Работающим пенсионерам хотят увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Новый законопроект

Чиновники предложили увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск работающих пенсионеров на 7 дней. Вместо 28 календарных дней, такие работники будут отдыхать 35 дней. Как это отразится на работодателе?

Новый законопроект разработан депутатом Госдумы, первым заместителем фракции ЛДПР Сергеем Леоновым. По мнению чиновника, именно эти категории граждан нуждаются в дополнительных мерах поддержки. Неделя отпуска лишней не будет — это поможет восстановить силы и укрепить здоровье, пишет «Российская газета».

Если законопроект одобрят, то у работодателей возникнет ряд сложностей. Как отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, предложение о дополнительных днях отпуска для предпенсионеров и работающих пенсионеров не учитывает реакцию работодателей.

Это для них означает необходимость поиска дополнительных рабочих рук на период отпуска таких сотрудников, рост расходов на оплату отпускных. В экономическом смысле увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска приведет к росту себестоимости продукции и услуг, что в условиях ограниченного потребительского спроса прямая дорога к снижению прибыли или падению объемов производства. Вряд ли такая перспектива обрадует бизнес, — считает эксперт.

На данный момент предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска работающим пенсионерам устанавливает коллективный договор, трудовой договор или локальный акт. Пенсионер может попросить работодателя о дополнительном оплачиваемом отпуске, но компания может посчитать такое предложение нерациональным и отказать, ссылаясь на законодательство. В ч. 2 ст. 115 ТК прописаны категории граждан, для которых может быть увеличен оплачиваемый отпуск, но пенсионеров пока в нем нет.

ТК предоставляет дополнительный отпуск пенсионерам, но платить за него работодатель не должен — в соответствии с ч. 2 ст. 128 ТК.