Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про очередные проблемы с ЕНП, смену работы и борьбу за детей

Всем привет! Продолжаю рассказывать, что интересного происходит у нас в постах в Трибуне. Поехали!

Пост-молния — «Платить налоги теперь нужно в Казначейство РФ, а не в УФК по Тульской области. ФНС поменяла получателя» собрал 1300 просмотра буквально за час после выхода и 4 комментария. ФНС в очередной раз намудрила с ЕНП. На своей промостранице налоговики внезапно сменили получателя платежей, при этом официальных разъяснений по данной ситуации не дали. В комментариях читатели обреченно вздыхали «Когда же это уже все кончиться…». И мы их понимаем!

Пост нашего нового блогера — «Что делать бухгалтеру при работе на себя, чтобы не сгореть дотла. История одного бухгалтера» собрал 1500 просмотров и 24 комментария. О том, как Татьяна решила стать свободным бухгалтером, работать на себя. А в итоге чуть не выгорела. А все из-за отсутствия понимания, как грамотно организовать и выстроить свой собственный бизнес. Одно дело, когда задачи ставят тебе, и совсем другое года ты. После обсуждения чудесных картинок в посте, пользователи согласились, что в любого принимаемого человека необходимо вкладывать время, деньги и нервы. А также не мешало бы заранее понять психотип этого человека, дабы не угробить атмосферу в коллективе.

Пост недели — «Не дам ребенка или кто кому изменил. История о том, что измена – это уже следствие». Как всегда острый социальный пост от нашего постоянного автора. Миша разлюбил Машу, но все равно с ней жил, потому что она шантажировала детьми. Он выбрал детей. Потом встретил Полину… Что было дальше читайте в посте. У публикации 157 комментариев 2 тысячи просмотров. Кстати, на этой недели вышло интервью в Трибуне с автором поста — Антоном Слипченко.