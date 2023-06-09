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Обзоры для бухгалтера

Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про демографическую проблему, перевод денег с р/счета на личную карту и ЕНП

Еще одна неделя лета пролетела. Как обычно, по пятницам мы подводим свои итоги. Чем жила Трибуна на этой неделе? Что волновало пользователей? Какие посты были самыми читаемыми? Напомним, свой выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.
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Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про демографическую проблему, перевод денег с р/счета на личную карту и ЕНП
Фото freepik.com

Всем привет! Продолжаю рассказывать, что интересного происходит у нас в постах в Трибуне. Поехали!

Пост № 1. Депутаты пытаются решить демографическую проблему. Новорожденным будут выдавать специальный сертификат

Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект о сертификатах для новорожденных. С его помощью родители смогут приобрести для малыша товары первой необходимости: коляску, кроватку, пеленальный столик и дрКазалось бы — новость абсолютно проходная, но чем-то зацепила наших пользователей — 32.100 просмотров и 70 комментов.

В комментариях пользователи удивлялись логики депутатов. Если у семьи нет денег на предметы первой необходимости для ребенка еще в тот момент, когда оба родителя работают, как они будут жить, когда мама окажется в декрете? Хороший вопрос!

Затем начались споры стимуляция ли это слоев населения с низкой социальной ответственностью или нет.

А закончилось тем,  что в ЛДПР сплошные популисты и неплохо было бы поменять местами пособия и зарплаты депутатов. Тогда вопрос со стимуляцией рождаемости решился бы сразу.

Пост № 2. Как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком по 115-ФЗ

В своем видео автор рассказал, как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком. Все, что касается 115-ФЗ вызывает интерес читателей, а в этом видео автор еще рассмотрел самые острые вопросы — 4.900 просмотров и 3 комментария.

В своем видео автор рассказал, что некоторые сталкиваются с проблемой делая перевод с назначением «заработная плата». ИП не получает зарплату, он получает предпринимательский доход. Так же был случай, когда ИП перевел себе деньги на карту, а счет ему заблокирован налоговики. Они решили, раз ИП переводит себе заплату, то пусть платит НДФЛ, страховые взносы и сдает отчеты. Безопасное назначение платежа в случае перевода денег — доходы от предпринимательской деятельности, подчеркнул автор.

Другая проблема, рассказывает автор, с дроблением платежа.  Многие слышали, что безопасным считается перевод до 600 тыс. рублей и предприниматели начинают в течении дня дробить эту сумму на несколько платежей, но банк это прекрасно видит и блокирует счет. Банки любят, когда деньги лежат на счетах, поэтому не трогайте крупную сумму от 45 дней и больше. Чем дольше — тем лучше, рекомендует автор. Также он дает советует собирать все договоры, акты и документы, подтверждающие любые расходы.

Пост № 3. НК и ЕНП: приоритет в зачислении отдали НДФЛ. Поправки в НК

Опубликовали закон от 29.05.2023 № 196-ФЗ. Президент подписал закон 29.05.2023 и в тот же день документ был официально опубликован. Документ внес изменения в три статьи первой части НК. В соответствии с новой редакцией п. 8 ст. 45 НК налоговики должны определять принадлежность сумм, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, в следующей последовательности:

  • недоимка по НДФЛ — с более раннего момента ее образования;

  • НДФЛ — с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом;

  • недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам — с более раннего момента ее образования;

  • иные налоги, авансы, сборы, взносы — с момента возникновения обязанности по их уплате (перечислению);

  • пени;

  • проценты;

  • штрафы.

Новый порядок следует применять уже с 29.05.2023 (п. 1 ст. 2 закона № 196-ФЗ). Пост собрал 54 комментария и 1000 тыс просмотров. Любое упоминание ЕНП вызывает огромный интерес, что и не удивительно, учитывая, какие проблемы из-за него испытывают сейчас бухгалтеры. До сих пор никто не понимает, почему систему нельзя было «обкатать», а уже потом запустить на всю страну.

Вот такая у нас выдалась неделя. Подписывайтесь на авторов! Пишите комментарии, заводите свой блог! Всем отличных выходных! Не забудете, что понедельник — выходной!

Напомним, блоги «Трибуны» дают возможность написать мнение, рассказать свою историю и быть услышанным мгновенно и почти без модерации. Пишите на любые темы, собирайте подписчиков, управляйте своей аудиторией на «Клерке». Важные и интересные посты «Клерк» будет продвигать на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

28 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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