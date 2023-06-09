Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про демографическую проблему, перевод денег с р/счета на личную карту и ЕНП

Всем привет! Продолжаю рассказывать, что интересного происходит у нас в постах в Трибуне. Поехали!
Пост № 1. Депутаты пытаются решить демографическую проблему. Новорожденным будут выдавать специальный сертификат
Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект о сертификатах для новорожденных. С его помощью родители смогут приобрести для малыша товары первой необходимости: коляску, кроватку, пеленальный столик и др. Казалось бы — новость абсолютно проходная, но чем-то зацепила наших пользователей — 32.100 просмотров и 70 комментов.
В комментариях пользователи удивлялись логики депутатов. Если у семьи нет денег на предметы первой необходимости для ребенка еще в тот момент, когда оба родителя работают, как они будут жить, когда мама окажется в декрете? Хороший вопрос!
Затем начались споры стимуляция ли это слоев населения с низкой социальной ответственностью или нет.
А закончилось тем, что в ЛДПР сплошные популисты и неплохо было бы поменять местами пособия и зарплаты депутатов. Тогда вопрос со стимуляцией рождаемости решился бы сразу.
Пост № 2. Как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком по 115-ФЗ
В своем видео автор рассказал, как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком. Все, что касается 115-ФЗ вызывает интерес читателей, а в этом видео автор еще рассмотрел самые острые вопросы — 4.900 просмотров и 3 комментария.
В своем видео автор рассказал, что некоторые сталкиваются с проблемой делая перевод с назначением «заработная плата». ИП не получает зарплату, он получает предпринимательский доход. Так же был случай, когда ИП перевел себе деньги на карту, а счет ему заблокирован налоговики. Они решили, раз ИП переводит себе заплату, то пусть платит НДФЛ, страховые взносы и сдает отчеты. Безопасное назначение платежа в случае перевода денег — доходы от предпринимательской деятельности, подчеркнул автор.
Другая проблема, рассказывает автор, с дроблением платежа. Многие слышали, что безопасным считается перевод до 600 тыс. рублей и предприниматели начинают в течении дня дробить эту сумму на несколько платежей, но банк это прекрасно видит и блокирует счет. Банки любят, когда деньги лежат на счетах, поэтому не трогайте крупную сумму от 45 дней и больше. Чем дольше — тем лучше, рекомендует автор. Также он дает советует собирать все договоры, акты и документы, подтверждающие любые расходы.
Пост № 3. НК и ЕНП: приоритет в зачислении отдали НДФЛ. Поправки в НК
Опубликовали закон от 29.05.2023 № 196-ФЗ. Президент подписал закон 29.05.2023 и в тот же день документ был официально опубликован. Документ внес изменения в три статьи первой части НК. В соответствии с новой редакцией п. 8 ст. 45 НК налоговики должны определять принадлежность сумм, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, в следующей последовательности:
недоимка по НДФЛ — с более раннего момента ее образования;
НДФЛ — с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом;
недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам — с более раннего момента ее образования;
иные налоги, авансы, сборы, взносы — с момента возникновения обязанности по их уплате (перечислению);
пени;
проценты;
штрафы.
Новый порядок следует применять уже с 29.05.2023 (п. 1 ст. 2 закона № 196-ФЗ). Пост собрал 54 комментария и 1000 тыс просмотров. Любое упоминание ЕНП вызывает огромный интерес, что и не удивительно, учитывая, какие проблемы из-за него испытывают сейчас бухгалтеры. До сих пор никто не понимает, почему систему нельзя было «обкатать», а уже потом запустить на всю страну.
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