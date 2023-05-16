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  • «Наше общество склонно принимать тенденции, навязанные сверху». Поговорили с Антоном Слипченко про общество, работу и блогерство
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Интервью

«Наше общество склонно принимать тенденции, навязанные сверху». Поговорили с Антоном Слипченко про общество, работу и блогерство

Поговорили с юристом, специалистом по семейным вопросам и бракоразводным процессам Антоном Слипченко, который рассказал, о блогерстве, проблемах общества, сложных клиентах и своем отношении к браку. Тоже хотите рассказать о себе? Заводите блог на Трибуне!
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«Наше общество склонно принимать тенденции, навязанные сверху». Поговорили с Антоном Слипченко про общество, работу и блогерство

Поговорим с Антоном Слипченко, блогером Трибуны и семейным юристом. Антон поднимает в своих постах острые социальные темы: разводы, раздел имущества, психически нездоровых соседей. Его публикации собирают много просмотров, а в комментариях всегда жарко.

Решением, каких вопросов занимается семейный юрист? С какими проблемами доверители обращаются к вам чаще всего?

– Вопросами, возникающими в семейных правоотношениях. Все о чем могут спорить в семье.

Какие из споров самые острые?

– Самые острые — это споры о детях. Здесь не бывает выигрышных решений.

Как вы относитесь к брачному договору? А он вообще работает в нашей стране?

– Брачный договор – это обычный юридический инструмент. И пользоваться им надо умеючи. Да работает, если все правильно сделано.

Кто для вас сложные клиенты?

– Сложные клиенты – это люди, незнающие чего хотят от юриста. Либо ставящие юристу невозможные задачи. С такими людьми приходится дополнительно заниматься целеполаганием. В результате возникает дополнительная моральная ответственность за результат. Мне не нравится, когда ставят задачу, не связанную с материальным результатом. Например, затянуть время, сделать на зло, и тому подобное.

А есть такие дела, за которые вы точно не возьметесь?

– Да есть. Это дела, где я точно вижу негативный результат, а также дела, противоречащие уголовному кодексу.

Исходя из вашей практики, можно сказать, что в обществе происходит эволюция? Что появляются новые тенденции, которых еще 5-10 лет назад не было?

– Нет, я считаю наше общество склонно принимать тенденции, навязанные сверху. От этого шаблонные подходы и как следствие шаблонные ошибки. Семья — это сложные отношения. Общество всегда подходит к ним с примитивной двухполярной оценкой. Но на самом деле все намного сложение и интересней.

Какие проблемы из тех, что давно решены на Западе, вы видите у нас?

– Проблема ответственности за члена своей семьи. Там так же эти проблемы не решены, но там меньше брошенных детей, а значит система более развита, чем у нас. Там не принято, не платить алименты. Там родительские права, это то, что легко можно потерять, а значит это ценность.

Как юрист, как человек, что посоветуете людям, которые решили развестись?

– Делайте это осознано. Решение принимайте без эмоций. К разводу предъявляйте материальные задачи.

Расскажите, как вам блогерство: что нравится, что раздражает? Как вам у нас в Трибуне?

– Мне всегда нравилось описывать сложные ситуации простым языком. Добавлять эмоциональные краски, превращать сухие факты в интересный сюжет. Долго хотел написать книгу, потом понял, что не надо книги, есть блог и его можно делать интересно. Вот этому и учусь. Нравится обратная реакция читателей. Если реагируют, значит, читают, значит, я пишу не зря. Раздражают хейтеры. Но и без них никуда. Трибуна новая для меня площадка, но интересна обратная связь. Посмотрим, как будет все здесь развиваться. Все покажет время.

В некоторых ваших постах в Трибуне проскальзывает некоторый негативный оттенок к институту брака. Это что профдеформация?

– Нет. Это больше ирония. Брак как институт не может быть негативный или позитивный. Но люди, оказавшиеся в отношениях, связанных с браком, так себя вести вполне могут. Позитивно и деструктивно. Я не имею права их осуждать или оправдывать. Но иронизировать иногда, вполне себе позволяю.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

8 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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