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Общество

Дайджест самых популярных постов Трибуны. Про витамин Д, расчет отпускных и ЕНС, который хотят скорректировать

Четыре рабочих дня пролетели мгновенно. Снова пятница, снова подводим итоги Трибуны. Что интересного произошло в нашей стране? Что волновало пользователей? Узнаете из нашего дайджеста. Напомним, свой выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.
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Дайджест самых популярных постов Трибуны. Про витамин Д, расчет отпускных и ЕНС, который хотят скорректировать
Изображение от freepik.com

Всем привет! Продолжаю рассказывать, что интересного происходит у нас в Трибуне. Поехали!

Летний пост «Прием витамина Д летом. Неужели нам не хватает солнышка?» от нашего постоянного автора — клиники доказательной медицины собрал 1.100 просмотров. В посте рассказали нужно ли принимать витамин Д летом? Чем его можно заменить (спойлер — 20-ю куриными желтками или почти килограмм трески в сутки(!)). В каком виде витамин надо принимать, а также какую дозировку пить. DocMed, спасибо, у вас всегда полезные материалы!

Пост-новость «В ЕНС предлагают внести ряд технических корректировок. Бизнес-омбудсмен Титов предложил способы улучшить работу ЕНС» собрал 1.100 просмотров и 15 комментариев. Похоже ЕНС — для нас теперь триггер, который нас будет выводить из равновесия еще долго. В посте бизнес-омбудсмен Титов перечислил ряд технических корректировок, которые необходимо провести с ЕНС в ближайшее время. Среди них: устранить заявительный порядок для идентификации платежа, рассмотреть возможность установления нескольких дат сдачи отчетности, предусмотреть порядок отражения пени, наладить техническую часть работы.

На что наши пользователи справедливо возмутились, что все это они уже слышали.

Еще один летний пост «Как правильно рассчитать отпускные в 2023 году. Примеры расчета отпускных» собрал, как и предыдущие два поста 1.100 просмотров. Автор подробно рассказал в статье сколько длится отпуск, как часто его можно брать, как оформлять, какие налоги и взносы платить при выплате отпускных, когда можно заменить отпуск денежной компенсацией и какие штрафы ждут компанию, если она нарушит ТК. Также в статье вы найдете примеры графика отпусков, заявление, приказ и формулу расчета отпускных в 2023 году. Очень полезный материал, спасибо!

А еще у нас активное обсуждение Валентины Терешковой. Перечеркивает ли ее нынешние опрометчивые и конъектурные политические высказывания ее же героическое прошлое? Если еще не читали, обсуждают вот тут «Я – «Чайка». Как слышите? Прием... 60 лет назад в космос полетала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Пятничный демотиватор». Уже 80 комментариев.

Подписывайтесь на авторов! Пишите комментарии, заводите свой блог! Всем отличных выходных!

Напомним, блоги «Трибуны» дают возможность написать мнение, рассказать свою историю и быть услышанным мгновенно и почти без модерации. Пишите на любые темы, собирайте подписчиков, управляйте своей аудиторией на «Клерке». Важные и интересные посты «Клерк» будет продвигать на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

32 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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