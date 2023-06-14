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Компенсация за неиспользованный отпуск

Изменят расчет отпуска. Округлять периоды будут в пользу работника, а стаж считать пропорционально отработанному времени

В ТК появятся новые правила расчёта дней отпуска и компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд.
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Изменят расчет отпуска. Округлять периоды будут в пользу работника, а стаж считать пропорционально отработанному времени
фото freepik.com

Минтруд разработал изменения в ТК, уточняющие чувствительные для работников нормы продолжительности рабочего времени, исчисления продолжительности отпусков и реализации права на отпуск при увольнении работника, пишет «Российская газета».

С 1930 года до сих пор действуют нормы отдельных актов, которые устанавливают правила об очередных и дополнительных отпусках, а также о выплате компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника, который проработал на одном месте не меньше 11 месяцев. Эти же положения позволяют округлять излишки периодов работы, которые дают право на пропорциональный дополнительный отпуск или на компенсацию при увольнении. Эти правила применяются на практике, отмечает автор проекта, но в ТК они не прописаны, что часто приводит к трудовым конфликтам.

В Минтруде считают, что для расчета продолжительности отпуска или размера компенсации при увольнении нужно исходить из дней и часов, которые работник фактически отработал. Длительность же его отдыха и суммы выплат министерство хочет рассчитывать пропорционально этому времени.

Если законопроект одобрят, то поправки в ТК могут вступить в силу уже 1 сентября. Основные изменения:

  1. при определении количества календарных дней при предоставлении отпуска, округлять периоды будут в пользу работника;

  2. трудовой стаж, который определяет право на отпуск, будет считать пропорционально отработанному времени. То есть, будут считаться дни и часы, которые трудился сотрудник, и исходя из этого будут определять продолжительность его отпуска или размер компенсации.

Положение будет действовать, если работник отработал менее 11 месяцев. То есть право на отпуск у него все равно возникнет, однако речь будет идти не о 28 днях, а о пропорциональном количестве дней (например, 21 день).

Изменения затронут и работников при расторжении трудового договора в связи с призывом на военную службу, сокращением, ликвидацией компании. Сотруднику будут выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск в размере средней зарплаты. Это нововведение затронет сотрудников, которые проработали в компании или ИП от 6 до 11 календарных месяцев

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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