Банки перестали открывать счета в долларах и евро. Осталось всего два банка, в которых можно открыть накопительный счет в этих валютах

В России остались всего два банка из числа системно значимых, в которых пока можно открыть накопительные счета в долларах и евро. Избавляться от «токсичных» активов кредитные организации начали еще весной 2022 года, после того как часть из них попала под санкции.

Изменения с открытием накопительных счетов в евро и долларах обусловлены ужесточением регулирования со стороны ЦБ, а также невысоким спросом граждан на хранение этих валют в банках из-за низких ставок, комиссий и потенциальных рисков, пишут «Известия».

Открыть накопительный счет в обеих валютах могут клиенты МКБ. В Альфа-банке подобное предложение распространяется только на доллар.

Накопительные счета в долларах и евро не открываются, а по действующим введена комиссия, отметили в кол-центре ЮниКредит Банка. Услугу не оказывают также в «Сбере», ВТБ, ПСБ, ГПБ, «Совкомбанке», «Открытии», Росбанке, Райффайзенбанке и Россельхозбанке. В «Совкомбанке» таких валютных продуктов нет, есть только в рублях.

Вместо накопительных счетов в западных валютах банки предлагают их в рублях. Такая опция есть в «Открытии», УБРиР, «Сбере» и Райффайзенбанке.

В то же время оформить депозит в западных валютах предлагают шесть игроков — МКБ, РСХБ, УБРиР, «Совкомбанк», Сбер и Альфа-Банк. Ставки в зависимости от валюты варьируются от 0,01% до 3%.