Нововведения от Минфина. С июня компании должны подавать промежуточные уведомления по НДФЛ

Минфин решил внести свою лепту в ЕНС. И выпустил письмо от 17.04.2023 № 03-02-03/34595, согласно которому организации будут сдавать в ИФНС промежуточные уведомления об исчисленных суммах подоходного налога. По мнению чиновников, это исключит задержку НДФЛ в резервах ЕНС. Чиновники считают, что дополнительное уведомление позволит списывать деньги в бюджет со счета ЕНС намного быстрее.
Сейчас организации подают одно уведомление. Делают они это раз в месяц не позднее 25 числа. Если законопроект примут, то подавать уведомления по НДФЛ надо будет следующим образом:
до 12 числа — уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по 9 число текущего месяца. (Пока в проекте сказано, что данное уведомление можно будет отправить в добровольном порядке).
до 25 числа — уведомление по НДФЛ, удержанному с 23 по 22 число текущего месяца. А вот это будет уже обязательное уведомление для всех, на всю сумму налога, включая тот, о котором было подано промежуточное уведомление.
Комментарии26
Ксения
А почему всего два? Я считаю, нужно перевести на ежедневный формат, чтобы жизнь мёдом не казалась. И лучше подавать в несколько мест. И по разным формам. Для каждого дня недели своя форма уведомления. И да, по времени ещё ограничить. Не позднее 08-30 по Иркутску.
А между промежуточными уведомлениями какие уведомления следует подавать?
Shine_week
Все упрощают и упрощают) Все интереснее и интереснее становится сдавать отчетность.
Главный бухгалтер
я считаю (хорошо что я не чиновник) что нужно списывать деньги ещё быстрее!
поэтому извольте предоставлять .... что вы там предоставляете - сами знаете, утром, в обед и вечером! каждый день!
Ирина
А ночью? Ночь почём обидели?
ВикторияГлавный бухгалтер
Какой дурак будет сдавать необязательное (добровольное) уведомление?