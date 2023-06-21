Налоговики будут отвечать за ошибки других органов власти. Компании имеют право на возмещение государством вреда

ВС РФ признал, что налоговики несут ответственность за ошибки других органов власти, которые привели к завышению платежей. ФНС должна возвращать компаниям с процентами излишне уплаченный налог, если его внесение в казну произошло из-за ошибочных решений государственных или муниципальных властей.

Верховный суд РФ признал, что налоговики несут ответственность за ошибки других органов власти, которые привели к завышению платежей. Если действия или акты властей признаны впоследствии незаконными, бизнес не только вправе вернуть сумму переплаты, но и взыскать с ФНС убытки в виде процентов.

Трехлетний срок для возврата денег из бюджета ВС при этом отсчитывается с момента уплаты налога, что, по мнению юристов, может в ряде случаев помешать взысканию. Но тогда у бизнеса остается право требовать возмещения убытков с органа власти, непосредственно причинившего вред своими незаконными действиями.

ВС опубликовал решения по двум делам, касающимся взыскания с ФНС процентов на сумму излишне уплаченного налога. ООО «Красный дом» и ООО Фирма «Пантан» пришлось платить налог на имущество (несколько зданий в Москве), рассчитывая его по кадастровой стоимости, а не из среднегодовой. Этот налог — региональный, и власти составляют перечни объектов, за которые их владельцы должны платить налог по кадастровой стоимости. Если объекта в списке нет, он облагается налогом по среднегодовой стоимости, которая обычно в несколько раз ниже кадастровой, пишет «Коммерсант».

Московские чиновники решили, что с 2016 года здание «Пантана» (943,3 кв. м) и два объекта «Красного дома» (9231,2 кв. м в общей сложности) относятся к упомянутому переченю . Однако обе компании успешно оспорили в Мосгорсуде эти решения столичных властей и попытались вернуть переплату по налогам и проценты за время с момента уплаты до возврата им средств.

Однако налоговые органы вернули «Красному дому» и «Пантану» только суммы излишне уплаченных налогов — 30,87 млн рублей и 1,87 млн рублей соответственно. Оснований для начисления процентов (3,89 млн рублей и 480 тыс. рублей) они не увидели, так как компании добровольно уплатили налог, а значит речь идет об излишне уплаченной, а не о незаконно взысканной сумме. В первом случае, согласно статье 78 НК, проценты не начисляются - в отличие от второго, когда это происходит на основании статьи 79 НК, пишет «Интерфакс».

В случае с «Красным домом» три инстанции согласились с позицией налогового органа. В деле «Пантана» первая и апелляция удовлетворили требования компании, но кассация в итоге отказала во взыскании процентов.

Однако СКЭС ВС РФ, куда обратились оба налогоплательщика, не согласилась с нижестоящими судами. Она напомнила, что по Конституции РФ у каждого есть право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями либо бездействием органов государственной власти и их должностных лиц.

По мнению коллегии, ситуация с переплатой, с которой столкнулись компании, относится не к переплате по собственной ошибке налогоплательщика, а к случаям неправомерно взысканных сумм налогов, и, значит, проценты должны начисляться.

«Если основанием для излишнего поступления налогов в бюджет послужило издание незаконного нормативного правового акта в сфере налогообложения, спорные суммы налогов должны рассматриваться как излишне взысканные с начислением процентов по соответствующим правилам», — указала коллегия ВС РФ.

Она не согласилась с аргументом налоговиков о том, что проценты не подлежат оплате, поскольку компании самостоятельно уплачивали налог.

«Способ исполнения налоговой обязанности — самостоятельно налогоплательщиком либо путем осуществления налоговым органом мер по принудительному взысканию — правового значения не имеет», — говорится в определениях ВС РФ. Иначе, по мнению коллеги, добросовестный налогоплательщик может оказаться в более обременительном положении, чем уклонявшиеся от уплаты налога лица.

Одновременно коллегия ВС РФуточнила срок, в течение которого бизнес вправе инициировать возврат налога и процентов. На это у компаний есть три года с момента, когда им стало известно о факте возникновения излишнего налогообложения. По мнению СКЭС ВС РФ, этот срок должен исчисляться «со дня исполнения налоговой обязанности за истекший налоговый (отчетный) период».

Она отправила на новое рассмотрение споры «Красного дома» и «Пантана» в части исчисления процентов на новое рассмотрение. «Вопрос о своевременности обращения заявителя за возвратом сумм налога и начислением процентов <...> не являлся предметом рассмотрения судов, какие-либо выводы по данному вопросу в обжалуемых судебных актах отсутствуют», — указала коллегия.</...>