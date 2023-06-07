Ценник сделают более честным. На нем будут указывать цену за килограмм и литр товара

В Госдуму внесен законопроект с поправкой к ФЗ «О защите прав потребителей». В нем чиновники предлагают сделать так, чтобы на ценниках в магазинах дополнительно писали цена за единицу измерения товара.

Депутат Госдумы, заместитель председателя нижней палаты парламента Борис Чернышов внес законопроект с поправкой к ФЗ «О защите прав потребителей». Чернышов объясняет, что необходимо защитить потребителей от злоупотребления их доверием.

Автор законопроекта объяснил, что производители продуктов и бытовой химии пытаются продать меньше товара за те же деньги. Например, крупы продаются в пакетах по 0,8 кг, молоко и сок — в бутылках по 0,9-0,8 литра, и даже яйца — по восемь штук вместо десяти. Он считает это обманом, пишет «Российская газета».

В результате производители уменьшают размер упаковки, оглядываясь друг на друга, а покупатели переплачивают.

«Целями таких действий со стороны производителя являются сохранение объема продаж и увеличение рентабельности продажи единицы товара. Данный феномен не относится к маркетинговым инструментам стимулирования потребителей, поскольку не ведет к цели удовлетворения потребности и представляет собой введение в заблуждение потребителей», — считает депутат.