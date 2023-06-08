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Как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком по 115-ФЗ
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком.
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Комментарии1
Andrey Pavlovskiy
т.е. если у ип на р/сч не хватает для налогов, то инкассо списывает с личной карты не спрашивая. А вот с р/сч на личную - это нельзя))))