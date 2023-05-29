Нововведения от Минфина. С июня компании должны подавать промежуточные уведомления по НДФЛ

Минфин выпустил письмо с изменениями по НДФЛ. У компаний появится еще одно промежуточное уведомление по этому налогу. Уже с июня придется сдавать их дважды в месяц.

Минфин решил внести свою лепту в ЕНС. И выпустил письмо от 17.04.2023 № 03-02-03/34595, согласно которому организации будут сдавать в ИФНС промежуточные уведомления об исчисленных суммах подоходного налога. По мнению чиновников, это исключит задержку НДФЛ в резервах ЕНС. Чиновники считают, что дополнительное уведомление позволит списывать деньги в бюджет со счета ЕНС намного быстрее.

Сейчас организации подают одно уведомление. Делают они это раз в месяц не позднее 25 числа. Если законопроект примут, то подавать уведомления по НДФЛ надо будет следующим образом: