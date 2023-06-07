За продажу ложных деклараций или счетов-фактур 7 лет тюрьмы. Новые поправки в УК

Минюст направил в правительство проект поправок к законопроекту о введении в УК новой статьи 173.3. Проект нацелен на борьбу с фиктивной покупкой товаров и услуг, за счет которой на бумаге увеличивается входящий НДС. Чиновники хотят разграничить ответственность «площадочников» и покупателей.

Минюст направил в правительство проект поправок к законопроекту о введении в УК новой статьи 173.3 «Сбыт или представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций». Законопроект одобрен Госдумой в первом чтении и нацелен на борьбу с так называемым бумажным НДС — фиктивной покупкой товаров и услуг, за счет которой на бумаге увеличивается входящий НДС.

Законопроект об уголовной ответственности за сбыт и представление заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций для незаконного получения вычетов предлагается уточнить ко второму чтению — Минюст внес в правительство проект поправок. Среди них — уточнение, что новая статья применяется, если нет признаков мошенничества или уклонения от налогов, пишет «Коммерсант».

Если сейчас в проекте говорится о «сбыте и (или) представлении подложных счетов-фактур и налоговых деклараций», то предлагается разграничение: «сбыт или представление подложных счетов-фактур или налоговых деклараций».

Эксперты считают, что необходимо разграничить ответственность «площадочников», продающих подложные счета-фактуры и декларации, и их покупателей, для которых уже предусмотрены статьи о мошенничестве и уклонении от налогов. Сейчас аферисты массово предоставляют по заказу фальшивые декларации и счета-фактуры, чтобы бизнес мог получить налоговый вычет.

За их сбыт или представление в случае причинения крупного ущерба гражданам и организациям или получения крупного дохода (от 2,25 млн руб.) будет грозить вплоть до лишения свободы до четырех лет со штрафом в размере дохода за полгода. Если речь идет об организованной группе или особо крупном доходе (от 9 млн руб.) — до семи лет со штрафом в размере пятилетнего дохода.

Законопроект уже обеспокоил бизнес: нынешние формулировки новой статьи позволяют применять ее не только к продавцам «бумажного НДС», но и к покупателям — предпринимателям, для которых уже предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от налогов (ст. 199 УК) или мошенничество.