные в любой сфере и на любой должности.

Назовите сериал или художественный фильм, из которого вы вынесли для себя, полезную мысль. И какую именно?

— Пожалуй, это фильм «Мирный воин». Этот фильм сильно запал в душу, и взывал целый шквал мыслей: можно достичь невозможного если ты очень хочешь, упорство и дисциплина всегда приведут к успеху, надо безоговорочно верить в мечту.