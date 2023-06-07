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Права потребителей

Ценник сделают более честным. На нем будут указывать цену за килограмм и литр товара

В Госдуму внесен законопроект с поправкой к ФЗ «О защите прав потребителей». В нем чиновники предлагают сделать так, чтобы на ценниках в магазинах дополнительно писали цена за единицу измерения товара.
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Ценник сделают более честным. На нем будут указывать цену за килограмм и литр товара
Изображение от freepik

Депутат Госдумы, заместитель председателя нижней палаты парламента Борис Чернышов внес законопроект с поправкой к ФЗ «О защите прав потребителей». Чернышов объясняет, что необходимо защитить потребителей от злоупотребления их доверием.

Автор законопроекта объяснил, что производители продуктов и бытовой химии пытаются продать меньше товара за те же деньги. Например, крупы продаются в пакетах по 0,8 кг, молоко и сок — в бутылках по 0,9-0,8 литра, и даже яйца — по восемь штук вместо десяти. Он считает это обманом, пишет «Российская газета».

В результате производители уменьшают размер упаковки, оглядываясь друг на друга, а покупатели переплачивают.

«Целями таких действий со стороны производителя являются сохранение объема продаж и увеличение рентабельности продажи единицы товара. Данный феномен не относится к маркетинговым инструментам стимулирования потребителей, поскольку не ведет к цели удовлетворения потребности и представляет собой введение в заблуждение потребителей», — считает депутат.

А у вас были «сюрпризы» с ценой на кассе?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

25 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Права потребителей

    Ценник сделают более честным. На нем будут указывать цену за килограмм и литр товара

    В Госдуму внесен законопроект с поправкой к ФЗ «О защите прав потребителей». В нем чиновники предлагают сделать так, чтобы на ценниках в магазинах дополнительно писали цена за единицу измерения товара.

    Ценник сделают более честным. На нем будут указывать цену за килограмм и литр товара
    14
    Логотип nlukina
    nlukina
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