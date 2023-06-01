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Трудовые отношения

Работающим пенсионерам хотят увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Новый законопроект

Чиновники предложили увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск работающих пенсионеров на 7 дней. Вместо 28 календарных дней, такие работники будут отдыхать 35 дней. Как это отразится на работодателе?
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Работающим пенсионерам хотят увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Новый законопроект

Новый законопроект разработан депутатом Госдумы, первым заместителем фракции ЛДПР Сергеем Леоновым. По мнению чиновника, именно эти категории граждан нуждаются в дополнительных мерах поддержки. Неделя отпуска лишней не будет — это поможет восстановить силы и укрепить здоровье, пишет «Российская газета».

Если законопроект одобрят, то у работодателей возникнет ряд сложностей. Как отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, предложение о дополнительных днях отпуска для предпенсионеров и работающих пенсионеров не учитывает реакцию работодателей.

Это для них означает необходимость поиска дополнительных рабочих рук на период отпуска таких сотрудников, рост расходов на оплату отпускных. В экономическом смысле увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска приведет к росту себестоимости продукции и услуг, что в условиях ограниченного потребительского спроса прямая дорога к снижению прибыли или падению объемов производства. Вряд ли такая перспектива обрадует бизнес, — считает эксперт.

На данный момент предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска работающим пенсионерам устанавливает коллективный договор, трудовой договор или локальный акт. Пенсионер может попросить работодателя о дополнительном оплачиваемом отпуске, но компания может посчитать такое предложение нерациональным и отказать, ссылаясь на законодательство. В ч. 2 ст. 115 ТК прописаны категории граждан, для которых может быть увеличен оплачиваемый отпуск, но пенсионеров пока в нем нет.

ТК предоставляет дополнительный отпуск пенсионерам, но платить за него работодатель не должен — в соответствии с ч. 2 ст. 128 ТК.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

25 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип VadimBA
    VadimBA 3 минуты назад

    Как это отразиться на работодателе?

    Постарается официально не принимать на работу пенсионера. Вот так...

    P.S.  отразитЬся?

    • Логотип nlukina
      nlukina 2 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      спасибо) 

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nlukina
Трудовые отношения

Работающим пенсионерам хотят увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Новый законопроект

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