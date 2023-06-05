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НДФЛ

НДФЛ не будут учитывать при определении сумм хищений. Законопроект одобрен правительством

Правительство решило устранить неопределенность правовой нормы о понятии хищения при уплате НДФЛ. Так, при определении размера хищения предложили не учитывать обязательные платежи, удержанные или перечисленные налоговым агентом в бюджет, в частности подоходный налог.
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НДФЛ не будут учитывать при определении сумм хищений. Законопроект одобрен правительством

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленный Минюстом законопроект об исключении уплаченного НДФЛ из размера суммы, которая ложится в основу обвинения по делам о хищении, пишут «Ведомости».

Законопроект разработан с учетом позиции постановления КС от 8 декабря 2022 года, согласно которому существенным признаком хищения является большой размер незаконно приобретенного имущества и возможность им распорядиться.

Поправки вносятся в ст. 158 УК «Кража». Предлагается примечания к статье дополнить п. 5. Согласно этой статье, если кража совершена в отношении доходов, облагаемых НДФЛ, то из суммы кражи исключается сумма этого налога. Речь идет о той, которая законно удерживается и уплачивается налоговым инспектором.

В данном случае, по мнению чиновников, виновному предоставляется реальная возможность распорядиться похищенным имуществом только в части фактически уплаченной части денег, но обязательные суммы, удержанные и перечисленные налоговой инспекцией, виновный не получает и лишается возможности распорядиться ими.

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шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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    nlukina
    НДФЛ

    НДФЛ не будут учитывать при определении сумм хищений. Законопроект одобрен правительством

    Правительство решило устранить неопределенность правовой нормы о понятии хищения при уплате НДФЛ. Так, при определении размера хищения предложили не учитывать обязательные платежи, удержанные или перечисленные налоговым агентом в бюджет, в частности подоходный налог.

    НДФЛ не будут учитывать при определении сумм хищений. Законопроект одобрен правительством
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