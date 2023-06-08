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Марат Самитов
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком по 115-ФЗ

В этом видео я расскажу как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком.
97

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Марат Самитов

Марат Самитов

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Комментарии

1
  • Логотип id50786527
    id50786527 21 минуту назад

    Andrey Pavlovskiy

    т.е. если у ип на р/сч не хватает для налогов, то инкассо списывает с личной карты не спрашивая. А вот с р/сч на личную - это нельзя))))

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Логотип Марат Самитов
Марат Самитов
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком по 115-ФЗ

В этом видео я расскажу как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком.

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