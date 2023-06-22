Милонов предложил ввести удалёнку на время жары. Но не для всех

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением разработать рекомендации для российских работодателей для перевода сотрудников предпенсионного возраста и страдающих хроническими заболеваниями на удаленную работу в жаркую погоду.
Милонов напомнил, что удаленная работа стала пользоваться популярностью из-за введения коронавирусных ограничений во время пандемии. После снятия всех запретов большое количество сотрудников вернулось к привычному режиму работы. Депутат отметил, что жара и засушливая погода могут повлиять на здоровье человека не меньше, чем коронавирус.
«Прошу вас рассмотреть возможность разработки рекомендаций для российских работодателей в части наделения возможностью перевода коллектива или части коллектива (особенно людей предпенсионного возраста, страдающих хроническими заболеваниями) на дистанционную форму труда во время установления жаркой и засушливой погоды, способной спровоцировать ухудшение самочувствия или обострение заболеваний», — приводит слова Милонова RT.
А вы хотели бы перейти на удаленку?
Комментарии1
Эээммм... Зачем, если сейчас повсеместно используются кондиционеры, а на удалёнку можно перевести только офисных работников, которые работают там, где есть эти самые кондиционеры?