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Трудовые отношения

Милонов предложил ввести удалёнку на время жары. Но не для всех

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Минтруд РФ с предложением разработать для работодателей рекомендации, предусматривающие возможность перевода сотрудников на дистанционный формат работы во время жары.
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Милонов предложил ввести удалёнку на время жары. Но не для всех
фото freepik.com

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением разработать рекомендации для российских работодателей для перевода сотрудников предпенсионного возраста и страдающих хроническими заболеваниями на удаленную работу в жаркую погоду.

Милонов напомнил, что удаленная работа стала пользоваться популярностью из-за введения коронавирусных ограничений во время пандемии. После снятия всех запретов большое количество сотрудников вернулось к привычному режиму работы. Депутат отметил, что жара и засушливая погода могут повлиять на здоровье человека не меньше, чем коронавирус.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки рекомендаций для российских работодателей в части наделения возможностью перевода коллектива или части коллектива (особенно людей предпенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями) на дистанционную форму труда во время установления жаркой и засушливой погоды, способной спровоцировать ухудшение самочувствия или обострение заболеваний», — приводит слова Милонова RT.

А вы хотели бы перейти на удаленку?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

38 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Алейда
    Алейда 2 секунды назад

    Эээммм... Зачем, если сейчас повсеместно используются кондиционеры, а на удалёнку можно перевести только офисных работников, которые работают там, где есть эти самые кондиционеры?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Милонов предложил ввести удалёнку на время жары. Но не для всех

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