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НДФЛ

Нововведения от Минфина. С июня компании должны подавать промежуточные уведомления по НДФЛ

Минфин выпустил письмо с изменениями по НДФЛ. У компаний появится еще одно промежуточное уведомление по этому налогу. Уже с июня придется сдавать их дважды в месяц.
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Нововведения от Минфина. С июня компании должны подавать промежуточные уведомления по НДФЛ

Минфин решил внести свою лепту в ЕНС. И выпустил письмо от 17.04.2023 № 03-02-03/34595, согласно которому организации будут сдавать в ИФНС промежуточные уведомления об исчисленных суммах подоходного налога. По мнению чиновников, это исключит задержку НДФЛ в резервах ЕНС. Чиновники считают, что дополнительное уведомление позволит списывать деньги в бюджет со счета ЕНС намного быстрее.

Сейчас организации подают одно уведомление. Делают они это раз в месяц не позднее 25 числа. Если законопроект примут, то подавать уведомления по НДФЛ надо будет следующим образом:

  • до 12 числа — уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по 9 число текущего месяца. (Пока в проекте сказано, что данное уведомление можно будет отправить в добровольном порядке).

  • до 25 числа — уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по 22 число текущего месяца. А вот это будет уже обязательное уведомление для всех, на всю сумму налога, включая тот, о котором было подано промежуточное уведомление.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

17 подписчиков

Комментарии

26
  • Логотип ZloyPh
    ZloyPh 45 минут назад

    Ксения

    А почему всего два? Я считаю, нужно перевести на ежедневный формат, чтобы жизнь мёдом не казалась. И лучше подавать в несколько мест. И по разным формам. Для каждого дня недели своя форма уведомления. И да, по времени ещё ограничить. Не позднее 08-30 по Иркутску.

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 43 минуты назад

    компании должны подавать промежуточные уведомления по НДФЛ

    А между промежуточными уведомлениями какие уведомления следует подавать?

  • Логотип solyarii
    solyarii 36 минут назад

    Shine_week

    Все упрощают и упрощают) Все интереснее и интереснее становится сдавать отчетность.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 35 минут назад

    Главный бухгалтер

    Чиновники считают, что дополнительное уведомление позволит списывать деньги в бюджет со счета ЕНС намного быстрее.

    я считаю (хорошо что я не чиновник) что нужно списывать деньги ещё быстрее!

    поэтому извольте предоставлять .... что вы там предоставляете - сами знаете,  утром, в обед и вечером! каждый день!

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 25 минут назад

      Ирина

      А ночью? Ночь почём обидели?

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 34 минуты назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    Какой дурак будет сдавать необязательное (добровольное) уведомление?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип 1CVDGB
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