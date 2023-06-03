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Транспортный налог

Бонус к наследству. Госдума предложила освободить на один год от транспортного налога россиян, унаследовавших автомобиль

В Государственной Думе предложили освобождать от транспортного налога на один год граждан, получивших автомобиль в наследство. Идею внес депутат Евгений Федоров.
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Бонус к наследству. Госдума предложила освободить на один год от транспортного налога россиян, унаследовавших автомобиль
фото от freepik.com

В Госдуме предложили освободить от транспортного налога за первый год владения граждан, ставших собственниками автомобилей в результате наследования. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, об этом со ссылкой на официальные документы сообщает RT.

В обращении депутат отметил, что при наследовании транспортного средства далеко не все новые собственники имеют водительское удостоверение и планируют эксплуатировать автомобиль. По его словам, одна часть граждан, ставших собственниками в результате наследования и не имеющих прав управления транспортным средством, как правило, продаст машину в первый год владения. Другая часть затратит значительное время на получение водительского удостоверения, в то время как машина фактически не будет эксплуатироваться.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения от уплаты транспортного налога в течение первого года владения граждан, ставших собственниками в результате наследования и не имеющих водительского удостоверения на момент принятия наследства», — говорится в обращении.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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